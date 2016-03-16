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Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak

Mobil arayüze sahip sitelerin arama sonuçlarında daha yukarıda çıkması için algoritmasını değiştiren Google, yeni bir düzenleme daha yaptığını duyurdu. Mobil arayüzün önemi artık daha da yüksek.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google ikinci kez mobil uyumlu web sitelerini arama sonuçlarında yukarıda çıkaracak algoritmada düzenleme yaptığını duyurdu. Önceki düzenlemeye kıyasla mobil sitelerin etkisini daha da yükselten Google, Mayıs ayından itibaren yeniden düzenlenmiş algoritmayı uygulamaya koyacak. Bu düzenlemenin küçük de olsa arama algoritmasına dair başka değişiklikler de taşıdığı belirtilmiş. Aşağıdaki görselde m.donanimhaber.com sayfası için Google'ın "Mobil Uyumluluk Testi" sonucu görülüyor.

Google, mobil arayüze sahip siteleri daha da yukarı taşıyacak
 

Bir Yıl Ara ile İkinci Düzenleme 

Web sitelerinin çoğunluğu için arama motorlarından gelecek trafik hayati önem taşır. SEO (Arama Motoru Optimizasyony) ifadesi de bu odakta her geçen gün önemini yükselten bir kavram. Özellikle ülkemizde aramaların büyük çoğunluğu Google üzerinden yapıldığı için arama sonuçlarında Google sıralamasında yukarılarda yer almak çok önemli.

Arama algoritmalarını kullanıcıların ihtiyaçları ölçeğinde sık sık güncelleyen Google, ilk olarak 2015 yılı Nisan ayında mobil cihaz dostu arayüze sahip web sayfalarının arama sonuçlarında öncelikli olmasını sağlamıştı. Mobil arayüze sahip siteler, olmayan sitelere kıyasla daha yüksek bir etki ile yukarda listeleniyordu. Elbette ki burada çok farklı algoritmalar kullanılıyor ve mobil arayüze sahip olması sitenin doğrudan tepede olacağı anlamına gelmiyor ancak sitenin Google’daki gücünü yükseltmede önemli bir etki oluyordu. 

Google, web site sahiplerine burada yer alan sayfadan nasıl mobil uyumlu sayfalar yapabileceklerine dair bir takım ipuçları sunuyor. Ayrıca buradaki test sayfasından web sitenizin mobil dostu bir yapıya sahip olup olmadığını da test edebilirsiniz.


https://webmasters.googleblog.com/2016/03/continuing-to-make-web-more-mobile.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oyuncakburda 2 yıl
Ya googlede sitemi yukarı cekmeye çalısıyorum bi beceremedim. oyuncakburda.com diye nasıl olcaksa seo calışması falanda yaptım ufaktan bekliyorum önerisi olan varsa yazssın arkadaşlar
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alemburda34 2 yıl oyuncakburda
Backlink calismasi yap yada saglam bir yerden hizmeti satin al
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kadirirdem 3 yıl
bunun daha önce de sanki haberi yapıldı diye biliyorum....
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ahmet. 3 yıl kadirirdem
Geçen seneki güncellemeyi anımsıyor olabilirsiniz.
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alemburda34 3 yıl
Benim siteme mukemmel dedi sıkıntı yok zaten artik her site responsive oldu.
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selmand 3 yıl
geçen sefer hızlıca mobil uyuma geeçen sitelerin bir kısmını banladı, çokda takmamak lazım bu google güncellemelerini ne yapacağı belli olmuyor.
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