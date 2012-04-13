Google, yılın ilk çeyrek mali raporlarını açıkladı

Bu yılın ilk üç aylık dönemini geride bıraktıktan sonra firmaların merakla beklenen ilk çeyrek raporları da gelmeye başladı. Arama motoru devi Google, yıl bazında yüzde 24 gelir artışı yaşadığı mali raporunu kamuoyu ile paylaştı.





Google, 31 Mart tarihinde biten ilk çeyrek sonunda 10.65 milyar dolar gelir elde etti. Trafik kazanç masrafları ise 2.51 milyar dolar olarak hesap edildi.





İlk çeyrek işletim karı 3.39 milyar dolar olurken, geçen yıl aynı dönem 2.30 milyar dolar kar elde edilmişti. Net gelir 2.89 milyar dolar olurken, geçen yıl 1.80 milyar dolar olarak ölçülmüştü.





Toplam 330 milyon hisse dağıtılırken, hisse başı kazanç 8.75$ oldu. Geçen yıl aynı dönemde 326 milyon hisse senedi dağıtıldı ve kazanç 5.51$ oldu.





Google'ın kendi hizmetleri 7.31 milyar dolar gelir üretti. Ortak sitelerden 2.91 milyar dolar gelir elde edildi. ABD dışından ise Google gelirinin yüzde 54'ünü yani yaklaşık 5.77 milyar dolar getirdi. Gelir açısından İngiltere 1.15 milyar dolar üretti ve lider oldu.





Tıklama başı reklamlarda kullanıcılara önceki çeyrekten yüzde 7, önceki yıl aynı dönemden yüzde 39 daha fazla ödeme yapıldı. Google'ın varlıkların yönetiminden kaynaklanan masrafları 1.28 milyar dolar olurken, işletimden doğan maliyet ise 3.47 milyar dolar oldu. Bu çeyrekte kasaya toplam 3.69 milyar dolar nakit girişi sağlandı. Toplamda ise 49.3 milyar dolara yükseldi.





Tepe yöneticisi Larry Page, bu çeyrekteki artıştan son derece memnun olduklarını, Android, Chrome ve YouTube gibi yatırımların kendilerini sevindirmeye devam ettiğini açıkladı.





Dünya çapında Google, 33077 tam zamanlı personel çalıştırıyor.