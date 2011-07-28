Google site sahiplerine sitelerini daha da hızlandırmayı teklif ediyor

Google arama motoru ile girdiği internet dünyasını kendi kuralları ile baştan aşağı değiştirmesini bildi. Arama sonuçlarında en yukarılara çıkmak, Google tarafından kısa süre içerisinde indekslenmek veya sitelerine hit almak gibi amacı olan site sahipleri bu kuralları bilir ve sitelerine uygulamaya çalışır. Bu sayede internet sitelerinin büyük kısmının belirli bir standardın üzerine çıktığını söylemek mümkün.





İnternet siteleri için hiç şüphesiz yüklenme hızı çok önemli bir faktör. Gereksiz yüklemelerle siteye girme esnasında harcanan süre arttıkça ziyaretçilerin siteden uzaklaşması doğru orantılı oluyor. Google ise bu sorunu aşmada site sahiplerine yardımcı olmak istiyor.





Google'ın site sahiplerine yönelik yeni bir sayfa hızlandırma hizmeti başlatıyor. Google Page Speed Service adını alan bu hizmet herhangi bir siteyi %25-60 arasında hızlandırma sözü veriyor. Bu hizmeti isteyen site sahiplerinin sitesini tarayan Google, en iyi çözümleri buluyor ve siteyi dünya çapındaki sunucu ağlarına gönderiyor. Hizmet kapanan Google Labs tarafından geliştirilmekteydi.





Google şimdiden pilot olarak seçtiği sitelerin yüklenme hızlarını iki katına çıkarmaya başladığını duyurdu. Deneme aşamasında ücretsiz olan bu hizmet daha sonra ücretli olacak. Google ise müşterilerine yönelik satın almadan önce deneme opsiyonu koymayı planlıyor.





Hizmeti kullanmak için önce üye olarak sitenin DNS ayarlarını Google'a yönlendirmek gerekiyor. Hizmet, sunucunuzdan içerikleri alıyor, en iyi performans çözümlerini uygulayarak sitenizi tekrar kodluyor ve Google'ın sunucuları vasıtasıyla son kullanıcıya ulaştırıyor.





Google'ın bu hizmetinden faydalanan sitelerin hızları iki katına çıkacak ancak Google'ın da bu siteler üzerinde muazzam bir kontrol ve erişim hakkı olacak.