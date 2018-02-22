Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google reklamları yapay zekâya emanet

Reklamların sitelerde daha verimli olarak yerleştirilmesini isteyen Google, kontrolü kullanıcıdan alarak yapay zekâya bıraktığı yeni bir Adsense özelliğini kullanıma sundu.
1 yıl
1,6b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası reklamlardan elde edilen Google için daha verimli ve daha çok kazandıran reklam stratejileri geliştirmek hayati önem taşıyor. Firma reklam yerleşimini yavaş yavaş yapay zekâya bırakmaya başladı.

Kontrol yapay zekâda

Adsense paneli altında kullanıma sunulan Otomatik Reklamlar, makine öğrenme dilini kullanarak sitenizde reklamların en uygun nereye yerleştirileceğini, boyutlarını ve hangi türde olacağını tahmin etmeye çalışıyor.

İlgili kodu sitenize yerleştirdikten sonra Google analiz sürecini başlatıyor ve olması gereken reklam türlerine karar veriyor. Kullanıcıların tüm kontrolü bu özelliğe vermesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Fire Emblem Heroes ilk yılında en çok kazandıran Nintendo oyunu oldu"

Banner şeklinde görsel reklamlar, konu başlıkları arasındaki reklamlar, yazı içerisindeki reklamlar, ilgili içerikler penceresi, sabit reklamlar ve geçiş reklamları hali hazırda sunulan şablonlar. İlerleyen dönemde bu sayı daha da artacak.

Yapılan ilk denemelerde reklam yayıncılarının yüzde 10 civarında daha fazla gelir elde ettiği görülmüş. Bu bakımdan küçük yayıncılar için daha geniş bir kitleye hitap etme imkanı doğuyor.  

Bununla birlikte yapay zekânın bazı hatalara yol açması da olası. Örneğin bazı kullanıcılar reklamların ekranı sürekli kapladığından şikayetçi olmuş. Diğer taraftan kötü niyetli reklamların yapay zekayı yanıltarak kalıcı bir yer edinmesi de olası.

 

https://www.engadget.com/2018/02/21/google-ai-ad-placement/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 1 yıl
İlerde zaten olucaktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elektrikli araçlar için geliştirilen yerli şarj ünitesi "Voltrun" 1 yıl Broadcom ve Qualcomm halen anlaşamadı 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanından yerli dijital para birimine yeşil ışık 1 yıl Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi? 1 yıl Akıllı telefon satışlarında ilk kez dünya çapında bir düşüş yaşandı 1 yıl WhatsApp’ın kurucusu Signal Vakfı’na geçti 1 yıl SpaceX ile "uzaydan internet keyfi": İlk sinyaller Dünya'ya ulaştı 1 yıl Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda 1 yıl Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google reklamları yapay zekâya emanet Sonraki Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 1 yıl Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün 1 yıl Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 1 yıl SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor 1 yıl Galaxy S8 Oreo güncellemesi kısa bir sürenin ardından tekrar yayında 1 yıl Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye 1 yıl Türkiye, kart sayısında Avrupa'nın 1 numarası 1 yıl AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme 1 yıl Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor 1 yıl BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme 1 yıl YouTube algoritmaları ABD'li kullanıcıları çileden çıkardı 1 yıl Facebook, Apple, Google gibi şirketler ABD'nin yeni problemi olabilir 1 yıl Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek 1 yıl Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü 1 yıl Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor 1 yıl WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi 1 yıl Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı 1 yıl 2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz” Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim