Google ve Qualcomm 3D tarama yapabilen akıllı telefon hazırlıyor

Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Tango tabletini kendi çevrim içi mağazasında satışa sunduğunu bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Project Tango hatırlanacağı üzere bulunduğu ortamı 3D tarama yaparak algılayabilen deneysel bir cihazdı. Bu kez ise Google, Qualcomm ile işbirliği yaparak bu teknolojiyi akıllı telefona taşımayı planlıyor.

Project Tango akıllı telefonu hakkında çok fazla detay paylaşılmadı. Ancak bu cihazın da son kullanıcılar için üretilmediği aşikar. Öncelikle geliştiriciler için hazırlanan cihaz tıpkı tablet modelinde olduğu gibi hareket algılayıcı mekanizmalara ve özel kodlanmış kameralara sahip olacak. Üstün kamera özelliklerine sahip olacak modelin ne zaman hazır olacağı ve geliştiriciler için satış fiyatı gibi detaylar henüz paylaşılmadı.