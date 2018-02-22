Google reklamları yapay zekâya emanet

Gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası reklamlardan elde edilen Google için daha verimli ve daha çok kazandıran reklam stratejileri geliştirmek hayati önem taşıyor. Firma reklam yerleşimini yavaş yavaş yapay zekâya bırakmaya başladı.

Kontrol yapay zekâda

Adsense paneli altında kullanıma sunulan Otomatik Reklamlar, makine öğrenme dilini kullanarak sitenizde reklamların en uygun nereye yerleştirileceğini, boyutlarını ve hangi türde olacağını tahmin etmeye çalışıyor.

İlgili kodu sitenize yerleştirdikten sonra Google analiz sürecini başlatıyor ve olması gereken reklam türlerine karar veriyor. Kullanıcıların tüm kontrolü bu özelliğe vermesi gerekiyor.

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Banner şeklinde görsel reklamlar, konu başlıkları arasındaki reklamlar, yazı içerisindeki reklamlar, ilgili içerikler penceresi, sabit reklamlar ve geçiş reklamları hali hazırda sunulan şablonlar. İlerleyen dönemde bu sayı daha da artacak.

Yapılan ilk denemelerde reklam yayıncılarının yüzde 10 civarında daha fazla gelir elde ettiği görülmüş. Bu bakımdan küçük yayıncılar için daha geniş bir kitleye hitap etme imkanı doğuyor.

Bununla birlikte yapay zekânın bazı hatalara yol açması da olası. Örneğin bazı kullanıcılar reklamların ekranı sürekli kapladığından şikayetçi olmuş. Diğer taraftan kötü niyetli reklamların yapay zekayı yanıltarak kalıcı bir yer edinmesi de olası.