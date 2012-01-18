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Google ve Wikipedia da SOPA protestosuna destek veriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
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40
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı korsanla mücadele yasası olan ve gerektiğinde siteleri, alan sağlayıcıları veya korsan linkleri paylaşanları anında yasaklayabilme gibi hükümete geniş yetkiler veren SOPA'ya karşı protestolar çığ gibi büyüyor.

Alan ve alan adı sağlayıcısı GoDaddy'nin SOPA'ya verdiği destek sonrası karşılaştığı büyük protestolar şimdi Microsoft, NBC ve ortak MSNBC platformuna karşı da yapılmaya başladı. Medya devi Rupert Murdoch'un da Google'ı korsanlıkla suçlaması ve SOPA'yı desteklemesi sonucu bu cephe az çok belirginleşti.

Karşı cephede ise Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Wikipedia, eBay ve AOL gibi internet ve sosyal ağ devleri yer alıyor. Bugün SOPA karşıtı yapılacak büyük bir protestoya Google ve Wikipedia gibi siteler destek verecek. Siteler 24 saatlik karartma veya dev protesto afişleri ile tepkisini gösterecek. Google'ın sloganı "Korsanı Bitir, Özgürlüğü Değil" şeklinde belirlendi. 
Başlangıçta SOPA'ya destek veren pek çok firma protestolar nedeniyle saf değiştirmiş durumda. Kanunun kabul edilmemesi için başlatılan protestolar uzun süre devam edecek gibi görünüyor.


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crashday 7 yıl
aceleciburak
Rajeesh
aceleciburak Türkiyede internetime dokunma diye protestolar kampanyalar çıkmıştı Güvenli internet olayı gündemdeyken nerede o protestoları yapan insanlar hadi hodri meydan çıkın yiyosa gücünüz yetiyosa SOPA olayını protesto edin dicem ama doğru olayın içinde AK Parti ve Tayyip amca olmayınca yada İrtica Gericilik Şeriat gibi tehlikeler olmadığı için kimse iplemez batılı sandığınız ülkeler böyle yasakları yapıyosa var bi bildikleri der sinersiniz gücünüz yetmez.
of arkadaşım cahil cahil konuşma. amerikada geçicek yasa için millet türkiye de sokağı mı dökülsün ne mantıksız cümleler kuruyorsunuz? ayrıca türkiyeden bir sürü site bu site karartma eylemine destek vererek sitelerini kapatıyor. hayatında facebook/dh/mynetten başka bir siteye girmediğin için anca atıp tutarsın.
evet ben cahilim doğru kusura bakma arkadaşım siz cumhuriyetçi takılanlar çok bilgili olduğunuzu unutmuşum ben örümcek kafalıyım siz çağdaşsınız ben şeriat yanlısıyım yobazım siz aydınlık için savaşırsınız biz ülkeyi karartmaya çalışırız doğru sizin bana ve benim gibilere bakış açınızı unutupta yazmışım doğru ben DH/****/zamunda dan başka sitelere takılmam haklısın amerikada çıkacak yasa seni etkilemeyecekmi bu ülkede atatürk yüzünden 4 yıl Youtube kapalı kaldı 2000 li yıllarda çağdaşlığa sıkılan bir kurşundu aslında kimsede benim atama hakaret edilen siteye girmem demedi vtunnel yada dns değiştirerek girdi snçta kısacası bu tarz yasaklar boş ama güvenli internet olayında gördük yaygaraları snç boş oldu diğer konularda olduğu gibi. ve kabul ediyorum ben cahilim çağdaş cumhuriyetçi k.atatürk imzasını heryerde arabada dövme ve benzeri olarak kazıyanlar laiklikleri ile övünenler kendilerini ve bilgili tarif edenler eğer çağdaş ise ben cahil olarak sayıyorum kendimi. Eğer Atatürkü sadece askeri deha olarak görüp allah tarafından sadece görevinin bu ülkeyi kurmak olduğunu düşünüyosam ama ilkelerini benimsemiyorsam cahilim. (benimseyenleride gördük) sizler için tek çağdaşlık göstergesi Atatürk ve ilkeleri.yani medeniyetin beşiği olan avrupanın bi atatürkü yok ama onlar modern ve laik ama ben cahilim ne olcak varsın olsun cahil kalalım elbet bi rolümüz vardır bu dünyada. son sözüm Rutkay Aziz gibi kendini çağdaş sanan biri olacağıma ilelebet cahil kalmayı tercih ederim.

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Volkanbaba 7 yıl
Karar abd de aliniyor yanliz tum dunyadaki internet kullanicilarini etkileyecek bir karar. Buyuk sitelerin nerdeyse hepsi bu yasaya karsi ve hic olmadigi kadar buyuk bir tepki var ben kabul edilEcegini sanmiyorum. Bazi siteler karartma yapiyor google facebook vs suanlik yapmiyor ama yasa gecerse cok daha buyuk eylemler basgosterir internet aleminde.
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BurakTirpanli 7 yıl Volkanbaba
Volkanbaba

Karar abd de aliniyor yanliz tum dunyadaki internet kullanicilarini etkileyecek bir karar. Buyuk sitelerin nerdeyse hepsi bu yasaya karsi ve hic olmadigi kadar buyuk bir tepki var ben kabul edilEcegini sanmiyorum. Bazi siteler karartma yapiyor google facebook vs suanlik yapmiyor ama yasa gecerse cok daha buyuk eylemler basgosterir internet aleminde.

ANONYMOUS zaten saldırılar yapmış çeşitli ABD sitelerine. Özellikle **** kapatıldıktan sonra Seri Hackleme denen yöntemi kullanacaklarmış. FBI, RIAA vs... Çeşitli hükümet sitelerine karşı çıkıyorlar. 15 Dakika'da bütün siteleri kullanılamaz hale getirdiler. Twitter'dan bile adamlar dalga geçerek onlar için çok kolay olduğunu belirttiler.
Adamlara hayran oldum ya resmen kafa tutuyorlar Hocam.
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tatanga.1988 7 yıl
Güzel konu takip
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Danny Greene 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rainbow6 7 yıl
Amerka gercektende enteresan ulke bi kac firma yuzunden cikardigi yasalar kendi ekonomisini bile sekteye ugratacak sonuclar cikmasina neden olabiliyor ... daha once cin uretimine karsi geliyolardi simdi amerkadaki buyuk firmalar cinde uretim yapiyolar kendi halki issiz kaldi tam engel olacaklardi firmalar cikti birakin serbest ekonomi dediler ... vergi disari kaciyo diye internetten futbol bahislerini yasakladilar ama enteresandir pokeri kaat oyunu diye serbest birakti ... simdide bu internet olayi amerkada kablolu yayin vardi simdi internetten yuksek kalite yayinlar yayginlasti netflix hulu itunes derken kablo sirketleride internete tasindi simdide internettten belese video olayini kaldirmak icin bi kac firmanin baskisi yasayi parlementoya koydular ama cikardiklari diger yasaklar gibi bunun sonucuda amerkaya pahaliya cikabilir cunku yasa geregi bi cok site yok yere kapanabilir yasanin kapsama alani bi acayip ... bunlar bi kac firmanin sopasi kucuk buyuk rakipleri ortadan kaldirmak icin kilif google, yahoo gibi firmalar bu oyunu yemedi bakalim sonucu ne olacak
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ReDComrade 7 yıl
aceleci burak konudan gitsin diyenler +lasın da sussun bu arkadaş belki biraz utanır
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chnvat 7 yıl
arkadaşım böyle cahilim şudur budur diyerek nasıl bir psikoloji uyguladığını sende çok iyi biliyorsun. Eğer o protestolar olmasaydı bu sansürün(kanun demeye dilim el vermiyor) Türkiye'de nasıl çıkacağını pekala sende biliyorsun ama tek konuda haklısın bu çağdaş geçinip dövme yaptıran insanlar sadece görüntü için yaptıranlar M.Kemal'inde bir insan olduğunu unutuyorlar. Sonuçta önemli olan onun zihniyetini anlamaktı o çağda olması gereken oydu ve o da gerekeni yaptı ama günümüzde ilkelere körükörüne bağlanmak bu konuda konuşamazsın demek zaten Atatürk'ün bize anlatmaya çalıştığı şey değildi. Ne yazık ki sen ve senin gibiler ve tam tersi şekilde Atatürkçüyüm diye geçinenler bunu anlayamadı. Zaten bu konuda da bir lafı vardır ölmeden önce 'Beni sakın putlaştırmayın' diye. Ne yazık ki bazı insanlar bunu yapıyor.
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OBA INC 7 yıl
aceleciburak, komik duruma düşüyorsun. SOPA ile 28 şubatın ne ilgisi var? anlamıyorum böyle insanları bir sorununuz falan varsa doktora gidin.
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True_Sun 7 yıl
aceleciburak el insaf ya bu konuda bu siyaseti yaptın ya ben bu zihniyetten cidden korktum.

İstersen haberi bir daha oku. gittin ne Atatürk ü bıraktın ne 28 şubatı ne de cumhuriyetçi gençliği.

Kimse sana bunları tartışma demiyor ama kel alaka konularda bile konuyu buraya getirmeyi becerebiliyorsan harbiden bu zihniyetten korkulur....
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aceleciburak 7 yıl OBA INC
OBA INC

aceleciburak, komik duruma düşüyorsun. SOPA ile 28 şubatın ne ilgisi var? anlamıyorum böyle insanları bir sorununuz falan varsa doktora gidin.

sizdiniz ama sizin gibi düşüncelerdi ''güvenli internet'' için yürüyen ona karşı çıkarken işin içinde siyaset vardı snçta bi iktidar vardı ona karşı muhalefet olmak için birisi ortaya internet yasaklanacak diye bi kıvılcım attı herkes koştu sizin gibi tayfalardı taksimde yürüdünüz bana siyaset olmadığını söyleyemezsiniz türkiyede bişi oluyosa siyaset vardır ya şeriat tehlikesi yada cumhuriyet elden gidiyo tamtamları sopa ile 28 şubatın benzerliği yok ama ülkemizdeki ''güvenli internete'' gelen protestoların aynısını bu sopa içinde görmek isterdim kimsenin ilgisini bile çekmiyo snçta laikliğin elden gittiği yok rejim kaygısı olmayınca millet kuzu kesiliyor.

doktora gitmeye ne gerek var kemalistler ve chp sürüleri yeterince terapi etkisi yapıyorlar bu ülkede hallerine gülüyoruz snçta e doğal olarak insan rahatlıyor.

ayrıca meraktan sorucam ''sorunlu'' olarak algılıyosan beni çağdaş ve modern biri isen cahil birine neden cevap veriyosun ki :)
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OBA INC 7 yıl
@aceleciburak
hiç anlamadığın konularda cahilce yorum yapmak yerine bişeyler oku öğren ondan sonra yorum yazarsın. zaten kabul ediyorsun cahilliğini bare konuşma o zaman...
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aceleciburak 7 yıl OBA INC
OBA INC

@aceleciburak



hiç anlamadığın konularda cahilce yorum yapmak yerine bişeyler oku öğren ondan sonra yorum yazarsın. zaten kabul ediyorsun cahilliğini bare konuşma o zaman...

çok şükür kendimce bişiler öğreniyorum benim cahilliğim bana yeter. konu dışı diyeceksiniz ama 28 şubat zamanı dini bi faliyet yapmak hapis suçu ile cezalandırılıyordu ama şuan düzen değişti bazen düşünüyorumda katıldığım mesnevi konferansları 28 şubat ( sizlerin zihniyetinin uygulandığı çağda yapılsaydı ) kesin hapislerde sürünürdüm.

atatürkü bile daha doğru dürüst eleştiremeyen ülkedeyiz bazı şeyler yeni yeni sorgulanır oldu. korkudan öyle sindirilmişiz ki susup oturuyoruz...

cahilliği lutuf olarak kabul ediyorum en azından bu bana daha öğrenecek çok şeyim olduğunu gösteriyor.
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Whisper911 7 yıl
karşı cephede google-facebook-twitter-ebay gibi siteler olunca çok pis olay çıkar gibime geliyor ?... 1 saatte ulaşabilecekleri protestocu sayısı anlatılmaz yaşanır :D
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Farwynd 7 yıl
aceleciburak
Rajeesh
aceleciburak Türkiyede internetime dokunma diye protestolar kampanyalar çıkmıştı Güvenli internet olayı gündemdeyken nerede o protestoları yapan insanlar hadi hodri meydan çıkın yiyosa gücünüz yetiyosa SOPA olayını protesto edin dicem ama doğru olayın içinde AK Parti ve Tayyip amca olmayınca yada İrtica Gericilik Şeriat gibi tehlikeler olmadığı için kimse iplemez batılı sandığınız ülkeler böyle yasakları yapıyosa var bi bildikleri der sinersiniz gücünüz yetmez.
of arkadaşım cahil cahil konuşma. amerikada geçicek yasa için millet türkiye de sokağı mı dökülsün ne mantıksız cümleler kuruyorsunuz? ayrıca türkiyeden bir sürü site bu site karartma eylemine destek vererek sitelerini kapatıyor. hayatında facebook/dh/mynetten başka bir siteye girmediğin için anca atıp tutarsın.
evet ben cahilim doğru kusura bakma arkadaşım siz cumhuriyetçi takılanlar çok bilgili olduğunuzu unutmuşum ben örümcek kafalıyım siz çağdaşsınız ben şeriat yanlısıyım yobazım siz aydınlık için savaşırsınız biz ülkeyi karartmaya çalışırız doğru sizin bana ve benim gibilere bakış açınızı unutupta yazmışım doğru ben DH/****/zamunda dan başka sitelere takılmam haklısın amerikada çıkacak yasa seni etkilemeyecekmi bu ülkede atatürk yüzünden 4 yıl Youtube kapalı kaldı 2000 li yıllarda çağdaşlığa sıkılan bir kurşundu aslında kimsede benim atama hakaret edilen siteye girmem demedi vtunnel yada dns değiştirerek girdi snçta kısacası bu tarz yasaklar boş ama güvenli internet olayında gördük yaygaraları snç boş oldu diğer konularda olduğu gibi. ve kabul ediyorum ben cahilim çağdaş cumhuriyetçi k.atatürk imzasını heryerde arabada dövme ve benzeri olarak kazıyanlar laiklikleri ile övünenler kendilerini ve bilgili tarif edenler eğer çağdaş ise ben cahil olarak sayıyorum kendimi. Eğer Atatürkü sadece askeri deha olarak görüp allah tarafından sadece görevinin bu ülkeyi kurmak olduğunu düşünüyosam ama ilkelerini benimsemiyorsam cahilim. (benimseyenleride gördük) sizler için tek çağdaşlık göstergesi Atatürk ve ilkeleri.yani medeniyetin beşiği olan avrupanın bi atatürkü yok ama onlar modern ve laik ama ben cahilim ne olcak varsın olsun cahil kalalım elbet bi rolümüz vardır bu dünyada. son sözüm Rutkay Aziz gibi kendini çağdaş sanan biri olacağıma ilelebet cahil kalmayı tercih ederim.

Zaten cahilsin daha ne kadar cahil olabilirsin ki?
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