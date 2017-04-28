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Samsung’dan kelimeleri sembollere dönüştüren uygulama

Bir yakınınız veya tanıdığınız dil yeteneğini sınırlayan afaziya hastalığından muzdaripse Samsung’un bir çözümü var. Wemogee uygulaması emoji tabanlı bir sohbet dili geliştiriyor.
2 yıl
3,1b
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatı kolaylaştırmak veya engelleri aşmak adına Samsung’un yazılım merkezi önemli projeler geliştiriyor. Son olarak indirmeye sunulan uygulama, konuşma yitimi rahatsızlığında muzdarip olan kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sınırları kaldırmak

Afaziya olarak da bilinen rahatsızlık, insanların konuşma, okuma ve yazma yeteneğini sınırlıyor. Bu nedenle kullanıcılar derdini tam olarak anlatamıyor. Wemogee adındaki uygulama tam bu noktada devreye giriyor ve  ifadeleri emojilere döküyor.

Bir sohbet uygulaması olan Wemogee, Milan Üniversitesi araştırmacılar ile birlikte geliştirilmiş. Uygulamanın amacı afaziya hastası olan kullanıcıya ifadeleri emoji olarak iletmek ve daha kolay bir şekilde cevap vermesini sağlamak. Dil yeteneği körelmiş olsa da afaziya hastalarının emojileri doğru bir şekilde kullanabildiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var"

Hangi emojinin hangi ifadeyi en iyi şekilde anlattığı üzerinde çalışmalar yapan ekip ortaya yeni bir sohbet dili çıkarmış. Nasılsın? veya Yardım Et! gibi ifadeler bir kaç emoji ile rahatlıkla anlatılabiliyor. Hali hazırda daha az emoji ile daha fazla ifadeyi anlatmanın yolları üzerinde çalışılıyor. Uygulama Android için yayında.

 

https://www.engadget.com/2017/04/25/samsungs-emoji-chat-app-helps-people-with-language-disorders/ Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
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Holy Templar 2 yıl
Degisik bir uygulama ama ben kullanmam bunu.mesajlatin amaci zaten arama yapilmayan durumlarda kullanilmasi hal boyle oluncada sekilli iletisim kulanissiz
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LegendM 2 yıl
Videoyu izleyip anlamayanlar hemen su klavyede var, bu klavyede var zaten triplerine girmis. Kardesim moron moron yasamayin su hayati
Samsung'u tebrik ediyorum, boyle bir sorun olabilecegini bile bilmiyordum guzel cozum olusturmuslar
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LambayaFunfDe 2 yıl
mantıklı hareketler engelleri kaldırmak için çalışmaları beni mutlu ediyor helal olsun sana samsung
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WoXeD 2 yıl
swiftkey de zaten var.
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Cosster 2 yıl en beğenilen
Note 7 diyince...


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