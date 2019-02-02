Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar

Günümüzde kullandığımız teknolojik cihaz ve hizmetlerin üreticileri hakkımızda çok şey biliyorlar. Ancak bunun daha da ötesine geçme niyetindeler. The Wall Street Journal'ın yayınladığı bir rapora göre Google ve Amazon kullanıcıların evde ne kadar güç tüketimi yaptığını öğrenmenin peşinde.

Enerji şirketi kurma hazırlıkları

Şimdilik iki teknoloji şirketi elektrik sağlamak üzere bir enerji şirketi kurma niyetinde değiller. Ancak bunun bir önceki adımını gerçekleştirerek, kullanıcıların elektrik faturalarını öğrenmek ve akıllı ev aletlerini ona göre optimize etmek istiyorlar.

https://www.wsj.com/articles/google-amazon-seek-foothold-in-electricity-as-home-automation-grows-11548604800?AID=11557093

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Pazar hakkında birve size en uygun ürünü sunabilmek için bu detayların önemli olduğunu belirten şirketlerin ikinci adımının isekurmak olacağı söyleniyor. ABD'li dev enerji şirketi olan'nin eski genel müdürü David Crane,içerisinde ABD'dekiGoogle ve Amazon olacağını iddia ediyor.