Google, sanal gerçeklik için özel bir Android sürümü hazırlıyor





Son dönemde giyilebilir akıllı cihazların yanında sanal gerçeklik gözlükleri de yükselişe başlayan diğer bir trend. Bir süre önce akıllı saatlere özel bir versiyon geliştiren Google, bu kez de sanal gerçeklik gözlükleri için kolları sıvadı.

Gelen bilgilere göre Google sanal gerçeklik gözlüğü için özel bir Android sürümü geliştirmek adına bir mühendis grubu oluşturdu. Yeni sürümün sanal gerçeklik gözlüklerinin varsayılan işletim sistemi olması planlanıyor.

Genelde pek çok sanal gerçeklik gözlüğü bağlantılı bir cihazın işletim sistemini kullanıyor. HTC Vive veya Oculus Rift gibi üst seviye gözlükler ise farklı işletim sistemlerini optimize ederek kullanıyor. Google bu alana bir standart getirmek niyetinde.

Şimdilik yeni Android versiyonu ile ilgili detaylar net değil. Ancak Mayıs ayındaki I/O 2015 konferansında Google'ın bir tanıtım yapabileceği ve bu versiyon ile çalışan üst seviye bir sanal gerçeklik gözlüğünü de görücüye çıkarabileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Google'ın Cardboard adındaki ucuz sanal gerçeklik gözlüğü Android telefonlara bağımlı olarak çalışıyor ve bu tarz ürünlere refarans olarak kullanılıyor. Diğer türlü bu üst seviye gözlüğün fiyatı epey tuzlu olabilir.









http://www.digitaltrends.com/mobile/android-for-virtual-reality-is-on-the-way-says-report/