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Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi

Apple'ın patronu Tim Cook bazı pazarlarda yaptıkları fiyat indiriminin olumlu sonuçlar verdiğini kabul etti. Bu durum gelecekte piyasaya sürülecek iPhone'ların fiyatlarına da yansıyabilir.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iPhone'ları yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürerek bir hata mı yaptı? Genel görüş bu yönde. Apple da bazı pazarlarda fiyatları düşürerek bu durumu sessizce kabul etti. Cupertinolu şirketin bu hamlesinin akıllıca bir hareket olduğu ortaya çıktı, zira iPhone fiyatlarında indirime gidilen yerlerden biri olan Hindistan'ta sonuçlar olumlu.
Ayrıca Bkz. "Facebook'un akıllı ekranı Portal, ABD dışında da satışa sunulacak"
Apple’ın ikinci çeyrek kazanç raporunda, şirket CEO'su Tim Cook, Hindistan’da yaptıkları fiyat indirimlerinin ardından ön sonuçların olumlu olduğunu kabul etti. Arz-talep kanunu göz önüne alındığında düşük fiyatın talepleri artırması da zaten beklenen bir durum. Apple'ın fiyat indirimleri yaptığı bir başka bölge olan Çin'de de benzer şekilde olumlu yanıt aldığı bildirilmişti.

Gelecekteki iPhone fiyatlarına yansıyabilir

Cook konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hindistan’da bazı düzenlemeler yaptık ve ilk etapta orada daha iyi sonuçlar aldık. Yaptığımız her şey [Çin'deki fiyatlandırmaya atıfta bulunarak], gelecekte yapacaklarımızla ilgili akıl veriyor" ifadelerini kullandı. Fiyatlandırma eyleminden ders çıkaran Apple, gelecekte piyasaya süreceği iPhone'ların fiyatlarını belirlerken şüphesiz ki bu durumu göz önünde bulunduracak.

https://www.imore.com/tim-cook-iphone-price-corrections-delivering-better-results-india Yorum Yaz
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kaazto28 2 hf. en beğenilen
Türkiye bunu beğendi, "siz indirin, biz bindirip aradaki farkı hissettirmeyelim."
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Darknesia 2 hf.
İsterseniz daha fazla indirim yapmayın, çünkü siz indirim yaptıkça hükümette eski fiyata fitlemek için vergi attırıyor. Olan bize oluyor :D
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dodofran 2 hf.
bu indirmiş haliniz mi? bana daha çok kaldırmışsınız gibi geldi.
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DH Misafiri 2 hf.
telefonu 1 lira yapsalar, 14,999 vergi öderiz.
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saint42 2 hf.
İnen fiyatlar değil pantolonlar neyse daha fazla yorum yazmıyım ben burda indiren bindiren dolu ne olacağı belli olmaz.
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Blasterreal 2 hf.
Tim pasifmisin ? Bizim Devlet çok aktif millet olarak iyi hizssediyoruz
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seyhmus21 2 hf. Blasterreal
Ekonomimiz uçuşa gitmiş fiyatlar yüksek müksek değil devlet te millette para çok ekonomi çoh iyi tersini söyleyen Silivri nin soğuğunun tadına bakar
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medverdev 2 hf.
Apple indirse nolur ötv olmuş %50
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DH Misafiri 2 hf.
alacağınız bir telefon amma konuştunuz hepsi aynı işi görüyor kardeşime bimden 525 tl lik telefon aldım her işini görüyor.çala çocuk burası dolmuş ,iphone da iphone .iphone lüks tüketim mallar kategorisinde zekası yetersiz
çocuk yada zekası gelişmemiş yetişkinler bütçeniz yetmiyorsa sürekli yorum yapıp ağlamayı bırakın.paramız yetmiyor ,fiyatı çok yüksek yetmiyorsa almayacaksın bu kadar basit boş gevezelik yapmayı bırakın.bıktık artık iphone ile ilgili her haberde fiyatlar konusunda sızlanan,ağlayan gereksizlerden
1 Yanıt Yanıtla +3
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Tunyukuk 1 hf. DH Misafiri
🤣 lüks tüketim mallar kategorisinde ÖTV uygulanıyormu yat elmas pırlanta vb hep 0
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Fenomenon 2 hf.
eskiden tepe model 650$ iken şimdi 1000$. ben büyük ekran isterim dersen 1100$. ama telefonlar 2-3 kat daha pahalı iken hafıza hala 64gb. bu hafıza bana yetmez dersen 1200$'dan başlıyor.
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~Lion King~ 2 hf.
Bu nasıl konu lan. Kimin neyi indirip kaldırdığı belli değil.
Kaçar ben ağa.
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olağan_şüpheli 2 hf.
Fazla indirmişsiniz , üstüne basıp geçtim farketmeden.
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Askaparta 2 hf.
Hadi ordan.
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AlkanExclusive 2 hf.
Neyi indirmiş?
Ne mal olduğu belli, yaptığı iş belli...
Boş boş konuşuyor.. İğrendim şu heriften!
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