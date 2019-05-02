Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek

Google'ın yeni sunduğu aracıyla birlikte kişisel verilerin düzenli olarak platformdan silinmesini sağlamak artık çok daha kolay hale geldi. Firmanın yeni aracı yakında herkesin kullanımına sunulacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
2,2b
1
2
Güvenlik
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android cihazlar ve internet kullanımımızdan sürekli olarak veri elde eden Google, Avrupa Birliğinin de çabalarıyla bu davranışından yavaş yavaş vazgeçiyor. Geçtiğimiz aylarda, Google sunucularında bulunan tüm verilerinizi indirme, gözden geçirme ya da silme imkanı sunan Google, bu işlemleri periyodik hale getirmenize imkan sağlıyor.
Ortaya çıkan raporlara göre yakında kullanıcılara sunulacak bir özellik Google hizmetlerindeki ayak izinizi düzenli olarak temizlemenizi sağlıyor. Google’ın bu özelliği sunması kişisel veri gizliliğine gittikçe daha fazla önem verdiğini gösteriyor.
Bu silme aracı, Google’ın sunucularından verilerinizi tamamen silmenizi sağlıyor. İnternet ortamında bir şeylerin silinebileceğine her ne kadar inanmasak da Google, verilerimiz silinene kadar zaten reklam amaçlı satışlarını tamamlamış oluyor. Buradan sonrası firmanın sunucularında gereksiz yük demek, yani silinmesi herkesin yararına.

https://www.engadget.com/2019/05/01/google-auto-delete-history/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pUnduli 4 hf. en beğenilen
Adam alacağı bilgiyi aldıktan sonra silsen ne fayda?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pUnduli 4 hf. en beğenilen
Adam alacağı bilgiyi aldıktan sonra silsen ne fayda?
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 4 hf.
Çok büyük lütufta bulunmuşsun gugıl.
Gerçi AB'nin tavrı olmasa onu da yapmazdın ama...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. 2019 Chevrolet Camaro SS, yenilenen yüzüyle ortaya çıktı 4 hf. Yerli İHA ANKA’nın mobil oyunu yayınlandı 4 hf. LG V50 ThinQ 5G, 10 Mayıs’ta satışa sunulacak 4 hf. Binance, kara para aklamayı önleme planındaki son ortaklığını açıkladı 4 hf. ABD’de yenilenebilir kaynaklar, kömürden elde edilen enerjiyi ilk kez geride bıraktı 4 hf. Valve Index sanal gerçeklik kaskı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. Avengers: Endgame korsan kopyası Filipinler TV kanalında yayınlandı 4 hf. World of Goo, PC oyuncuları için kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 4 hf. OnePlus 7 Pro’nun Nebula Mavi ve Ayna Gri renkleri karşınızda 4 hf. Oppo Reno 5G, Avrupa pazarına giriş yapan ilk 5G'li akıllı telefon modeli oldu 4 hf. Xiaomi Mi 9 SE Türkiye’ye geliyor 4 hf. Western Digital 96 katmanlı Nand yongalarının gönderimine başladı 4 hf. Intel’in bazı Xe GPU’ları Ray Tracing’e donanımsal destek sunacak 4 hf. Google Pixel 3a 399 dolar fiyat etiketi ile sunulabilir 4 hf. Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. Apple, Qualcomm’a 4.5 milyar dolar ödeme yapacak 4 hf. Blue Origin'den uzay turizmi öncesinde önemli test uçuşu: İşte görüntüler 4 hf. Google’dan, size özel şiirle portre resmi hazırlayan yapay zeka 4 hf. Huawei yıl bitmeden 5G televizyon çıkaracak 4 hf. Moto Z4'ün tasarımını gözler önüne seren basın görseli yayınlandı 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google yakında aktivite ve konum verilerini otomatik silmeye izin verecek Sonraki Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire'i Cristiano Ronaldo'nun aldığı iddia ediliyor 4 hf. Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi 4 hf. Samsung Galaxy A20 izlenimlerimiz | Fiyatına göre rekabetçi mi? 4 hf. Sektör ve Üniversiteler nasıl birleşecek? "Evgeny Babayan anlatıyor" 4 hf. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 131,7 milyar TL büyüklüğe ulaştı 4 hf. Facebook, Instagram ve WhatsApp yine erişim sorunları yaşıyor 4 hf. Zynga ücretli abonelik sunmak niyetinde 4 hf. AMD mali tabloları yine riskli bölgeyi işaret ediyor 4 hf. Türkiye'de kent merkezleri "düşük emisyon alanı" ilan edilebilecek 4 hf. Akıllı telefon pazarında Huawei, Apple’ı ikiye katladı 4 hf. Dünyada ilk kez, organ nakli bekleyen hastaya drone ile böbrek taşındı 4 hf. HTC Vive ve Vive Pro ülkemizde satışa çıkıyor 4 hf. Türkiye ve Rusya, birlikte 5. nesil savaş uçağı geliştirmek için görüşmelere başladı 4 hf. PlayStation Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 4 hf. Spotify, podcast önerilerini test ediyor 4 hf. Nöronların ''GPS''i daha yakından öğreniliyor 4 hf. Samsung Galaxy S10 5G telefonun yanarak kullanılmaz hale geldiği iddia edildi 4 hf. Razer Ekmek Kızartma Makinesi gerçek oluyor 1 ay Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom 1 ay Epic Games, Rocket League geliştiricisi Psyonix’i satın aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim