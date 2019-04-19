Nostaljik oyunlar, makine öğrenimi ile günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor

Teknoloji Editörü
En sevdiğiniz klasik video oyunları, artık günümüz teknolojilerine uyarlanabiliyor. Ancak bu geliştirmeleri yapan oyunun yapımcıları değil, bu işe gönül vermiş bağımsız kullanıcılar. Üstelik bu işlem yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak kısa bir sürede gerçekleşiyor.
Heyecan verici bir gelişmeNostaljik oyunların, günümüz sistemlerine adapte edilme süreci oldukça sancılı ve uzun olabiliyor. Bu işlem aylarca, hatta yıllarca sürebilirken, yeni geliştirilen sistem, makine öğrenimi ile bu süreci sadece birkaç haftaya indiriyor. Bunun en iyi örneği ise, Mart ayında Reddit kullanıcısı BearborgOne'ın sevilen klasik oyunlardan Metroid Prime 2'yi 4k'lık bir başyapıta dönüştürmesi olarak gösteriliyor.
ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks ) adı verilen bu teknoloji, grafik dokularını orijinal oyundan toplayıp, analiz ediyor ve düşük çözünürlüklü grafiklerdeki boşlukları doldurarak tasarımı düzeltip keskinleştiriyor. Yapay zeka ise bulanık pikselleri adeta bir restorasyondan geçirerek, ayrıntılı binalar veya ağaçlar haline getiriyor. Yapay zeka tüm işlemleri yapıyor görünse de, karmaşık bazı oyunlardaki görüntülerin el ile temizlenmesinin yüzlerce saat sürebileceği ifade ediliyor. Ancak bu gelişmenin, retro oyunlardan aldığı zevki şimdiki oyunlardan alamayan kullanıcılar için heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.theverge.com/2019/4/18/18311287/ai-upscaling-algorithms-video-games-mods-modding-esrgan-gigapixel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lisede elimde 6600 vardı ilk akıllı telefonum linkteki "Fatal Force: Earth Assault" adlı java oyunu çok severdim arkadaşta 7610 vardı onunla bluetoothla saatlerce oynardık. Okulda boş derslerde farklı arkadaşlarla çatışırdık 4 kişiye kadar. 2004'te çıktı sanırım, ne oyundu halen de unutamadım şimdiki tüm oyunlar tat vermiyor.