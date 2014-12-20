Google, video görüntülerini iyileştiren bir teknolojiyi Google+ servisine ekledi

Neredeyse 2 yıl önce Google, Google+ adını verdiği sosyal ağına yüklenen fotoğrafların otomatik olarak kalitesinin arttırıldığını açıklamıştı. Bugün ise benzer bir teknolojinin videolar için hayata geçirildiği açıklandı.
Bu yeni teknoloji ile videoyu yükledikten sonra size kaliteyi arttırmak isteyip istemediğinizi soran ufak bir ekran ile onayınız isteniyor, eğer isterseniz tüm videolarınız için kalitenin arttırılmasına da onay verebiliyorsunuz.
Google çalışanı Tim St. Clair bugün ki yazısında yeni özelliğin otomatik aydınlatma, renk kalitesini ve stabiliteyi arttırabildiğini, ses için benzer bir teknolojinin de yakında geleceğini açıkladı.
Başka bir Google servisi olan Youtube’da da bir süredir videolarda otomatik düzeltme seçeneği kullanıcılara sunuluyor, ayrıca Youtube kontrast, renk doygunluğu gibi bazı seçenekleri kullanıcıya bırakıyor.
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Feysi kullanan aklı selim yoktur herhalde anca ergenler feyk hesaplarıyla okul bahçesine çevirmiş oyun oynuyorlar.
Twit yine o kadar spam doldu ki bıktım usandım.
Google plus henüz bebelerin ve sosyal medyayı evinde oda değiştirince haber verenlerin dikkatini çekmedi.
Yani 2009'a kadar Feys nasıl güzeldi onun gibi henüz herkes keşfedemediği için güzel.
Ayrıca video ve fotoğraf konusunda rakiplerinden 10 15 yıl ileride gibi aşırı ileride haksız rekabet var gibi bu konuda.
Yani demem o ki siz gelmeyin spamdan farksız sosyal medya kullananlar, feysinizde, twitinizde takılın bari bir Google+ bize kalsın adam gibi bir o kaldı.