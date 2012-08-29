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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, videolardaki nesneleri otomatik olarak tanımak için yeni bir patent aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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YouTube videolarındaki yüz ve müzik tanıma konusundaki patentler için çalışmalarını sürdüren Google, bu konuda daha geniş kapsamlı yeni bir patent elde etmiş durumda.

Google'ın tarafından alınan bu yeni patent sayesinde videolarda yer alan cansız nesneler bile otomatik olarak tanımlanabilecek. Tanıma işlemini gerçekleştirebilmek için ''özellik vektörleri'' adı verilen değişkenleri kullanan Google, bu vektörler arasında renk, yazı ve şekil gibi değişkenler yer alıyor. Söz konusu değişkenler sayesinde videoda yer alan nesneler otomatik olarak tanımlanacak ve nesnelerin üzerinde etiketler belirecek.

Pek çok kişinin video düzenlerken işlerini kolaylaştıracak bu yeni patent'in özelliklerinin Google tarafından ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor. 

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=28&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=%2820120828.PD.+AND+Google.ASNM.%29&OS=ISD/20120828+AND+AN/Google&RS=%28ISD/20120828+AND+AN/Google%29 Yorum Yaz
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enaz3posta 6 yıl
Bu patent alma yarişinda en buyuk nokiadir!respect nokia.en çok patent nokiada var cunku yenilikci ve guclu bir firma.alkiş!!
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yukuberk 6 yıl
Sony ile ilgili ne yazsam bilemedim. Hangi bi güzelliğini yazayım? Nasıl bu konu ile alakalandırayım bilemedim. Sony mükemmel ama bu konuyla ne alakası var söyleyin bana.
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