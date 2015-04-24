Google resmi olarak mobil operatör

Yazılım dünyasından Nexus programı ile donanım dünyasına adım atan Samsung, daha sonra fiber altyapı işine girerek herkesi şaşırtmıştı. Firma bu kez sanal operatör alanına el atıyor.





Ülkemizde BIMCell, PTTCell gibi örnekleri olan ve MVNO olarak bilinen sanal şebeke işletmeciliği, arka planda mevcut bir operatör desteğini şart kılıyor. Google'ın Project Fi adındaki sanal şebekesi de Sprint ve T-Mobile operatörlerinin desteğini alıyor.





Google iki operatör yanına bir de WiFi desteği ekliyor ve abonelerin kesintisiz bir şekilde internete bağlanmasını sağlıyor. Kullanıcı 4G veya WiFi farketmeksizin hangi ağ güçlüyse o ağa çok hızlı bir şekilde geçiş yapıyor. Google bunun için 1 milyon güvenli WiFi noktası belirlemiş.





Elbette bu teknoloji her cihazda mevcut değil. Planlarını çok önceden yapan Google, Nexus 6 modelini bu sanal ağa uygun bir şekilde hazırlamıştı. Nexus 6 özel bir teknoloji sayesinde ağlar arasında geçiş yapabiliyor. Google telefon numaralarını bulutta sakladığı için de Hangouts destekleyen herhangi bir cihazda kullanılabiliyor. Ayrıca SIM kart da özel olarak geliştirildi. Aslında bu teknoloji Apple'ın iPad Air 2 modelinde kullandığı çoklu SIM teknolojisine benziyor. Her iki teknoloji de ABD sınırları içerisinde geçerli.





Sanal şebeke kapsamında bazı kısıtlamalar var. Örneğin Sprint için gelen veri trafiğinin belirli bir seviyede tutulması gerekiyor. Ayrıca T-Mobile de HD ses ve WiFi arama özelliklerini Fi müşterilerine kapatıyor.





Fi projesinde temel seviyede sınırsız ses ve SMS, sınırsız global SMS, ucuz uluslararası çağrı, WiFi hotspot özelliği ve 120 ülkede kapsama alanı şeklinde sıralan paket aylık 20$. Burada internet yok. İnternet isteyen 10$ ek ile 1GB alan satın alabiliyor. Project Fi şimdilik davetiye usulü ile abone kabul ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-introduces-Project-Fi-20-unlimited-talk-and-text-10-per-GB-of-data_id68552