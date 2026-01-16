Google, yeni çeviri ailesi TranslateGemma’yı tanıttı: ChatGPT’ye jet hızında yanıt

Google’ın duyurusunun zamanlaması ise dikkat çekici. Zira bir gün önce OpenAI, sessiz sedasız ChatGPT Translate özelliğini kullanıma almıştı. ChatGPT Translate, kelime kelime çeviriden ziyade bağlam ve ton doğruluğuna odaklanan bir yaklaşım sunuyor. Ancak yaptığım denemelerde ciddi eksiklikleri olduğunu tespit ettim. Zira bir çeviri aracından çok çeviri görünüme sokulmuş sohbet robotu gibi davranıyor. Aşağıdaki haberde bahsettiğim ciddi sorunu görebilirsiniz.
3 farklı sürüme sahip
Öte yandan TranslateGemma ise daha çok model mimarisi ve performans verimliliği üzerinden konumlanıyor. TranslateGemma, 4B, 12B ve 27B parametre olmak üzere üç farklı sürümle sunuluyor. Google’ın paylaştığı teknik verilere göre 12B parametreli model, WMT24++ benchmark testlerinde, temel alınan Gemma 3 27B modelinden daha yüksek performans sergiliyor.
TranslateGemma’nın yetenekleri yalnızca metinle sınırlı değil. Vistra görüntü çeviri benchmark testlerinde yapılan değerlendirmeler, modelin görüntüler içindeki metinleri çevirme konusunda da başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Google, bunun için ince ayarlar yapmadığını söylüyor.
Eğitimde Gemini detayı
İkinci aşamada ise Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) devreye alındı. Bu aşamada MetricX-QE ve AutoMQM gibi gelişmiş ölçüm sistemlerini içeren birden fazla ödül modeli, çevirilerin daha doğal, akıcı ve bağlama uygun hale gelmesi için kullanıldı.
Nasıl kullanılır?
TranslateGemma modelleri, denemek veya kendi projelerinde kullanmak isteyenler için Kaggle ve Hugging Face platformları üzerinden indirilebilir durumda. Ayrıca Gemma Cookbook aracılığıyla keşfedilebiliyor ve Vertex AI üzerinden dağıtıma alınabiliyor.Kaynakça https://www.neowin.net/news/google-unveils-translategemma-a-new-family-of-translation-models-built-on-gemma/ https://arxiv.org/pdf/2601.09012 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: