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Google, şarkı sözlerini aramaların başında gösterecek bir servis sunmayı planlıyor

4 yıl
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4
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google arama motorunda kullanıcıların işini kolaylaştıracak döviz kuru hesaplama,hesap makinesi,yol hesaplama gibi bazı ufak servisler sunuyor. Şimdi ise bu servislere bir yenisini ekleyerek şarkı sözlerini arayan kullanıcıların işini kolaylaştıracak.
Tüm dünyada bir çok dilde hizmet verdiğini düşünürsek Google'ın her ülkede bu servisi kullanıma sokması için çok büyük bir veritabanı oluşturması gerekiyor. Ancak Google'ın aramalarda hali hazırda üst sıralarda çıkan şarkı sözü barındıran sitelerden içerik sağlayabileceği de olasılıklar arasında. Yine de hizmet bu tarz sitelere büyük bir darbe vuracak gibi gözüküyor. 
 
Google, şarkı sözlerini aramaların başında gösterecek bir servis sunmayı planlıyor
Google'ın servisi Türkçe şarkılar ve Türk kullanıcılar için ne zaman hizmete sokacağı şimdilik belli değil. Ayrıca Microsoft'un da arama servisi Bing'de bu yılın başlarında aynı servisi hizmete soktuğunu hatırlatalım.

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SEO-Uzmanı 4 yıl
eğer bir şarkının, bir hikayesi var ise
wikipedia 10 numara
ve gerisi ise diğer siteler kesinlikle onun yanında hikaye kalır :) :D
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peske 4 yıl
yandexte suan kullanımda:)
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Chris Murphy 4 yıl
Faydali bilgi tşkler
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ø 4 yıl
Güzelmiş, teşekkürler.

Türkçe gelmesede olur, vinelarda geçen şarkıları böyle buluruz.
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