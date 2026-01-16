Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, yeni çeviri ailesi TranslateGemma’yı tanıttı: ChatGPT’ye jet hızında yanıt

    Google, Gemma 3 tabanlı yeni açık ağırlıklı çeviri modeli ailesi TranslateGemma’yı tanıttı. 55 dili destekleyen modeller, daha az parametreyle yüksek performans vadediyor.

    Google, yeni çeviri ailesi TranslateGemma’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, açık ağırlıklı Gemma 3 modeli üzerine inşa edilen yeni çeviri modeli ailesi TranslateGemma’yı duyurdu. TranslateGemma, aralarında Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince ve Hintçe gibi yaygın dillerin de bulunduğu 55 farklı dili destekliyor. Bu geniş dil yelpazesi modeli hem geliştiriciler hem de çok dilli uygulamalar için dikkat çekici hale getiriyor.

    Google’ın duyurusunun zamanlaması ise dikkat çekici. Zira bir gün önce OpenAI, sessiz sedasız ChatGPT Translate özelliğini kullanıma almıştı. ChatGPT Translate, kelime kelime çeviriden ziyade bağlam ve ton doğruluğuna odaklanan bir yaklaşım sunuyor. Ancak yaptığım denemelerde ciddi eksiklikleri olduğunu tespit ettim. Zira bir çeviri aracından çok çeviri görünüme sokulmuş sohbet robotu gibi davranıyor. Aşağıdaki haberde bahsettiğim ciddi sorunu görebilirsiniz.

    3 farklı sürüme sahip

    Öte yandan TranslateGemma ise daha çok model mimarisi ve performans verimliliği üzerinden konumlanıyor. TranslateGemma, 4B, 12B ve 27B parametre olmak üzere üç farklı sürümle sunuluyor. Google’ın paylaştığı teknik verilere göre 12B parametreli model, WMT24++ benchmark testlerinde, temel alınan Gemma 3 27B modelinden daha yüksek performans sergiliyor.

    Google, yeni çeviri ailesi TranslateGemma’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google, 4B modelin mobil cihazlarda çıkarım (inference) için optimize edildiğini, 12B modelin ise tüketici sınıfı dizüstü bilgisayarlar için uygun olduğunu belirtiyor. En büyük model olan 27B sürümü ise daha yüksek donanım gereksinimlerine sahip ve bulut ortamında tek bir NVIDIA H100 gibi güçlü bir GPU ile çalıştırılması öneriliyor.

    TranslateGemma’nın yetenekleri yalnızca metinle sınırlı değil. Vistra görüntü çeviri benchmark testlerinde yapılan değerlendirmeler, modelin görüntüler içindeki metinleri çevirme konusunda da başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Google, bunun için ince ayarlar yapmadığını söylüyor.

    Eğitimde Gemini detayı

    Google, yeni çeviri ailesi TranslateGemma’yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte şirket, TranslateGemma’daki bu yüksek “zeka yoğunluğunun” arkasında iki aşamalı özel bir eğitim süreci bulunduğunu açıkladı. İlk aşamada, Denetimli İnce Ayar (Supervised Fine-Tuning) yöntemi kullanıldı. Bu süreçte Gemma 3 modelleri, hem insan çevirmenler tarafından hazırlanmış metinlerle hem de Gemini modelleri tarafından üretilmiş yüksek kaliteli sentetik verilerle eğitildi.

    İkinci aşamada ise Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning) devreye alındı. Bu aşamada MetricX-QE ve AutoMQM gibi gelişmiş ölçüm sistemlerini içeren birden fazla ödül modeli, çevirilerin daha doğal, akıcı ve bağlama uygun hale gelmesi için kullanıldı.

    Nasıl kullanılır?

    TranslateGemma modelleri, denemek veya kendi projelerinde kullanmak isteyenler için Kaggle ve Hugging Face platformları üzerinden indirilebilir durumda. Ayrıca Gemma Cookbook aracılığıyla keşfedilebiliyor ve Vertex AI üzerinden dağıtıma alınabiliyor.

    Kaynakça https://www.neowin.net/news/google-unveils-translategemma-a-new-family-of-translation-models-built-on-gemma/ https://arxiv.org/pdf/2601.09012
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 marş basıyor ama çalışmıyor rks k-light 250 yorum cs2 mouse ile zıplama muhabbet kuşu sallabaş hastalığı amasya 15. piyade eğitim tugayı yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum