Google ve Wikipedia da SOPA protestosuna destek veriyor

ABD'de şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı korsanla mücadele yasası olan ve gerektiğinde siteleri, alan sağlayıcıları veya korsan linkleri paylaşanları anında yasaklayabilme gibi hükümete geniş yetkiler veren SOPA'ya karşı protestolar çığ gibi büyüyor.





Alan ve alan adı sağlayıcısı GoDaddy'nin SOPA'ya verdiği destek sonrası karşılaştığı büyük protestolar şimdi Microsoft, NBC ve ortak MSNBC platformuna karşı da yapılmaya başladı. Medya devi Rupert Murdoch'un da Google'ı korsanlıkla suçlaması ve SOPA'yı desteklemesi sonucu bu cephe az çok belirginleşti.





Karşı cephede ise Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Wikipedia, eBay ve AOL gibi internet ve sosyal ağ devleri yer alıyor. Bugün SOPA karşıtı yapılacak büyük bir protestoya Google ve Wikipedia gibi siteler destek verecek. Siteler 24 saatlik karartma veya dev protesto afişleri ile tepkisini gösterecek. Google'ın sloganı "Korsanı Bitir, Özgürlüğü Değil" şeklinde belirlendi.

Başlangıçta SOPA'ya destek veren pek çok firma protestolar nedeniyle saf değiştirmiş durumda. Kanunun kabul edilmemesi için başlatılan protestolar uzun süre devam edecek gibi görünüyor.



