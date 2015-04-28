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Google yöneticisi Nepal'deki depremde hayatını kaybetti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yöneticisi Nepal'deki depremde hayatını kaybetti

Yüzyılın en büyük depremlerinden birisi olarak görülen Nepal'deki 7.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlenmeye başladı. Bunlardan birisinin Google'da yönetici olduğu ortaya çıktı.

Dağ sporlarına merakı ile bilinen ve sık sık tırmanma etkinliklerine katılan Google X yöneticisi Dan Fredinburg, deprem sırasında Everest dağı eteklerinde oluşan çığ sonucu hayatını kaybetti. 

Google X projelerinin özel hayatın gizliliği ile ilgili kısımlarını takip eden Fredinburg ayrıca Google genelinde de bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyordu. 33 yaşındaki yönetici çığ düşmesi sonucu başından ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çığ felaketi esnasında 17 dağcı öldü, 61 dağcı da yaralandı. Fredinburg'un ölüm haberini Instagram hesabından bizzat kızkardeşi verdi. Fredinburg son olarak ilgi çekici mekanların Google Street View platformuna aktarılması için çalışmalar yapıyordu.  

http://mashable.com/2015/04/25/google-exec-dies-nepal-earthquake Yorum Yaz
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homeedition88 4 yıl en beğenilen
Elestirmek icin sormuyorum ama neden bu kadar gec veriyorsunuz haberleri. Bu haber dandik teknoloji haberleri yapan buyuk medya kuruluslarinda bile cikti. Ozel bir nedeni mi var?
Elestirmek icin sormuyorum ama neden bu kadar gec veriyorsunuz haberleri. Bu haber dandik teknoloji haberleri yapan buyuk medya kuruluslarinda bile cikti. Ozel ...
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Masquerade89 4 yıl
donanimhaber her zaman her konuda 1 hafta önceki haberleri yayınlıyor.Önceden sadece donanımhaberde okurdum her şeyi şimdi sdnye falan gidiyorum haberleri günübirlik veriyorlar burda her şeyi 1 hafta sonra okuyoruz.
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Captain_Ivy 4 yıl
depremin ilk günü haberimiz oldu, saol dh
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Vinewood 4 yıl
Haberin içeriğine laf atmadan önce yazan kişinin ismine baksaydınız anlardınız , klasik ekrem71 bu kadar yüklenmenize gerek yok
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0MG90 4 yıl
Bu haberler çıktığı zaman siz yan gelip yatıyorsunuz herhalde
1 hafta sonra paylaşsaydınız
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sorceress 4 yıl
17 dağcı ölüp 61'i yaralandı diye duydum sanki.
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homeedition88 4 yıl en beğenilen
Elestirmek icin sormuyorum ama neden bu kadar gec veriyorsunuz haberleri. Bu haber dandik teknoloji haberleri yapan buyuk medya kuruluslarinda bile cikti. Ozel bir nedeni mi var?
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