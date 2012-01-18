Google ve Wikipedia da SOPA protestosuna destek veriyor

Haber Editörü
ABD'de şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı korsanla mücadele yasası olan ve gerektiğinde siteleri, alan sağlayıcıları veya korsan linkleri paylaşanları anında yasaklayabilme gibi hükümete geniş yetkiler veren SOPA'ya karşı protestolar çığ gibi büyüyor.
Alan ve alan adı sağlayıcısı GoDaddy'nin SOPA'ya verdiği destek sonrası karşılaştığı büyük protestolar şimdi Microsoft, NBC ve ortak MSNBC platformuna karşı da yapılmaya başladı. Medya devi Rupert Murdoch'un da Google'ı korsanlıkla suçlaması ve SOPA'yı desteklemesi sonucu bu cephe az çok belirginleşti.
Karşı cephede ise Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Wikipedia, eBay ve AOL gibi internet ve sosyal ağ devleri yer alıyor. Bugün SOPA karşıtı yapılacak büyük bir protestoya Google ve Wikipedia gibi siteler destek verecek. Siteler 24 saatlik karartma veya dev protesto afişleri ile tepkisini gösterecek. Google'ın sloganı "Korsanı Bitir, Özgürlüğü Değil" şeklinde belirlendi.
Başlangıçta SOPA'ya destek veren pek çok firma protestolar nedeniyle saf değiştirmiş durumda. Kanunun kabul edilmemesi için başlatılan protestolar uzun süre devam edecek gibi görünüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+1
ANONYMOUS zaten saldırılar yapmış çeşitli ABD sitelerine. Özellikle **** kapatıldıktan sonra Seri Hackleme denen yöntemi kullanacaklarmış. FBI, RIAA vs... Çeşitli hükümet sitelerine karşı çıkıyorlar. 15 Dakika'da bütün siteleri kullanılamaz hale getirdiler. Twitter'dan bile adamlar dalga geçerek onlar için çok kolay olduğunu belirttiler. Adamlara hayran oldum ya resmen kafa tutuyorlar Hocam.
İstersen haberi bir daha oku. gittin ne Atatürk ü bıraktın ne 28 şubatı ne de cumhuriyetçi gençliği.
Kimse sana bunları tartışma demiyor ama kel alaka konularda bile konuyu buraya getirmeyi becerebiliyorsan harbiden bu zihniyetten korkulur....
sizdiniz ama sizin gibi düşüncelerdi ''güvenli internet'' için yürüyen ona karşı çıkarken işin içinde siyaset vardı snçta bi iktidar vardı ona karşı muhalefet olmak için birisi ortaya internet yasaklanacak diye bi kıvılcım attı herkes koştu sizin gibi tayfalardı taksimde yürüdünüz bana siyaset olmadığını söyleyemezsiniz türkiyede bişi oluyosa siyaset vardır ya şeriat tehlikesi yada cumhuriyet elden gidiyo tamtamları sopa ile 28 şubatın benzerliği yok ama ülkemizdeki ''güvenli internete'' gelen protestoların aynısını bu sopa içinde görmek isterdim kimsenin ilgisini bile çekmiyo snçta laikliğin elden gittiği yok rejim kaygısı olmayınca millet kuzu kesiliyor.
doktora gitmeye ne gerek var kemalistler ve chp sürüleri yeterince terapi etkisi yapıyorlar bu ülkede hallerine gülüyoruz snçta e doğal olarak insan rahatlıyor.
ayrıca meraktan sorucam ''sorunlu'' olarak algılıyosan beni çağdaş ve modern biri isen cahil birine neden cevap veriyosun ki :)
hiç anlamadığın konularda cahilce yorum yapmak yerine bişeyler oku öğren ondan sonra yorum yazarsın. zaten kabul ediyorsun cahilliğini bare konuşma o zaman...
çok şükür kendimce bişiler öğreniyorum benim cahilliğim bana yeter. konu dışı diyeceksiniz ama 28 şubat zamanı dini bi faliyet yapmak hapis suçu ile cezalandırılıyordu ama şuan düzen değişti bazen düşünüyorumda katıldığım mesnevi konferansları 28 şubat ( sizlerin zihniyetinin uygulandığı çağda yapılsaydı ) kesin hapislerde sürünürdüm.
atatürkü bile daha doğru dürüst eleştiremeyen ülkedeyiz bazı şeyler yeni yeni sorgulanır oldu. korkudan öyle sindirilmişiz ki susup oturuyoruz...
cahilliği lutuf olarak kabul ediyorum en azından bu bana daha öğrenecek çok şeyim olduğunu gösteriyor.
Zaten cahilsin daha ne kadar cahil olabilirsin ki?