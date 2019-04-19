Nostaljik oyunlar, makine öğrenimi ile günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor

En sevdiğiniz klasik video oyunları, artık günümüz teknolojilerine uyarlanabiliyor. Ancak bu geliştirmeleri yapan oyunun yapımcıları değil, bu işe gönül vermiş bağımsız kullanıcılar. Üstelik bu işlem yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak kısa bir sürede gerçekleşiyor.

Heyecan verici bir gelişme

https://www.theverge.com/2019/4/18/18311287/ai-upscaling-algorithms-video-games-mods-modding-esrgan-gigapixel

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Nostaljik oyunların, günümüz sistemlerinesüreci oldukça sancılı ve uzun olabiliyor. Bu işlem, hattasürebilirken, yeni geliştirilen sistem,ile bu süreci sadece birkaç haftaya indiriyor. Bunun en iyi örneği ise, Mart ayında Reddit kullanıcısı BearborgOne'ın sevilen klasik oyunlardan'yi 4k'lık bir başyapıta dönüştürmesi olarak gösteriliyor.(Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks ) adı verilen bu teknoloji,orijinal oyundan toplayıp, analiz ediyor ve düşük çözünürlüklü grafiklerdekitasarımı düzeltip keskinleştiriyor. Yapay zeka ise bulanık pikselleri adeta birgeçirerek, ayrıntılıveyahaline getiriyor. Yapay zeka tüm işlemleri yapıyor görünse de, karmaşık bazı oyunlardaki görüntülerinyüzlerce saat sürebileceği ifade ediliyor. Ancak bu gelişmenin,aldığı zevki şimdiki oyunlardan alamayan kullanıcılar içinolduğunu söyleyebiliriz.