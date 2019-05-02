Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek

Teknoloji Editörü
Android cihazlar ve internet kullanımımızdan sürekli olarak veri elde eden Google, Avrupa Birliğinin de çabalarıyla bu davranışından yavaş yavaş vazgeçiyor. Geçtiğimiz aylarda, Google sunucularında bulunan tüm verilerinizi indirme, gözden geçirme ya da silme imkanı sunan Google, bu işlemleri periyodik hale getirmenize imkan sağlıyor.
Ortaya çıkan raporlara göre yakında kullanıcılara sunulacak bir özellik Google hizmetlerindeki ayak izinizi düzenli olarak temizlemenizi sağlıyor. Google’ın bu özelliği sunması kişisel veri gizliliğine gittikçe daha fazla önem verdiğini gösteriyor.
https://www.engadget.com/2019/05/01/google-auto-delete-history/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçi AB'nin tavrı olmasa onu da yapmazdın ama...