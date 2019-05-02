Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek

Android cihazlar ve internet kullanımımızdan sürekli olarak veri elde eden Google, Avrupa Birliğinin de çabalarıyla bu davranışından yavaş yavaş vazgeçiyor. Geçtiğimiz aylarda, Google sunucularında bulunan tüm verilerinizi indirme, gözden geçirme ya da silme imkanı sunan Google, bu işlemleri periyodik hale getirmenize imkan sağlıyor.

Ortaya çıkan raporlara göre yakında kullanıcılara sunulacak bir özellik Google hizmetlerindeki ayak izinizi düzenli olarak temizlemenizi sağlıyor. Google’ın bu özelliği sunması kişisel veri gizliliğine gittikçe daha fazla önem verdiğini gösteriyor.

https://www.engadget.com/2019/05/01/google-auto-delete-history/

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Bu silme aracı, Google’ın sunucularından verilerinizi tamamen silmenizi sağlıyor. İnternet ortamında bir şeylerin silinebileceğine her ne kadar inanmasak da Google, verilerimiz silinene kadar zaten reklam amaçlı satışlarını tamamlamış oluyor. Buradan sonrası firmanın sunucularında gereksiz yük demek, yani silinmesi herkesin yararına.