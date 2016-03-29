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Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı

Çin'in güvenlik duvarı yüzünden bu ülkede yaşayanlar Google servislerine ulaşamıyorlardı. Pazar gecesi IP adreslerinde yaşanan değişim bu engeli kısa süreliğine kaldırdı.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Çin her ne kadar son dönemlerde dünyaya daha fazla açılsa da ülkede hala çok sayıda yasak bulunuyor. Bu yasaklar insan hakları kuruluşları tarafından eleştirildiği gibi Batılı dev firmaların da tepkisini çekiyor; çünkü dünyanın en büyük nüfusuna sahip olması sebebiyle Çin büyük bir pazar.
Teknoloji devi Google'ın servislerine de Çin'de ulaşılamıyor. O yüzden bu servisin yerini Baidu ve Wechat gibi yerel teknoloji şirketleri almış durumda. Çinliler ise Google hizmetlerine VPN gibi servisleri kullanarak ulaşmak zorunda kalıyorlar. Yine de Pazar gecesi bu durum kısa süreliğine değişti.
Açıklamalara göre Çin'de Pazar gecesi 11:30 ilâ Pazartesi sabaha karşı 1:15 arasında yani 102 dakikalığına Google servislerine doğrudan ulaşılabildi. Bunun sebebiyse Google'ın yeni sunucularının IP adreslerinin Çin'in dev güvenlik duvarına takılmamasıydı. Tabi Çinli yetkililer durumu çabuk farkedip bu adresleri de engellediler.

http://www.androidheadlines.com/2016/03/google-penetrated-chinas-firewall-102-minutes.html Yorum Yaz
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aozgec 3 yıl
çinliler 102 kaç kere googlelamışlardır acaba :)
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