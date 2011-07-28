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Google site sahiplerine sitelerini daha da hızlandırmayı teklif ediyor

7 yıl
2,8b
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5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google arama motoru ile girdiği internet dünyasını kendi kuralları ile baştan aşağı değiştirmesini bildi. Arama sonuçlarında en yukarılara çıkmak, Google tarafından kısa süre içerisinde indekslenmek veya sitelerine hit almak gibi amacı olan site sahipleri bu kuralları bilir ve sitelerine uygulamaya çalışır. Bu sayede internet sitelerinin büyük kısmının belirli bir standardın üzerine çıktığını söylemek mümkün. 

İnternet siteleri için hiç şüphesiz yüklenme hızı çok önemli bir faktör. Gereksiz yüklemelerle siteye girme esnasında harcanan süre arttıkça ziyaretçilerin siteden uzaklaşması doğru orantılı oluyor. Google ise bu sorunu aşmada site sahiplerine yardımcı olmak istiyor.

Google'ın site sahiplerine yönelik yeni bir sayfa hızlandırma hizmeti başlatıyor. Google Page Speed Service adını alan bu hizmet herhangi bir siteyi %25-60 arasında hızlandırma sözü veriyor. Bu hizmeti isteyen site sahiplerinin sitesini tarayan Google, en iyi çözümleri buluyor ve siteyi dünya çapındaki sunucu ağlarına gönderiyor. Hizmet kapanan Google Labs tarafından geliştirilmekteydi. 

Google şimdiden pilot olarak seçtiği sitelerin yüklenme hızlarını iki katına çıkarmaya başladığını duyurdu. Deneme aşamasında ücretsiz olan bu hizmet daha sonra ücretli olacak. Google ise müşterilerine yönelik satın almadan önce deneme opsiyonu koymayı planlıyor. 

Hizmeti kullanmak için önce üye olarak sitenin DNS ayarlarını Google'a yönlendirmek gerekiyor. Hizmet, sunucunuzdan içerikleri alıyor, en iyi performans çözümlerini uygulayarak sitenizi tekrar kodluyor ve Google'ın sunucuları vasıtasıyla son kullanıcıya ulaştırıyor.

Google'ın bu hizmetinden faydalanan sitelerin hızları iki katına çıkacak ancak Google'ın da bu siteler üzerinde muazzam bir kontrol ve erişim hakkı olacak.


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DH Misafiri 6 yıl
The crux of your writing wishlt appearing agreeable initially, did not really work well with me after some time. Somewhere within the sentences you were able to make me a believer unfortunately just for a very short while. I still have got a problem with your jumps in logic and one might do well to fill in all those breaks. When you actually can accomplish that, I could undoubtedly be amazed.
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DH Misafiri 7 yıl
DH donanımhaber de BSC ne olaki diye düşünür oldum.
Aşırı kısaltmalara karşıyım hiç birşey anlamıyorum.
Biri Sizi Cukkalıyor . com olabilirmi ?
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Firaristt 7 yıl
Güzel bir haber. Özellikle BSC için bu tür bir şey gerekli. 8Mbps internet var ama sayfa yükleme süreleri çok fazla...DH düzeldi sayilir bir de BSC düzelse çok güzel olur ve şu üyelik girişi problemine bir el atilmasi lazim...
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emregök 7 yıl
Hızlandırıyorsa yavaşlatır mantığı çıkar
İyiden tekel bu ; )
Çark
Carkn isliyorda olabilir; )
Bağlantılarımız %..? yavaslamistir bile
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MarlonJD 7 yıl
Aslında SEO'ya ne kadar etki eder bilinmez ama site yüklenme hızı önemli bi faktör işe yarar güzel bir fikir bence alınılabilir bir sistem..
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