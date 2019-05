Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi

Bir süredir internetteki yalan haberleri ve telif hakkını ihlal eden yayınları ortadan kaldırmakla uğraşan Google, şimdi de troll yorumlarla savaşacak. Google’ın kurduğu teknolojik çözümler üretim merkezi Jigsaw, geliştirdiği yapay zeka programı sayesinde ‘’zehirli’’ ifadeleri bulacak ve ayıklayacak. Perspective adı verilen programın özellikle medya organlarının web sitesinde kullanılması bekleniyor.

Troll ve nefret içerikli yorumlar yüzünden pek çok web sitenin yorum kısmını kapattığına dikkat çeken Jigsaw Başkanı Jared Cohen; haber kuruluşlarının, içeriğin etrafında tartışmayı teşvik etmeye çalıştığını ancak bu tarz ‘’zehirli’’ yorumlarla mücadelenin çok fazla emek, zaman ve paraya mal olduğunu dile getirdi. Küfürlü yorumların büyük bir çoğunluğunun sadece kötü bir gün geçiren kişiler tarafından yazıldığını belirten Cohen teknolojinin, haber kuruluşlarına yardım edeceğini söyledi.

Başarısı Göz Doldurdu

Tespit etmesi gereken zararlı ifadeleri öğrenmek için yüzbinlerce yorumu okuyan Perspective, yakaladığı nefret içerikli yorumları moderatörlere bildirerek onların gerekli işlemleri yapmasına yardımcı oluyor. İlk olarak New York Times’ın web sitesinde test edilen Perspective’in başarısı The Guardian ve The Economist gibi yayın organlarının da ilgisini çekmiş durumda.

Jigsaw Ürün Yöneticisi CJ Adams’ın tüm platformlara yaymaya açık olduklarını belirttiği Perspective, şimdilik sadece İngilizce’yi destekliyor ancak Jigsaw’ın kısa bir süre içerisinde farklı dillere de entegre etmesi bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/us-google-news-idUSKBN1621C1