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Google, sanal gerçeklik için özel bir Android sürümü hazırlıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, sanal gerçeklik için özel bir Android sürümü hazırlıyor

Son dönemde giyilebilir akıllı cihazların yanında sanal gerçeklik gözlükleri de yükselişe başlayan diğer bir trend. Bir süre önce akıllı saatlere özel bir versiyon geliştiren Google, bu kez de sanal gerçeklik gözlükleri için kolları sıvadı.
Gelen bilgilere göre Google sanal gerçeklik gözlüğü için özel bir Android sürümü geliştirmek adına bir mühendis grubu oluşturdu. Yeni sürümün sanal gerçeklik gözlüklerinin varsayılan işletim sistemi olması planlanıyor.
Genelde pek çok sanal gerçeklik gözlüğü bağlantılı bir cihazın işletim sistemini kullanıyor. HTC Vive veya Oculus Rift gibi üst seviye gözlükler ise farklı işletim sistemlerini optimize ederek kullanıyor. Google bu alana bir standart getirmek niyetinde.
Şimdilik yeni Android versiyonu ile ilgili detaylar net değil. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2015 konferansında Google'ın bir tanıtım yapabileceği ve bu versiyon ile çalışan üst seviye bir sanal gerçeklik gözlüğünü de görücüye çıkarabileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Google'ın Cardboard adındaki ucuz sanal gerçeklik gözlüğü Android telefonlara bağımlı olarak çalışıyor ve bu tarz ürünlere refarans olarak kullanılıyor. Diğer türlü bu üst seviye gözlüğün fiyatı epey tuzlu olabilir.



http://www.digitaltrends.com/mobile/android-for-virtual-reality-is-on-the-way-says-report/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
VR denen şeyin yaygınlaşması için böyle bir şey lazım, gerçi hala çok yaygınlaşabileceğini düşünmüyorum ama fırsat kazanabilir.
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WB 4 yıl
Andro yerine Alihandro olsun ama bu surumun adi..
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Virinom 4 yıl
Adamlar teknolojinin her alanında standartları belirliyorlar ve öyle güçlü konumdalar ki başarılı olmak isteyen firma o standartlara uymak zorunda. Gerçekten helal olsun.
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darkest earth 4 yıl
E baktılar her firma kafasına göre bir VR seti çıkarıyor. Android Wear'da olduğu gibi bunun için de bir sürüm çıkaracaklar. Mantıklı olan da o olur zaten. Hali hazırda markette bir çok uygulama var VR için.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Windows 10.
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