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Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi

Google’ın yan kuruluşu olan Jigsaw, medya organlarının web sitelerindeki troll yorumları bulmalarını ve ortadan kaldırmalarını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi.
2 yıl
6,8b
1
16
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi
 

Bir süredir internetteki yalan haberleri ve telif hakkını ihlal eden yayınları ortadan kaldırmakla uğraşan Google, şimdi de troll yorumlarla savaşacak. Google’ın kurduğu teknolojik çözümler üretim merkezi Jigsaw, geliştirdiği yapay zeka programı sayesinde ‘’zehirli’’ ifadeleri bulacak ve ayıklayacak. Perspective adı verilen programın özellikle medya organlarının web sitesinde kullanılması bekleniyor.

Troll ve nefret içerikli yorumlar yüzünden pek çok web sitenin yorum kısmını kapattığına dikkat çeken Jigsaw Başkanı Jared Cohen; haber kuruluşlarının, içeriğin etrafında tartışmayı teşvik etmeye çalıştığını ancak bu tarz ‘’zehirli’’ yorumlarla mücadelenin çok fazla emek, zaman ve paraya mal olduğunu dile getirdi. Küfürlü yorumların büyük bir çoğunluğunun sadece kötü bir gün geçiren kişiler tarafından yazıldığını belirten Cohen teknolojinin, haber kuruluşlarına yardım edeceğini söyledi.

Başarısı Göz Doldurdu 

Tespit etmesi gereken zararlı ifadeleri öğrenmek için yüzbinlerce yorumu okuyan Perspective, yakaladığı nefret içerikli yorumları moderatörlere bildirerek onların gerekli işlemleri yapmasına yardımcı oluyor. İlk olarak New York Times’ın web sitesinde test edilen Perspective’in başarısı The Guardian ve The Economist gibi yayın organlarının da ilgisini çekmiş durumda.

Jigsaw Ürün Yöneticisi CJ Adams’ın tüm platformlara yaymaya açık olduklarını belirttiği Perspective, şimdilik sadece İngilizce’yi destekliyor ancak Jigsaw’ın kısa bir süre içerisinde farklı dillere de entegre etmesi bekleniyor.


http://www.reuters.com/article/us-google-news-idUSKBN1621C1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Barni Moloztaş 2 yıl en beğenilen
İNŞALLAH BU YORUMU BEĞENENİN KARNESİ 5 OLUR AMİN
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Dampierre 2 yıl
trolltrace.com
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Giresunlufuk 2 yıl
Güzel gelişme. Google amca yapıyor ya.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Bu mesajı 10 kişiye gönder istediğin şey olsun
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3arbar 2 yıl
öyle bir dünyada yaşıyoruzki gerçekleri söyleyenler troll oluyor.çoh enteresan
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bkaakco 2 yıl
Bence çok güzel ve önemli bir iş yapmışlar. Yapması da kolay olmasa gerek. İnsanlar bile birbirlerini zor anlarken bilgisayarın insanları anlamasını sağlamak çok büyük bir iş. Kutluyorum.
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LambayaFunfDe 2 yıl
troller internetin neşesi
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Ejihov 2 yıl
Büyü bedeli değil büyü havuzu olacak o.
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9unkarekoku 2 yıl
Adıma yapılan tüm yorumlardan donanimhaber sorumludur gibi yorumları da engelleyecek mi çok merak ediyorum :-D
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Rensjem 2 yıl
Hz Adem ile Havvadan Gelenler Beğensin
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Xeblion 2 yıl
aktrollerde işe yarıyorsa süper
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