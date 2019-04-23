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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi

Arama devi Google, mobil cihazlarla yapılan aramalarda gösterdiği sonuçları daha da kapsamlı ve eğlenceli hale getirdi. İşte bilgi kartlarına gelen yenilikler ve işlevleri.
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Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonlarımızla ne kadar fazla zaman geçirdiğimiz göz önüne alındığında, Google'ın son birkaç yıldır telefonlarımızda yaptığımız aramalarda daha zengin bir deneyim oluşturması şaşırtıcı değil. Gelen haberlere göre arama devi, bu deneyimi bir üst seviyeye taşımak için çeşitli güncellemeler yaptı.

Daha detaylı sonuçlar

Google, mobil arama sonuçlarındaki bilgi kartlarını yeni grafiklerle güncelledi ve hava durumu gibi istatistiksel bilgileri daha eğlenceli bir hale getirdi. Ayrıca kullanıcılara, sporcular hakkında daha kapsamlı bilgiler sağlayacak olan sport kartı özelliği de güncellenmiş olarak karşımıza çıkıyor.
Google, mobil aramalardaki bilgi kartlarını daha işlevsel hale getirdi
Şirket ayrıca yeni içerikleri keşfetmeyi kolaylaştıran, film, oyun ve tv sonuçlarında da bazı değişikler yaptı. Örneğin belirli bir filmi veya TV şovunu ararsanız, size benzer olan ve sadece Netflix gibi belirli bir platformda gösterilen alternatifler sunulacak. Oldukça kapsamlı olan bu güncellemeleri almak için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Google bu özellikleri tüm kullanıcılara sunmuş durumda.

https://www.androidpolice.com/2019/04/21/google-improves-search-result-cards-material-refresh-additional-information-more-tabs/ Yorum Yaz
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edo 3 hf.
Her hafta bilgi kartlarının işlevi arttırılıyor. Artık şu Voice Match özelliği, Türkçe için de aktif edilse nasıl olur acaba... Kaç ay önce aktif olacaktı güya...
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