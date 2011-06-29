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Google, sosyal ağlardan vazgeçmiyor; Karşınızda Google+

7 yıl
4,6b
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37
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Google'ın günümüz internet dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren sosyal ağlara olan ilgisini biliyoruz. Fakat Google, birçok işte başarıdan başarıya koşuyor olmasına rağmen; sosyal ağlarda istediği çıkışı yapabilmiş değil. Google, Buzz ve Wave sosyal ağ projeleriyle bu alandaki şansını denemiş; ancak projelerin yeterli popülerliğe ulaşamamış olması, rafa kaldırılmasına sebep olmuştu. İnternet devi, bu sonuçsuz denemelerine rağmen bu alandan vazgeçmediğini duyurduğu yeni sosyal ağ projesi "Google +" ile ortaya koydu.

Google+'ı geçmişteki denemelerden ayıran en önemli nokta; daha kapsamlı ve etkileyici olması. İlk Macintosh'un tasarımcısı Andy Hertzfeld ' in imzasını taşıyan sade ve kullanışlı tasarımıyla göz dolduran Google +, üç kullanışlı özelliğe sahip; Çevreler (Circles), Konular (Sparks) ve Görüntülü sohbet odaları (Hangouts). Etkileyici animasyonlarla donatılan Çevreler, kullanıcıların farklı arkadaşlarıyla farklı şeyler paylaşmasına imkan veriyor. İstediğiniz kişileri, istediğiniz çevreler altında gruplandırıyor ve onlarla istediğiniz şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Konular ise, belirlediğiniz konularla ilgili içeriklere ulaşabilmenizi, beğenip, paylaşmanıza imkan veriyor. Google+'ın üçüncü önemli özelliği Hangouts, yani görüntülü sohbet odaları ise isminden de anlaşılacağı gibi birden fazla arkadaşlarınızla görüntülü olarak iletişim halinde kalmanızı sağlıyor. Google+'da; arkadaşlarınız, sizin görüşmede olduğunuz görebilir ve isterlerse görüntülü olarak sohbete katılabilirler. Google, Hangouts için oldukça iddialı olduğunu şu cümleyle ortaya koyuyor; " Biz ışınlamayı mümkün hale getirene kadar, şimdilik en iyisi bu " Google+'ın sunduğu bu üç temel özelliğinin yanı sıra mobil cihazlarla erişimi kolaylaştıran iki özelliği bulunuyor; Anında yükleme; telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları hızlı birşekilde Google+ üzerinden paylaşmanızı sağlarken; Grup Sohbeti; birden fazla kişiyle mesajlaşma sırasında oluşan karmaşının ve zorluğun önüne geçiyor.

Google+, şu anda sadece kısıtlı sayıdaki şanslı kullanıcı tarafından kullanılıyor. Google, tıpkı Gmail'de yaptığı gibi kapasitesini arttırdıkça yeni kullanıcıları servise davet edecek. Eğer siz de Google'ın bu yeni projesinin geliştirilme sürecinde kullanma fırsatına erişenlerden olmak istiyorsanız yapmanız gereken buraya tıklayarak erişeceğiniz sayfadaki formu doldurup beklemek ya da eğer varsa Google+ kullanıcısı arkadaşınızdan davetiye istemek. Ancak şunu belirtelim ki davetiyeniz olsa bile eğer Google kapasitesini arttırmadıysa, beklemekten başka bir çareniz bulunmuyor.

Google+ ve öne çıkan 5 temel özelliği; Çevreler, Konular, Görüntülü Sohbet Odaları, Anında Yükleme, Grup Sohbeti hakkında Google'ın yayınladığı kısa tanıtım videoları ile daha fazla fikir sahibi olmanız mümkün;

Genel tanıtım;



Çevreler;



Konular;



Görüntülü Sohbet Odaları;



Anında Yükleme;



Grup Sohbeti;




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musullu 7 yıl
arkadaslar bi davetiye lütfen musulluasker@hotmail.com
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JohnLord 7 yıl
adamlar anasayfadan link verse merak edip üye olacak kişi sayısı 100 milyonu aşar :P meraklı bi dünya insanıyız
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Capt. Awesome 7 yıl
En azından Facebook'dan iyi.


Ben çok beğendim,kayıt için e-mail adresimi çoktan girdim bile.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben çok beğendim valla. Tutacağını da düşünüyorum...
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MrSilence 7 yıl
crowland
google her şeyin en iyisini çok ince hesaplarla yapıyor kimse bu olmaz şu olur şu tutmaz yazmasın google bir çok alanda bir çok firmayla yarışıyor yakında dünya google in olacak herkezde bunun farkında hiç şaşırmayın yakında masaüstü bilgisayarınıza google in işletim sistemini yüklerseniz ... :-)

işletim sistemi konusunda sabırsız bekleyiş devam ediyor en azından benim için...
Bir kaç yıla mobil işletim sistemiyle kullanımda %50'yi bulursa zaten fb'yi geçer popülerlikte, şu an gtalk'la görüntülü görüşme yapabiliyorum telefondan (nexus s) ama etrafımdakiler kullanmadığından bende olmasının bir anlamı kalmıyor...
fb, sosyal ağ olarak kalmaya devam ederse birgün biri alacaktır elinden birinciliği...
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Almora_07 7 yıl
belki tutabilir
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crowland 7 yıl
google her şeyin en iyisini çok ince hesaplarla yapıyor kimse bu olmaz şu olur şu tutmaz yazmasın google bir çok alanda bir çok firmayla yarışıyor yakında dünya google in olacak herkezde bunun farkında hiç şaşırmayın yakında masaüstü bilgisayarınıza google in işletim sistemini yüklerseniz ... :-)
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Furkan* 7 yıl
Öncelikle benim görüşüm google bu iş için geç kaldı artık facebookun tahtını sallaması çok zor ( mahalledeki bakkal amcanın bile face'i varken ) ama yinede umutluyum , özellikle hangouts ve circles özelliği güzel gözüküyor , tasarımada apple eli değdiği belli :) , bi google hayranı olarak tutmasını isterim umarım sonu buzz veya wave gibi olmaz :)
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GoaPsy 7 yıl

Furkan*

Öncelikle benim görüşüm google bu iş için geç kaldı artık facebookun tahtını sallaması çok zor ( mahalledeki bakkal amcanın bile face'i varken ) ama yinede umutluyum , özellikle hangouts ve circles özelliği güzel gözüküyor , tasarımada apple eli değdiği belli :) , bi google hayranı olarak tutmasını isterim umarım sonu buzz veya wave gibi olmaz :)


bence geç kalmadı tam zamanı. facebook kullanmıyorum bir süre denedikten sonra bıraktım. tasarım herşey aslında kullanılabilirlik açısından facebook iyi fakat yenilikler her zaman tercih sebebidir. merakla bekliyorum. en çok üzüldüğüm şirketse icq.. Msn tahtı aldı alalı iyi bir iş çıkaramadılar. Özledim o 6 haneli uin muhabbetlerinin döndüğü zamanları hey gidi hey.
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merttr 7 yıl
Tasarım da ki sadelik ve etkileyici hava googledan beklenmeyecek kadar hoş olmuş diyordum ki tasarımını macintosh UI'i yapan elemanın yaptığını okudum, cidden güzel özellikleri var , özellikle paylaştığımız içeriği sadece üyelerle değil ama e-mail adresleriyle de paylaşabilmek güzel düşünce.
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Volkan: 7 yıl
Google+ hakkında bir makale yazdım arkadaşlar, okumak istermisiniz, yeni başladım blogging'e


volkancaglayan.com/...


Ayrıca, Google+ hakkındaki son gelişmeleri Google resmi günlüğünden takip etmek mümkün: googleblog.blogspot.com/...
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artenis 7 yıl
TUTAR !
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Yesil+ 7 yıl
Tutmaz diyenler şakamısınız artık internet sitelerinin değerini bile google belirliyor googlenin internette yaptıgı butun çalışmalar tutar .
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