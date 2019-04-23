Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonlarımızla ne kadar fazla zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında, Google'ın son birkaç yıldır telefonlarımızda yaptığımız aramalarda daha zengin bir deneyim oluşturması şaşırtıcı değil. Gelen haberlere göre arama devi, bu deneyimi bir üst seviyeye taşımak için çeşitli güncellemeler yaptı.
Daha detaylı sonuçlar
Google, mobil arama sonuçlarındaki bilgi kartlarını yeni grafiklerle güncelledi ve hava durumu gibi istatistiksel bilgileri daha eğlenceli bir hale getirdi. Ayrıca kullanıcılara, sporcular hakkında daha kapsamlı bilgiler sağlayacak olan sport kartı özelliği de güncellenmiş olarak karşımıza çıkıyor.Şirket ayrıca yeni içerikleri keşfetmeyi kolaylaştıran, film, oyun ve tv sonuçlarında da bazı değişikler yaptı. Örneğin belirli bir filmi veya TV şovunu ararsanız, size benzer olan ve sadece Netflix gibi belirli bir platformda gösterilen alternatifler sunulacak. Oldukça kapsamlı olan bu güncellemeleri almak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Google bu özellikleri tüm kullanıcılara sunmuş durumda.
https://www.androidpolice.com/2019/04/21/google-improves-search-result-cards-material-refresh-additional-information-more-tabs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle