Google, sosyal ağlardan vazgeçmiyor; Karşınızda Google+

Google'ın günümüz internet dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren sosyal ağlara olan ilgisini biliyoruz. Fakat Google, birçok işte başarıdan başarıya koşuyor olmasına rağmen; sosyal ağlarda istediği çıkışı yapabilmiş değil. Google, Buzz ve Wave sosyal ağ projeleriyle bu alandaki şansını denemiş; ancak projelerin yeterli popülerliğe ulaşamamış olması, rafa kaldırılmasına sebep olmuştu. İnternet devi, bu sonuçsuz denemelerine rağmen bu alandan vazgeçmediğini duyurduğu yeni sosyal ağ projesi "Google +" ile ortaya koydu.

Google+'ı geçmişteki denemelerden ayıran en önemli nokta; daha kapsamlı ve etkileyici olması. İlk Macintosh'un tasarımcısı Andy Hertzfeld ' in imzasını taşıyan sade ve kullanışlı tasarımıyla göz dolduran Google +, üç kullanışlı özelliğe sahip; Çevreler (Circles), Konular (Sparks) ve Görüntülü sohbet odaları (Hangouts). Etkileyici animasyonlarla donatılan Çevreler, kullanıcıların farklı arkadaşlarıyla farklı şeyler paylaşmasına imkan veriyor. İstediğiniz kişileri, istediğiniz çevreler altında gruplandırıyor ve onlarla istediğiniz şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Konular ise, belirlediğiniz konularla ilgili içeriklere ulaşabilmenizi, beğenip, paylaşmanıza imkan veriyor. Google+'ın üçüncü önemli özelliği Hangouts, yani görüntülü sohbet odaları ise isminden de anlaşılacağı gibi birden fazla arkadaşlarınızla görüntülü olarak iletişim halinde kalmanızı sağlıyor. Google+'da; arkadaşlarınız, sizin görüşmede olduğunuz görebilir ve isterlerse görüntülü olarak sohbete katılabilirler. Google, Hangouts için oldukça iddialı olduğunu şu cümleyle ortaya koyuyor; " Biz ışınlamayı mümkün hale getirene kadar, şimdilik en iyisi bu " Google+'ın sunduğu bu üç temel özelliğinin yanı sıra mobil cihazlarla erişimi kolaylaştıran iki özelliği bulunuyor; Anında yükleme; telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları hızlı birşekilde Google+ üzerinden paylaşmanızı sağlarken; Grup Sohbeti; birden fazla kişiyle mesajlaşma sırasında oluşan karmaşının ve zorluğun önüne geçiyor.

Google+, şu anda sadece kısıtlı sayıdaki şanslı kullanıcı tarafından kullanılıyor. Google, tıpkı Gmail'de yaptığı gibi kapasitesini arttırdıkça yeni kullanıcıları servise davet edecek. Eğer siz de Google'ın bu yeni projesinin geliştirilme sürecinde kullanma fırsatına erişenlerden olmak istiyorsanız yapmanız gereken buraya tıklayarak erişeceğiniz sayfadaki formu doldurup beklemek ya da eğer varsa Google+ kullanıcısı arkadaşınızdan davetiye istemek. Ancak şunu belirtelim ki davetiyeniz olsa bile eğer Google kapasitesini arttırmadıysa, beklemekten başka bir çareniz bulunmuyor.

Google+ ve öne çıkan 5 temel özelliği; Çevreler, Konular, Görüntülü Sohbet Odaları, Anında Yükleme, Grup Sohbeti hakkında Google'ın yayınladığı kısa tanıtım videoları ile daha fazla fikir sahibi olmanız mümkün;

Genel tanıtım;

Çevreler;

Konular;

Görüntülü Sohbet Odaları;

Anında Yükleme;

Grup Sohbeti;