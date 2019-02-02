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Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar

ABD'li teknoloji devlerinden Google ve Amazon, kullanıcılarının elektrik faturaların ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar. Bunun nedeni ise cihazlarını optimize etmek ve enerji pazarına girmek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzde kullandığımız teknolojik cihaz ve hizmetlerin üreticileri hakkımızda çok şey biliyorlar. Ancak bunun daha da ötesine geçme niyetindeler. The Wall Street Journal'ın yayınladığı bir rapora göre Google ve Amazon kullanıcıların evde ne kadar güç tüketimi yaptığını öğrenmenin peşinde.

Enerji şirketi kurma hazırlıkları

Şimdilik iki teknoloji şirketi elektrik sağlamak üzere bir enerji şirketi kurma niyetinde değiller. Ancak bunun bir önceki adımını gerçekleştirerek, kullanıcıların elektrik faturalarını öğrenmek ve akıllı ev aletlerini ona göre optimize etmek istiyorlar.
Pazar hakkında bir fikir edinmek ve size en uygun ürünü sunabilmek için bu detayların önemli olduğunu belirten şirketlerin ikinci adımının ise enerji şirketleri kurmak olacağı söyleniyor. ABD'li dev enerji şirketi olan NRG Energy'nin eski genel müdürü David Crane, 10 veya 20 yıl içerisinde ABD'deki ana elektrik şirketlerinin Google ve Amazon olacağını iddia ediyor.

https://www.wsj.com/articles/google-amazon-seek-foothold-in-electricity-as-home-automation-grows-11548604800?AID=11557093 Yorum Yaz
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selcuksert38 3 ay en beğenilen
doğuda biryerde:
fatura mıı? o da neki gardaş biz hep trafodan kullaniyik...
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cebrail.bsrn 3 ay
Türkiye de çok geliştirirler kendilerini, onlar tasarruf yaptıkça bizimkiler de zam yaparlar. Fatura değişmeyeceğinden bir süre sonra mühendisleri kafayı sıyırır, yaptığımız hiç birşey olmuyor diye.
Türkiye de çok geliştirirler kendilerini, onlar tasarruf yaptıkça bizimkiler de zam yaparlar. Fatura değişmeyeceğinden bir süre sonra mühendisleri kafayı sıyırı...
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carloska 3 ay
vergileri de optimize edebilecekseniz hemen paylaşabilirim..
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tobepeople 3 ay
İnterneti de araştırıp getirsinler de kurtulalım hepsinden
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Jon SNOW 37 3 ay
Amerikada kw basi ucret 15 cent
Google ve Amazon Nukleer Santral isine girse zaten 7 yilda nukleer santraller kendilerini amorti ediyor
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kaazto28 3 ay
he gurban gelin! Türkiye'deki enerji pazarına bir de siz girin ki tam ola. böyle olmuyor bir de siz girin.
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selcuksert38 3 ay en beğenilen
doğuda biryerde:
fatura mıı? o da neki gardaş biz hep trafodan kullaniyik...
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cebrail.bsrn 3 ay
Türkiye de çok geliştirirler kendilerini, onlar tasarruf yaptıkça bizimkiler de zam yaparlar. Fatura değişmeyeceğinden bir süre sonra mühendisleri kafayı sıyırır, yaptığımız hiç birşey olmuyor diye.
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Celonfix 3 ay
Öğrenmediğiniz bir o kaldı zaten.
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