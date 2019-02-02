Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar

Teknoloji Editörü
Günümüzde kullandığımız teknolojik cihaz ve hizmetlerin üreticileri hakkımızda çok şey biliyorlar. Ancak bunun daha da ötesine geçme niyetindeler. The Wall Street Journal'ın yayınladığı bir rapora göre Google ve Amazon kullanıcıların evde ne kadar güç tüketimi yaptığını öğrenmenin peşinde.
Enerji şirketi kurma hazırlıkları
Şimdilik iki teknoloji şirketi elektrik sağlamak üzere bir enerji şirketi kurma niyetinde değiller. Ancak bunun bir önceki adımını gerçekleştirerek, kullanıcıların elektrik faturalarını öğrenmek ve akıllı ev aletlerini ona göre optimize etmek istiyorlar.Pazar hakkında bir fikir edinmek ve size en uygun ürünü sunabilmek için bu detayların önemli olduğunu belirten şirketlerin ikinci adımının ise enerji şirketleri kurmak olacağı söyleniyor. ABD'li dev enerji şirketi olan NRG Energy'nin eski genel müdürü David Crane, 10 veya 20 yıl içerisinde ABD'deki ana elektrik şirketlerinin Google ve Amazon olacağını iddia ediyor.
https://www.wsj.com/articles/google-amazon-seek-foothold-in-electricity-as-home-automation-grows-11548604800?AID=11557093 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fatura mıı? o da neki gardaş biz hep trafodan kullaniyik...