Google uçuş araması Avrupa'da yayına başlıyor





Google'ın geçen yıl ABD ve Kanada dahilinde devreye aldığı uçuş arama hizmeti oldukça popüler olsa da, seyahat acentelerine gelir kaybı yaşattığı için de eleştiriliyor.





Uçuş araması ile noktalar arası tüm mevcut uçuş seçenekleri verilirken, en ucuz seçenekleri görmek de mümkün oluyor. Daha sonra kullanıcı seçmiş olduğu uçuşun ilgili firmasına yönlendirilerek bilet temin edebiliyor.





Google yaptığı duyuruda hizmetin İngiltere, Fransa, İspanya ve Hollanda'ya da genişletildiğini duyurdu. Bundan böyle bu ülkeler çıkışlı uçuş aramaları yapılabilecek. Bunun haricinde arama yapılamayacak. Ancak gidilecek nokta olarak istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz. 8 dile destek veren hizmet yerel para biriminde de arama yapabiliyor.





Listelenen ilk sonuçlar ucuz uçuşlara ait. Liste genişletilerek pahalı uçuşlar da incelenebiliyor. Google global havayolları şirketleri ile temas halinde ve ülke sayısının artırılması planlanıyor.





http://itasoftware.blogspot.co.uk/2013/03/bon-voyage-buon-viaggio-buen-viaje-bon.html