Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı

Nintendo, yaklaşmakta olan mobil oyunu Mario Kart Tour'u yaza kadar ertelediğini duyurdu. Hem iOS hem de Android platformunda piyasaya sürülecek oyunun önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Oyunla ilgili hiçbir detay yok

Şirket kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bu haberi üç aylık kazanç raporunu yayınladıktan sonra verdi. Japon devinin basın bülteninde: "Mario Kart Tour'un bu mali yılda piyasaya sürülmesi planlandı, ancak uygulamanın kalitesini artırmak ve yayınlanmasından sonra içerik tekliflerini genişletmek için, yayın tarihi 2019 yazına taşındı." ifadeleri yer aldı.

https://www.phonearena.com/news/nintendo-mario-kart-mobile-game-delay-release_id113312

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Nintendo, 2016 yılında'nun piyasaya sürülmesiyle akıllı telefon sahnesine adım atmıştı. 2017'de'ın yayınlanmasının ardından akıllı telefon kullanıcılarıoyunlarının artmasından mutlu olmuştu.'a gelecek olursak, oyunla ilgilibile paylaşılmış değil. Ancak oyunun tarz olarak Super Mario Run'lagöstereceği belirtiliyor.