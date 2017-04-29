Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu

İnternet dolandırıcılığı sınır tanımıyor. Litvanyalı bir hacker Google ve Facebook’u tam 100 milyon dolar civarında dolandırdı. Konu FBI operasyonu ile ortaya çıktı.
2 yıl
3,1b
1
5
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genelde teknoloji firmalarının müşterilerini sık sık internet dolandırıcılığına karşı uyardığını görüyoruz. Bu kez dolandırıcılığa maruz kalan teknoloji devleri oldu. Mart ayında gündeme gelen dolandırıcılık soruşturmasının kurbanlarının Google ve Facebook olduğu ortaya çıktı.

Büyük dolandırıcılık

FBI tarafından yürütülen soruşturmaya göre Litvanyalı bir genç, Çin’in büyük tedarikçisi Quanta’nın ismini kullanarak ülkesinde sahte bir şirket açtı ve 2015 yılına kadar müşterilere sahte email şablonları göndererek dolandırmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu zira Google ve Facebook’tan toplamda 100 milyon dolar para topladı.

Hacker topladığı paraları Avrupa’da ve Kıbrıs’taki bazı bankalara dağıttı. Böylece dikkat çekmesini engelledi. Ayrıca Google ve Facebook imzalı dökümanlar oluşturarak bankaları da paraların temiz olduğuna dair ikna etti.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama"

İlk etapta dolandırılan firmaların ismi açıklanmamıştı ancak büyük bir sosyal ağ olduğuna dikkat çekilmişti. Kaynaklar operasyonda ismi geçen firmaların Google ve Facebook olduğunu doğrulamış durumda. Yüz milyar dolara varan değerleriyle teknoloji devlerinin dolandırılması oldukça ilginç.

Google ve Facebook hali hazırda tutuklanmış durumda ve davası devam ediyor. Bununla birlikte genç, suçsuz olduğunu iddia ediyor ve ABD’ye iade edilmemesi için mücadele ediyor. Google ve Facebook ise dolandırılan 100 milyon dolarını geri almış. 

 

https://www.engadget.com/2017/04/28/google-and-facebook-named-as-victims-to-100-million-scam/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
Google ve Facebook hali hazırda tutuklanmış durumda ve davası devam ediyor. zukerberg'demi tutuklu :D
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 2 yıl
Adam bireysel değil kurumsal takılıyor tebrik ediyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 2 yıl
adamlar bide güvrnlik yaması yayınlıyor android cihazlar icin
daha kendileri dolandırılıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
Google ve Facebook hali hazırda tutuklanmış durumda ve davası devam ediyor. zukerberg'demi tutuklu :D
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl KaleyDeskop
Hakikaten onu bende merak ettim kim tutuklu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlliedSL 2 yıl
Anlamadığım nasıl dolandırmış yani Quanta şirketi adına nasıl birmail gönderiyor da bu şirketler sorgusuz sualsiz para yatırıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla Model 3'ün üretiminde Kuka robotlar kullanılacak 2 yıl HTC U 11 kısmen göründü 2 yıl Logitech’den büyük tabletler için evrensel klavyeli kılıf 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 kutu görseli sızdırıldı 2 yıl Apple ve Tesla sürücüsüz otomobil testlerinde değişim istiyor 2 yıl id Software'den, AMD Ryzen'a büyük destek 2 yıl AMD Vega kartların kutu görseli sızdırıldı 2 yıl LG G6 Mini gözüktü 2 yıl Mercedes-Benz Türk'ten 50 girişime karşılıksız destek 2 yıl Star Wars: Puzzle Droids indirmeye sunuldu 2 yıl Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya fısıldama ve azarlama güncellemesi geldi 2 yıl TP-Link AC1200 Archer VR400 Modem/Router incelemesi "Ev için makul ve stabil" 2 yıl AKN gidiyor kota geri geliyor![GÜNCELLEME] 2 yıl AKK yeni düzenleme yarar değil zarar getiriyor. Canlı Yayın! 2 yıl Facebook'a WhatsApp verilerini kullanma yasağı 2 yıl Çinli teknoloji devi Tencent'ten yapay zekaya yatırım 2 yıl Nintendo eskileri bırakmıyor: Yeni 3DS oyunları yolda 2 yıl Angry Birds Islands geliyor 2 yıl Galaxy S8 ve S8+ modellerinde yeniden başlama sorunu olduğu ortaya çıktı 2 yıl İşte karşınızda Elon Musk'ın trafiği çözecek tünel projesi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu Sonraki Nvidia dizüstü bilgisayarlarda sınırları biraz daha zorluyor 2 yıl Wikipedia’ya erişim engeli 2 yıl Apple'ın ilk otonom aracı ortaya çıktı 2 yıl Bunny Golf eğlenceli bir yerli oyun 2 yıl Apple Music artık Musical.ly ile birlikte kullanılabiliyor 2 yıl 2si1 "1 Mayıs AKN Bayramı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Elon Musk'ın dev tünel kazma makinesi ortaya çıktı 2 yıl Alibaba'nın kurduğu fon 165 milyar dolarla dünyanın en büyük fonu oldu 2 yıl NASA'nın dev roketinin fırlatılışı 2019'a ertelendi 2 yıl Apple’ın lisans ücreti kararı ortalığı karıştırdı: Qualcomm hisseleri düşüşte 2 yıl Sony'den PlayStation 4 satış rekoru 2 yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olmak üzere 2 yıl Formula E, elektrikli araç bataryalarında gelişmeler sağlayacak 2 yıl Nintendo 2DS XL duyuruldu 2 yıl Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu 2 yıl Turkcell’den adil kullanım kotasız internet paketi 2 yıl Rusya ile S-400 füzeleri konusunda anlaşma tamam 2 yıl Huawei’den geliştiricilere yönelik mini bilgisayar kartı 2 yıl Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu 2 yıl Google, düşük ışıkta fotoğraf performansınızı arttıracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim