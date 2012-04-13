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Google, yılın ilk çeyrek mali raporlarını açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın ilk üç aylık dönemini geride bıraktıktan sonra firmaların merakla beklenen ilk çeyrek raporları da gelmeye başladı. Arama motoru devi Google, yıl bazında yüzde 24 gelir artışı yaşadığı mali raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Google, 31 Mart tarihinde biten ilk çeyrek sonunda 10.65 milyar dolar gelir elde etti. Trafik kazanç masrafları ise 2.51 milyar dolar olarak hesap edildi.

İlk çeyrek işletim karı 3.39 milyar dolar olurken, geçen yıl aynı dönem 2.30 milyar dolar kar elde edilmişti. Net gelir 2.89 milyar dolar olurken, geçen yıl 1.80 milyar dolar olarak ölçülmüştü.

Toplam 330 milyon hisse dağıtılırken, hisse başı kazanç 8.75$ oldu. Geçen yıl aynı dönemde 326 milyon hisse senedi dağıtıldı ve kazanç 5.51$ oldu.

Google'ın kendi hizmetleri 7.31 milyar dolar gelir üretti. Ortak sitelerden 2.91 milyar dolar gelir elde edildi.  ABD dışından ise Google gelirinin yüzde 54'ünü yani yaklaşık 5.77 milyar dolar getirdi. Gelir açısından İngiltere 1.15 milyar dolar üretti ve lider oldu. 

Tıklama başı reklamlarda kullanıcılara önceki çeyrekten yüzde 7, önceki yıl aynı dönemden yüzde 39 daha fazla ödeme yapıldı. Google'ın varlıkların yönetiminden kaynaklanan masrafları 1.28 milyar dolar olurken, işletimden doğan maliyet ise 3.47 milyar dolar oldu. Bu çeyrekte kasaya toplam 3.69 milyar dolar nakit girişi sağlandı. Toplamda ise 49.3 milyar dolara yükseldi.

Tepe yöneticisi Larry Page, bu çeyrekteki artıştan son derece memnun olduklarını, Android, Chrome ve YouTube gibi yatırımların kendilerini sevindirmeye devam ettiğini açıkladı.

Dünya çapında Google, 33077 tam zamanlı personel çalıştırıyor.


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DefecteDy 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 6 yıl
ne kadar çok insan o kadar çok para ..!!
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Jacobıan 6 yıl
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Prequel 7 yıl
aziz77

bu kadar para kazanıyor bu firmalar,neden hiç 3,dünya ülkelerine bir şey yapmıyorlar.önce gidip bi sömürürüler,sonrada bırakıp gelirler,afrikanın hali işler acıdı...


Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım.

google.org/...



cengizhan72

Bu kadar paramı biriktirilir bre,ahirette paraya ihtiyaçmı var.


Teknolojiler bu paralarla üretiliyor.

Bu paraları olan firmalar olmasa teknoloji yerinde sayar. Ve teknoloji geliştikçe de bir o kadar fazla insan ondan yararlanır. Nesiller boyu fayda sağlanır. Bedavaya yapmıyorlar tabii ama o kadar parayı yoldan geçen bir adama verseniz size aynı şeyleri sunabilir mi? Hayır.
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E_Aydin35 7 yıl
Özetlersek, Google her geçen zaman daha zengin oluyor..
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capturex 7 yıl
Kimileri için büyük proje, devasa ekonomi hatta bir devrin başlangıcı olarak görülürken yozgatlı(sadece bir örnektir!) bir öğrenci için "hande ataizi fena görüntülendi", "hermione frikik"'ten, orta yaşlı bir öğretmen için "kak onun başından da şunu ezberle"'den öteye gitmeyecektir. Büyük ekonomiler üretir, geliştirir, ve dünyayı elinde tutar; takipçileri ise ezberler, tüketir ve geçim sıkıntısı içinde ölür.
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easymen 7 yıl
33 bin insanla kazanılan paraya bak biz acaba 80küsür milyonla kaç lira kazanıyoruz
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4mylove 7 yıl
Günlük kazanç yüz milyon dolardan fazla mi yani öhööhöm
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MrDj 7 yıl
zenginin malı züğürdün çenesini yorar.mecbur olmasam telefon bile kullanmam.düşmanlarım para kazanmasın diye.fanatiklik yapanları anlamıyorum.apple google kazansa
size ne yararı var.Amerika kazanıyor.demekki doğru yolda bizi içten bölmek o kadarda zor değil.telefonlar için birbirinizi döveceksiniz.Bu milleti anlamıyorum.herşeye katlanır.birbirine katlananaz.
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xLmNt13 7 yıl
Google işini biliyor
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Rubisco 7 yıl
Firmaların finansal durumları ile ilgili haberler sık sık verip duracağınıza şuna benzer haberleri daha sık versenize???
medgadget.com/...
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aziz77 7 yıl
bu kadar para kazanıyor bu firmalar,neden hiç 3,dünya ülkelerine bir şey yapmıyorlar.önce gidip bi sömürürüler,sonrada bırakıp gelirler,afrikanın hali işler acıdı...
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DefecteDy 7 yıl
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Lordinarius 7 yıl
33077 tam zamanlı personel çalıştırıyor. o.O
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