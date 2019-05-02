Tim Cook: iPhone fiyatlarını indirmemiz olumlu sonuç verdi

Apple, iPhone'ları yüksek fiyat etiketiyle piyasaya sürerek bir hata mı yaptı? Genel görüş bu yönde. Apple da bazı pazarlarda fiyatları düşürerek bu durumu sessizce kabul etti. Cupertinolu şirketin bu hamlesinin akıllıca bir hareket olduğu ortaya çıktı, zira iPhone fiyatlarında indirime gidilen yerlerden biri olan Hindistan'ta sonuçlar olumlu.

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Apple’ın ikinci çeyrek kazanç raporunda, şirket CEO'su Tim Cook, Hindistan’da yaptıkları fiyat indirimlerinin ardından ön sonuçların olumlu olduğunu kabul etti. Arz-talep kanunu göz önüne alındığında düşük fiyatın talepleri artırması da zaten beklenen bir durum. Apple'ın fiyat indirimleri yaptığı bir başka bölge olan Çin'de de benzer şekilde olumlu yanıt aldığı bildirilmişti.

Gelecekteki iPhone fiyatlarına yansıyabilir

Cook konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hindistan’da bazı düzenlemeler yaptık ve ilk etapta orada daha iyi sonuçlar aldık. Yaptığımız her şey [Çin'deki fiyatlandırmaya atıfta bulunarak], gelecekte yapacaklarımızla ilgili akıl veriyor" ifadelerini kullandı. Fiyatlandırma eyleminden ders çıkaran Apple, gelecekte piyasaya süreceği iPhone'ların fiyatlarını belirlerken şüphesiz ki bu durumu göz önünde bulunduracak.

https://www.imore.com/tim-cook-iphone-price-corrections-delivering-better-results-india