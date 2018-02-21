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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fire Emblem Heroes ilk yılında en çok kazandıran Nintendo oyunu oldu

Konsol dünyasından mobil dünyaya geçiş yapan Nintendo gelirlerini katlayarak arttırıyor. Bugüne kadar mobil oyunlardan elde edilen gelir yarım milyar doları geçti.
1 yıl
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Fire Emblem Heroes ilk yılında en çok kazandıran Nintendo oyunu oldu

Uzun yıllar konsol dünyasında mücadele ettikten sonra 2016 yılında mobil dünyaya da adım atan Nintendo büyük başarı kazanmış durumda. Yine de firmaya en çok kazandıran yapım çok farklı bir oyun oldu.

Nintendo mobil oyunları ne kadar kazandı?

İlk kez 2016 yılı ortalarında Pokemon Go oyunu ile mobil dünyada boy gösteren Nintendo fırtınalar estirmiş ve oyun dünyasında bir devrime imza atmıştı. Sonrasında ise 2016 sonlarında Super Mario Run piyasaya çıktı. 2017 yılına geldiğimizde ise önce Fire Emblem Heroes ardından da Animal Crossing oyuncularla buluştu.

Nintendo oyunlarının ilk 12 aylık performanslarına bakılarak hazırlanan rapora göre en çok gelir elde eden yapım Pokemon Go oldu. Oyun 12 ayın sonunda 1.1 milyar dolar toplamayı başardı. Bununa birlikte elde edilen gelir geliştirici Niantic ile 3 ortaklı Pokemon Company arasında paylaşıldığı için Nintendo’ya düşen pay 120 milyon dolar civarında oldu.

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Nintendo’ya en çok kazandıran ise Fire Emblem Heroes oldu. İlk yılını geride bırakan oyun toplamda 295 milyon dolar elde etti. Telif hakkı Nintendo’da olduğu için de gelir doğrudan kasaya girmiş oldu.

Diğer taraftan Super Mario Run ilk yılında 56 milyon dolar, Animal Crossing ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etti. İlk yılında en çok gelir elde eden ikinci oyun ise Clash Royale.

Hatırlanacağı üzere Super Mario Run oyununda seviyelerin ücretli olması çok eleştirilmiş ve büyük indirme rakamlarına ulaşılmasına rağmen oyuncuların satın alımlardan uzak durmasına neden olmuştu. Bir ara büyük indirim yapsa da Nintendo halen bu çözümü devam ettiriyor ancak sonraki oyunda farklı bir yol izledi.

Fire Emblem Heroes ücretsiz bir oyun ancak farklı eşyalar sunan hediye sandıkları için ücret ödemek gerekiyor. Oyuna kendisini kaptıran oyuncuların sandıklara yönelmesi ile birlikte gelir de rekor seviyeye çıkmış oldu.

 

https://www.phonearena.com/news/Fire-Emblem-Heroes-brings-Nintendo-nearly-one-third-billion-dollars-just-one-year_id102639 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkdiva 1 yıl
"Konsol dünyasından mobil dünyaya geçiş yapan Nintendo..."
Bu nasıl bir cümle :D Duyan da konsol dünyasını bıraktı mobilden devam ediyor sanacak.
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