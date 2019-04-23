Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi

Akıllı telefonlarımızla ne kadar fazla zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında, Google'ın son birkaç yıldır telefonlarımızda yaptığımız aramalarda daha zengin bir deneyim oluşturması şaşırtıcı değil. Gelen haberlere göre arama devi, bu deneyimi bir üst seviyeye taşımak için çeşitli güncellemeler yaptı.

Daha detaylı sonuçlar

Google, mobil arama sonuçlarındaki bilgi kartlarını yeni grafiklerle güncelledi ve hava durumu gibi istatistiksel bilgileri daha eğlenceli bir hale getirdi. Ayrıca kullanıcılara, sporcular hakkında daha kapsamlı bilgiler sağlayacak olan sport kartı özelliği de güncellenmiş olarak karşımıza çıkıyor.

https://www.androidpolice.com/2019/04/21/google-improves-search-result-cards-material-refresh-additional-information-more-tabs/

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