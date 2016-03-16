Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak

Google ikinci kez mobil uyumlu web sitelerini arama sonuçlarında yukarıda çıkaracak algoritmada düzenleme yaptığını duyurdu. Önceki düzenlemeye kıyasla mobil sitelerin etkisini daha da yükselten Google, Mayıs ayından itibaren yeniden düzenlenmiş algoritmayı uygulamaya koyacak. Bu düzenlemenin küçük de olsa arama algoritmasına dair başka değişiklikler de taşıdığı belirtilmiş. Aşağıdaki görselde m.donanimhaber.com sayfası için Google'ın "Mobil Uyumluluk Testi" sonucu görülüyor.

Bir Yıl Ara ile İkinci Düzenleme

Web sitelerinin çoğunluğu için arama motorlarından gelecek trafik hayati önem taşır. SEO (Arama Motoru Optimizasyony) ifadesi de bu odakta her geçen gün önemini yükselten bir kavram. Özellikle ülkemizde aramaların büyük çoğunluğu Google üzerinden yapıldığı için arama sonuçlarında Google sıralamasında yukarılarda yer almak çok önemli.

Arama algoritmalarını kullanıcıların ihtiyaçları ölçeğinde sık sık güncelleyen Google, ilk olarak 2015 yılı Nisan ayında mobil cihaz dostu arayüze sahip web sayfalarının arama sonuçlarında öncelikli olmasını sağlamıştı. Mobil arayüze sahip siteler, olmayan sitelere kıyasla daha yüksek bir etki ile yukarda listeleniyordu. Elbette ki burada çok farklı algoritmalar kullanılıyor ve mobil arayüze sahip olması sitenin doğrudan tepede olacağı anlamına gelmiyor ancak sitenin Google’daki gücünü yükseltmede önemli bir etki oluyordu.

Google, web site sahiplerine burada yer alan sayfadan nasıl mobil uyumlu sayfalar yapabileceklerine dair bir takım ipuçları sunuyor. Ayrıca buradaki test sayfasından web sitenizin mobil dostu bir yapıya sahip olup olmadığını da test edebilirsiniz.

https://webmasters.googleblog.com/2016/03/continuing-to-make-web-more-mobile.html