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Nostaljik oyunlar, makine öğrenimi ile günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor

Retro olarak tabir edilen nostaljik oyunlar, yeni geliştirilen yapay zeka destekli bir sistem sayesinde, günümüz teknolojisine uyarlanabiliyor. İşte gelişmenin tüm detayları.
1 ay
3,7b
1
8
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En sevdiğiniz klasik video oyunları, artık günümüz teknolojilerine uyarlanabiliyor. Ancak bu geliştirmeleri yapan oyunun yapımcıları değil, bu işe gönül vermiş bağımsız kullanıcılar. Üstelik bu işlem yapay zeka (AI) teknolojisi kullanılarak kısa bir sürede gerçekleşiyor.

Heyecan verici bir gelişme

Nostaljik oyunların, günümüz sistemlerine adapte edilme süreci oldukça sancılı ve uzun olabiliyor. Bu işlem aylarca, hatta yıllarca sürebilirken, yeni geliştirilen sistem, makine öğrenimi ile bu süreci sadece birkaç haftaya indiriyor. Bunun en iyi örneği ise, Mart ayında Reddit kullanıcısı BearborgOne'ın sevilen klasik oyunlardan Metroid Prime 2'yi 4k'lık bir başyapıta dönüştürmesi olarak gösteriliyor.

ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks ) adı verilen bu teknoloji, grafik dokularını orijinal oyundan toplayıp, analiz ediyor ve düşük çözünürlüklü grafiklerdeki boşlukları doldurarak tasarımı düzeltip keskinleştiriyor. Yapay zeka ise bulanık pikselleri adeta bir restorasyondan geçirerek, ayrıntılı binalar veya ağaçlar haline getiriyor. Yapay zeka tüm işlemleri yapıyor görünse de, karmaşık bazı oyunlardaki görüntülerin el ile temizlenmesinin yüzlerce saat sürebileceği ifade ediliyor. Ancak bu gelişmenin, retro oyunlardan aldığı zevki şimdiki oyunlardan alamayan kullanıcılar için heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.theverge.com/2019/4/18/18311287/ai-upscaling-algorithms-video-games-mods-modding-esrgan-gigapixel Yorum Yaz
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CoreXXX 1 ay
nostaljik oyunlar bence kendi zamanında zevkliydi. 1995 de oynadığımız oyun 1995 de yaşadığımız için güzel heyacan vericiydi. bugün bana aynı hissi yaşatması imkansız
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sreylare 1 ay CoreXXX
Mesela bana yaşatıyor sanki oyunu her açtığımda o zamandaymışım gibi hissettiriyor o atmosferler. Elbette haklısınız bu zevk hissi kişiden kişiye değişir.
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leocorte 1 ay
Aha doom. İlk FPS oyunum (= 90'lar...
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sreylare 1 ay
Doom serisiyle, Wolfeinstein'le, Age of Empires'lerle, Eidos adlı firmanın Revenant'ı ile, Machines: wired for war ile, Call of Duty ile, Gothic 1 ve 2 ile.. büyüyen biri olarak her şey eskiden çok daha güzelmiş.
Lisede elimde 6600 vardı ilk akıllı telefonum linkteki "Fatal Force: Earth Assault" adlı java oyunu çok severdim arkadaşta 7610 vardı onunla bluetoothla saatlerce oynardık. Okulda boş derslerde farklı arkadaşlarla çatışırdık 4 kişiye kadar. 2004'te çıktı sanırım, ne oyundu halen de unutamadım şimdiki tüm oyunlar tat vermiyor.
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1 ay
Ben de çok severdim, muadili yok mu ?
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