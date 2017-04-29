Google ve Facebook, email dolandırıcılığının kurbanı oldu

Genelde teknoloji firmalarının müşterilerini sık sık internet dolandırıcılığına karşı uyardığını görüyoruz. Bu kez dolandırıcılığa maruz kalan teknoloji devleri oldu. Mart ayında gündeme gelen dolandırıcılık soruşturmasının kurbanlarının Google ve Facebook olduğu ortaya çıktı.

Büyük dolandırıcılık

FBI tarafından yürütülen soruşturmaya göre Litvanyalı bir genç, Çin’in büyük tedarikçisi Quanta’nın ismini kullanarak ülkesinde sahte bir şirket açtı ve 2015 yılına kadar müşterilere sahte email şablonları göndererek dolandırmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu zira Google ve Facebook’tan toplamda 100 milyon dolar para topladı.

Hacker topladığı paraları Avrupa’da ve Kıbrıs’taki bazı bankalara dağıttı. Böylece dikkat çekmesini engelledi. Ayrıca Google ve Facebook imzalı dökümanlar oluşturarak bankaları da paraların temiz olduğuna dair ikna etti.

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İlk etapta dolandırılan firmaların ismi açıklanmamıştı ancak büyük bir sosyal ağ olduğuna dikkat çekilmişti. Kaynaklar operasyonda ismi geçen firmaların Google ve Facebook olduğunu doğrulamış durumda. Yüz milyar dolara varan değerleriyle teknoloji devlerinin dolandırılması oldukça ilginç.

Google ve Facebook hali hazırda tutuklanmış durumda ve davası devam ediyor. Bununla birlikte genç, suçsuz olduğunu iddia ediyor ve ABD’ye iade edilmemesi için mücadele ediyor. Google ve Facebook ise dolandırılan 100 milyon dolarını geri almış.