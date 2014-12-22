Google, şarkı sözlerini aramaların başında gösterecek bir servis sunmayı planlıyor

Google arama motorunda kullanıcıların işini kolaylaştıracak döviz kuru hesaplama,hesap makinesi,yol hesaplama gibi bazı ufak servisler sunuyor. Şimdi ise bu servislere bir yenisini ekleyerek şarkı sözlerini arayan kullanıcıların işini kolaylaştıracak.
Tüm dünyada bir çok dilde hizmet verdiğini düşünürsek Google'ın her ülkede bu servisi kullanıma sokması için çok büyük bir veritabanı oluşturması gerekiyor. Ancak Google'ın aramalarda hali hazırda üst sıralarda çıkan şarkı sözü barındıran sitelerden içerik sağlayabileceği de olasılıklar arasında. Yine de hizmet bu tarz sitelere büyük bir darbe vuracak gibi gözüküyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
wikipedia 10 numara
ve gerisi ise diğer siteler kesinlikle onun yanında hikaye kalır :) :D
Türkçe gelmesede olur, vinelarda geçen şarkıları böyle buluruz.