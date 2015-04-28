Google yöneticisi Nepal'deki depremde hayatını kaybetti

Yüzyılın en büyük depremlerinden birisi olarak görülen Nepal'deki 7.8 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlenmeye başladı. Bunlardan birisinin Google'da yönetici olduğu ortaya çıktı.





Dağ sporlarına merakı ile bilinen ve sık sık tırmanma etkinliklerine katılan Google X yöneticisi Dan Fredinburg, deprem sırasında Everest dağı eteklerinde oluşan çığ sonucu hayatını kaybetti.





Google X projelerinin özel hayatın gizliliği ile ilgili kısımlarını takip eden Fredinburg ayrıca Google genelinde de bu konu ile ilgili çalışmalar yapıyordu. 33 yaşındaki yönetici çığ düşmesi sonucu başından ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çığ felaketi esnasında 17 dağcı öldü, 61 dağcı da yaralandı. Fredinburg'un ölüm haberini Instagram hesabından bizzat kızkardeşi verdi. Fredinburg son olarak ilgi çekici mekanların Google Street View platformuna aktarılması için çalışmalar yapıyordu.

http://mashable.com/2015/04/25/google-exec-dies-nepal-earthquake