Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama

Hayatı kolaylaştırmak veya engelleri aşmak adına Samsung’un yazılım merkezi önemli projeler geliştiriyor. Son olarak indirmeye sunulan uygulama, konuşma yitimi rahatsızlığında muzdarip olan kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sınırları kaldırmak

Afaziya olarak da bilinen rahatsızlık, insanların konuşma, okuma ve yazma yeteneğini sınırlıyor. Bu nedenle kullanıcılar derdini tam olarak anlatamıyor. Wemogee adındaki uygulama tam bu noktada devreye giriyor ve ifadeleri emojilere döküyor.

Bir sohbet uygulaması olan Wemogee, Milan Üniversitesi araştırmacılar ile birlikte geliştirilmiş. Uygulamanın amacı afaziya hastası olan kullanıcıya ifadeleri emoji olarak iletmek ve daha kolay bir şekilde cevap vermesini sağlamak. Dil yeteneği körelmiş olsa da afaziya hastalarının emojileri doğru bir şekilde kullanabildiği belirtiliyor.

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Hangi emojinin hangi ifadeyi en iyi şekilde anlattığı üzerinde çalışmalar yapan ekip ortaya yeni bir sohbet dili çıkarmış. Nasılsın? veya Yardım Et! gibi ifadeler bir kaç emoji ile rahatlıkla anlatılabiliyor. Hali hazırda daha az emoji ile daha fazla ifadeyi anlatmanın yolları üzerinde çalışılıyor. Uygulama Android için yayında.