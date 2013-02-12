Google, sürücüsüz otomobil projesini yakın bir zamanda tamamlamayı planlıyor

Sürücüsüz araçlar projesi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Google, görünüşe göre kısa bir süre içerisinde bu projeyi tamamlamış olacak. Otomotiv Mühendisleri Topluluğu'nda konuşan projenin ürün müdürü Anthony Levandowski, Google'ın sürücüsüz araç projesi hakkında birtakım önemli bilgiler verdi. Projeyi 3 ila 5 yıl içerisinde tamamlayarak hazır hale getirmeyi planladıklarını açıklayan Levandowski, sürücüsüz araçları ne şekilde kullanıcılara sunulacakları konusuna henüz herhangi bir kararları olmadığını da belirtti. Projenin her ne kadar 3 ila 5 yıl içerisinde hazır hale getirileceği belirtilse de, araçların günlük hayattaki yerini alması için gerekli olan yasal düzenlemelerin oldukça uzun bir süreçte gerektireceğini de hatırlatalım.





Sürücüsüz araçlarla ilgili olarak konuşan ABD Ulusal Otoyol Ulaşım Güvenlik Yönetimi'nin araç güvenliğinden sorumlu olan isim Dan Smith, değişimin yakın olduğunu ve bu değişim sürecinde yaşanabilecek her türlü senaryonun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sigorta şirketlerini yakından ilgilendiren bu değişim süreciyle ilgili olarak konuşan Sigorta Bilgi Enstitüsü Başkanı Robert Hartwig, mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve genellikle oluşabilecek kazaların mahkeme salonlarına taşınacağını belirtti. Ayrıca Hartwig, 3 ila 5 yıl içerisinde tamamlanacak olan bu projenin tam anlamıyla hayata geçebilmesi için 15 ila 20 yıllık bir sürece ihtiyaç duyulacağını da ifade etti.





Şimdilik sadece ABD'nin Florida, Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinde aracın içerisinde bir ehliyetli sürücünün bulunması şartıyla test edilebilen Google'ın sürücüsüz araçlarının ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmelerle karşımıza çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.extremetech.com/extreme/147940-google-self-driving-cars-in-3-5-years-feds-not-so-fast