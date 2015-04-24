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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google resmi olarak mobil operatör

4 yıl
5,6b
1
36
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google resmi olarak mobil operatör

Yazılım dünyasından Nexus programı ile donanım dünyasına adım atan Samsung, daha sonra fiber altyapı işine girerek herkesi şaşırtmıştı. Firma bu kez sanal operatör alanına el atıyor. 

Ülkemizde BIMCell, PTTCell gibi örnekleri olan ve  MVNO olarak bilinen sanal şebeke işletmeciliği, arka planda mevcut bir operatör desteğini şart kılıyor. Google'ın Project Fi adındaki sanal şebekesi de Sprint ve T-Mobile operatörlerinin desteğini alıyor. 

Google iki operatör yanına bir de WiFi desteği ekliyor ve abonelerin kesintisiz bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. Kullanıcı 4G veya WiFi farketmeksizin hangi ağ güçlüyse o ağa çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Google bunun için 1 milyon güvenli WiFi noktası belirlemiş. 

Elbette bu teknoloji her cihazda mevcut değil. Planlarını çok önceden yapan Google, Nexus 6 modelini bu sanal ağa uygun bir şekilde hazırlamıştı. Nexus 6 özel bir teknoloji sayesinde ağlar arasında geçiş yapabiliyor. Google telefon numaralarını bulutta sakladığı için de Hangouts destekleyen herhangi bir cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca SIM kart da özel olarak geliştirildi. Aslında bu teknoloji Apple'ın iPad Air 2 modelinde kullandığı çoklu SIM teknolojisine benziyor. Her iki teknoloji de ABD sınırları içerisinde geçerli.

Sanal şebeke kapsamında bazı kısıtlamalar var. Örneğin Sprint için gelen veri trafiğinin belirli bir seviyede tutulması gerekiyor. Ayrıca T-Mobile de HD ses ve WiFi arama özelliklerini Fi müşterilerine kapatıyor. 

Fi projesinde temel seviyede sınırsız ses ve SMS, sınırsız global SMS, ucuz uluslararası çağrı, WiFi hotspot özelliği ve 120 ülkede kapsama alanı şeklinde sıralan paket aylık 20$. Burada internet yok. İnternet isteyen 10$ ek ile 1GB alan satın alabiliyor. Project Fi şimdilik davetiye usulü ile abone kabul ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Google-introduces-Project-Fi-20-unlimited-talk-and-text-10-per-GB-of-data_id68552 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
DarkHellKnightX
1GB internet +10$. Bence çok pahalı.


Amerika'da en az ücret saati 8.5 Dolar. (Artmış da olabilir. En son hatırladığım öyleydi. Tabi değişiklik gösteriyor ama aşağı yukarı yazdım.)

Ayda 2200 Dolar yapıyor.

Yani 10 Dolar, bunun 220 de biri.

Sana Türkiye'de gelip 950 liranın 220 de biri, yani 4 liraya 1GB İnternet deseler üzerine atlarsın..

Adam Amerika'da 1 ay çalışıyor, 3 tane Galaxy S6 alıyor, sen neredeyse 3 ay çalışıp 1 tane alıyorsun.
DarkHellKnightX1GB internet +10$. Bence çok pahalı.Amerika'da en az ücret saati 8.5 Dolar. (Artmış da olabilir. En son hatır...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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rrifatt 4 yıl
ilk cümlede samsung yazmışsınız google yerine
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OverClocK1ng 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
acura07
Yahu neden tl ye ceviriyorsunuz?
Kazandiklari tl degil ki. Dolar kazaniyor dolar harciyorlar.
Sen tl verip tl kazaniyorsun onlar $ kazaniyor $ veriyor.

Neden çevirmeyim hocam :) Google belki Türkiye'ye gelirse fiyatı düşük olmaz, diğer ülkelerle aynı olur. O zaman çok pahalıya geliyor. Ben bunu dedim.
Ayrıca $ olarak hesaplasan bile pahalı. Geçenlerde kuzenim 500dk 500sms 500mb 18 TL'ye aldı hem de faturasız. Avrupa'da 18€, Amerika'da 18$ tarife var mı? Almanya'da Hollanda'da akrabalarımız var, bildiğim kadarıyla ucuz tarife yok.
Hatta komik gelebilir belki ama Amerika'da ortalama bir tarife ile iphone (200$) alan birinin 2 yılda ödediği para Türkiye'de vodafone red ile iphone alandan daha fazla.
Kusura bakmayın biraz uzun oldu.

Hakikaten merak ediyorum. Nasıl oluyor da anlamıyorsunuz, pes valla.

Biz diyoruz ki: Amerika'da asgari ücret, 2200 Dolara geliyor.

Sen diyorsun ki, bizim burada 18 liraya tarife var. Avrupa'da bile yok..

Her halde olmaz. Çünkü senin ülkende maaş 950 lira. Dolayısıyla tarife fiyatı da ona oranda fiyatlandırılıyor.

Şimdi, gel hesabını yap. Diyelim ki sen alıyorsun asgari ücret, yani 950 lira.
Ama Amerika'daki adam alıyor senin parana göre 6000 lira.

Senin maaşını 950 den, 6000 e çıkartsalar, o 18 liralık tarifeyi de doğal olarak 112 liraya çıkartmaları gerekirdi.

Yani senin Türkiye'de 950 lira alıp 18 liralık tarife kullanman ile, Amerika'da 2200 dolar alan adamın aynı tarifeye
112 lira para ödemesi aynı şey.

Sen ise diyorsun ki: Amerika'da 18 liraya tarife yok. Eee her halde olmaz. Adamlar 950 lira mı alıyorlar ki...

Sen 112 lirayı dolara çevir. 41.5 Dolar tutuyor. Amerika'da 41.5 Dolara hangi tarifeyi alabiliyorsun, aldığın tarife
bizim buradaki kuzeninin kullandığı 18 liralık tarifeden daha mı kötü yoksa daha mı iyi. Ona bak. Ona göre kıyasla.
Fenomenonacura07Yahu neden tl ye ceviriyorsunuz?Kazandiklari tl degil ki. Dolar kazaniyor dolar harciyorlar....
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DH Misafiri 4 yıl
baslık la haberın bası farklı
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DH Misafiri 4 yıl
Fenomenon
acura07 Yahu neden tl ye ceviriyorsunuz? Kazandiklari tl degil ki. Dolar kazaniyor dolar harciyorlar. Sen tl verip tl kazaniyorsun onlar $ kazaniyor $ veriyor.
Neden çevirmeyim hocam :) Google belki Türkiyeye gelirse fiyatı düşük olmaz, diğer ülkelerle aynı olur. O zaman çok pahalıya geliyor. Ben bunu dedim. Ayrıca $ olarak hesaplasan bile pahalı. Geçenlerde kuzenim 500dk 500sms 500mb 18 TLye aldı hem de faturasız. Avrupada 18€, Amerikada 18$ tarife var mı? Almanyada Hollandada akrabalarımız var, bildiğim kadarıyla ucuz tarife yok. Hatta komik gelebilir belki ama Amerikada ortalama bir tarife ile iphone (200$) alan birinin 2 yılda ödediği para Türkiyede vodafone red ile iphone alandan daha fazla. Kusura bakmayın biraz uzun oldu.

Sorduğun için örnek vereyim. İngiltere'de bırak 18 pound'u, 7.5 pound'a bile tarife var 250dk 5000sms (evet 5 bin) ve 500mb internet. Ayrıca bu fiyata bir tane de Motorola Moto E dahil. Ya da başka bir giriş seviyesinde telefon. İnanmıyorsan gir bak: shop.tescomobile.com/...
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PimpMyRide 4 yıl
Googlenin operatörünü tartisalim hükümet karşıtları. Hükümeti degil. Bolumu usulünde kullanalim
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artmedyaajans 4 yıl
çok yüksek fiyatı
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tural.i 4 yıl
amerikadaki ücretlerle ilgili tartışma çıkmış, kayıtsız kalamadım
asgari ücret 2200 dolar 2000 dolar falan diyenler olmuş, asgari ücret ne kadardır bilmem ama basit işlerde çalışanlar ayda 2000 dolar falan kazanmıyorlar, üniversitede work and travella gittiğimde, ücreti en yüksek olan departmanın saatliği 10 dolardı ama kemiksiz 10 dolar değil, vergisi kesiliyor, geriye 8,5 dolar falan kalıyor, öyle günde 10 saat 26 gün falan da çalışırım diye düşünmeyin, genellikle 40 saatten fazla çalıştırmazlar haftalık, yoksa %50 zamlı ücret ödemeleri gerekiyor fazla mesaiye, özetle vasıfsız elemansanız, aylık alacağınız para 1500 dolar civarında gezer, 2000 dolar iyi ihtimalle belki
amerikadaki yaşam standartları tabiki daha yüksek ama emin olun hayat çok daha pahalı, türkiyeye göre daha ucuza sahip olabileceğiniz tek şey arabadır sanıyorum
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himmet_dal 4 yıl
kıyafet yemek daha ucuz
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doctor_bey 4 yıl
PTTCell'in yaptığı gibi ucuz tarifeler yapacak bunlarda, birde buraya gelirse dadından yenmez.
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DeepMind 4 yıl
2 3 yıla Project Loon,Google Fiber,Titan Aerospace ile entegre oldugu zaman 5G ile calisabilecek.Ayni zamanda alinan ucretlerde daha az olucaktir.Boylelikle operator sirketlerinin nalları dikmesi yakindir.
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Booker DeWitt 4 yıl
ABD'deki operatörlerin fiyatlarından bir haber olanlar pahalı demiş.
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Olur Öyle Şeyler 4 yıl
Hah icine .icmadigi bi oraya kalmisti.
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crazywinner3 4 yıl Olur Öyle Şeyler
Olur Öyle Şeyler
Hah icine .icmadigi bi oraya kalmisti.


Neyin icine .icmis cok merak ediyorum ?
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BekirTemel 4 yıl
TR de olsa geçerdim.
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Guhong01 4 yıl
"Yazılım dünyasından Nexus programı ile donanım dünyasına adım atan Samsung" yazıyor başta, editör seçiminde dil bilgisini iyi kullanan diye yazıyorsunuz ama Ekrem71 in haberlerinde sürekli bu hatalarla karşılaşıyoruz, biraz çeki düzen lütfen. Hani onu bunu anlarımda şu hatada yapılmaz hani, bu hatada değil gerçi, komple başlıkla giriş çelişkisi
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