Google resmi olarak mobil operatör

Haber Editörü
Yazılım dünyasından Nexus programı ile donanım dünyasına adım atan Samsung, daha sonra fiber altyapı işine girerek herkesi şaşırtmıştı. Firma bu kez sanal operatör alanına el atıyor.
Ülkemizde BIMCell, PTTCell gibi örnekleri olan ve MVNO olarak bilinen sanal şebeke işletmeciliği, arka planda mevcut bir operatör desteğini şart kılıyor. Google'ın Project Fi adındaki sanal şebekesi de Sprint ve T-Mobile operatörlerinin desteğini alıyor.
Google iki operatör yanına bir de WiFi desteği ekliyor ve abonelerin kesintisiz bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. Kullanıcı 4G veya WiFi farketmeksizin hangi ağ güçlüyse o ağa çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Google bunun için 1 milyon güvenli WiFi noktası belirlemiş.
Elbette bu teknoloji her cihazda mevcut değil. Planlarını çok önceden yapan Google, Nexus 6 modelini bu sanal ağa uygun bir şekilde hazırlamıştı. Nexus 6 özel bir teknoloji sayesinde ağlar arasında geçiş yapabiliyor. Google telefon numaralarını bulutta sakladığı için de Hangouts destekleyen herhangi bir cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca SIM kart da özel olarak geliştirildi. Aslında bu teknoloji Apple'ın iPad Air 2 modelinde kullandığı çoklu SIM teknolojisine benziyor. Her iki teknoloji de ABD sınırları içerisinde geçerli.
Sanal şebeke kapsamında bazı kısıtlamalar var. Örneğin Sprint için gelen veri trafiğinin belirli bir seviyede tutulması gerekiyor. Ayrıca T-Mobile de HD ses ve WiFi arama özelliklerini Fi müşterilerine kapatıyor.
Fi projesinde temel seviyede sınırsız ses ve SMS, sınırsız global SMS, ucuz uluslararası çağrı, WiFi hotspot özelliği ve 120 ülkede kapsama alanı şeklinde sıralan paket aylık 20$. Burada internet yok. İnternet isteyen 10$ ek ile 1GB alan satın alabiliyor. Project Fi şimdilik davetiye usulü ile abone kabul ediyor.
http://www.phonearena.com/news/Google-introduces-Project-Fi-20-unlimited-talk-and-text-10-per-GB-of-data_id68552 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika'da en az ücret saati 8.5 Dolar. (Artmış da olabilir. En son hatırladığım öyleydi. Tabi değişiklik gösteriyor ama aşağı yukarı yazdım.)
Ayda 2200 Dolar yapıyor.
Yani 10 Dolar, bunun 220 de biri.
Sana Türkiye'de gelip 950 liranın 220 de biri, yani 4 liraya 1GB İnternet deseler üzerine atlarsın..
Adam Amerika'da 1 ay çalışıyor, 3 tane Galaxy S6 alıyor, sen neredeyse 3 ay çalışıp 1 tane alıyorsun.
Hakikaten merak ediyorum. Nasıl oluyor da anlamıyorsunuz, pes valla.
Biz diyoruz ki: Amerika'da asgari ücret, 2200 Dolara geliyor.
Sen diyorsun ki, bizim burada 18 liraya tarife var. Avrupa'da bile yok..
Her halde olmaz. Çünkü senin ülkende maaş 950 lira. Dolayısıyla tarife fiyatı da ona oranda fiyatlandırılıyor.
Şimdi, gel hesabını yap. Diyelim ki sen alıyorsun asgari ücret, yani 950 lira.
Ama Amerika'daki adam alıyor senin parana göre 6000 lira.
Senin maaşını 950 den, 6000 e çıkartsalar, o 18 liralık tarifeyi de doğal olarak 112 liraya çıkartmaları gerekirdi.
Yani senin Türkiye'de 950 lira alıp 18 liralık tarife kullanman ile, Amerika'da 2200 dolar alan adamın aynı tarifeye
112 lira para ödemesi aynı şey.
Sen ise diyorsun ki: Amerika'da 18 liraya tarife yok. Eee her halde olmaz. Adamlar 950 lira mı alıyorlar ki...
Sen 112 lirayı dolara çevir. 41.5 Dolar tutuyor. Amerika'da 41.5 Dolara hangi tarifeyi alabiliyorsun, aldığın tarife
bizim buradaki kuzeninin kullandığı 18 liralık tarifeden daha mı kötü yoksa daha mı iyi. Ona bak. Ona göre kıyasla.