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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı

Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden Nintendo, kullanıcıların merakla beklediği ve Mart ayında çıkması beklenen Mario Kart oyununu, 2019'un yazına ertelediğini açıkladı.
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1
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nintendo, yaklaşmakta olan mobil oyunu Mario Kart Tour'u yaza kadar ertelediğini duyurdu. Hem iOS hem de Android platformunda piyasaya sürülecek oyunun önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Oyunla ilgili hiçbir detay yok

Şirket kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bu haberi üç aylık kazanç raporunu yayınladıktan sonra verdi. Japon devinin basın bülteninde: "Mario Kart Tour'un bu mali yılda piyasaya sürülmesi planlandı, ancak uygulamanın kalitesini artırmak ve yayınlanmasından sonra içerik tekliflerini genişletmek için, yayın tarihi 2019 yazına taşındı." ifadeleri yer aldı.
Nintendo, 2016 yılında Miitomo'nun piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon sahnesine adım atmıştı. 2017'de Super Mario Run'ın yayınlanmasının ardından akıllı telefon kullanıcıları Nintendo oyunlarının artmasından mutlu olmuştu. Mario Kart Tour'a gelecek olursak, oyunla ilgili tek bir ekran görüntüsü bile paylaşılmış değil. Ancak oyunun tarz olarak Super Mario Run'la benzerlik göstereceği belirtiliyor.

https://www.phonearena.com/news/nintendo-mario-kart-mobile-game-delay-release_id113312 Yorum Yaz
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