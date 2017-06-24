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Google tıbbi kayıtları arama sonuçlarından kaldıracak

Google, tıbbi kayıtları; telif hakkı ve kredi kartı bilgileri gibi koruma altına alıyor. Bundan böyle hastaların rızası dışında internete yüklenen tıbbi kayıtlar arama sonuçlarında gösterilmeyecek.
1 yıl
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1
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Dev arama motoru Google; kredi kartı numaraları, şantaj videoları, telif ihlali yapılan paylaşımlar gibi bazı ögeleri barındıran web sitelerini arama sonuçlarından kaldırarak bireylerin kişilik haklarını ve malvarlığı haklarını güvence altına alıyordu. Google şimdi bu ögelere bir yenisini daha ekledi. Bu hafta başında sessizce başlatılan yeni uygulamaya göre hastaların rızası olmaksızın çevrimiçi ortama yüklenen tıbbi kayıtlar, hastaların bu yönde bir isteği olursa arama sonuçlarında gösterilmeyecek.

Google’ın bu yeni kararı aslında geçtiğimiz ay tüm dünyayı saran WannaCry fidye yazılımına dayanıyor. Hackerlar bu yazılım ile İngiltere’deki 65 hastaneyi etkilemiş ve bu hastanelerdeki hasta kayıtlarına ulaşmıştı. Ayrıca plastik cerrahi operasyonları yapan bir kliniğe sızan hackerlar klinikteki operasyonlara ait resim ve diğer sağlık bilgilerini çalmış ve bu verileri internette paylaşmamak için hastalardan fidye istemişti.

Tabi hackerların yanı sıra sağlık kuruluşlarının hastalardan habersiz olarak hastalara ait kayıtları internete yüklemesi de Google’ın bu kararı almasında etkili oldu. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Hindistan’daki bir laboratuvar aralarında HIV testi yaptıran bireylerin de olduğu 43.000 kişiye ait kayıtları internete yanlışlıkla yüklemiş ve hastaların gizliliğini ortadan kaldırmıştı.  


http://www.bbc.com/news/technology-40380227 Yorum Yaz
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