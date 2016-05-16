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Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor

Arama hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlanan Google, AB tarafından bugüne kadarki en yüksek para cezasına çarptırılabilir. Arama devinin 3.4 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya olduğu söyleniyor.
3 yıl
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11
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın internet arama hakimiyetini kötüye kullanma konusunda Avrupa Birliği tarafından para cezasına çarptırılacağı iddiaları giderek büyüyor. Peki bu ceza ne kadar yüksek olacak? Telegraph'a konuşan kaynaklar arama devini oldukça büyük bir cezanın beklediğini ifade ediyorlar. Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu Google'a 3.4 milyar dolarlık bir para cezası verebilir.
Ayrıca Bkz. "Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor"
Avrupa Birliği daha önce pazardaki hakimiyetini kötü kullanarak rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle Intel'e 1.4 milyar dolarlık rekor bir ceza kesmişti. Gerçekleşmesi durumunda Google'a uygulanacak yaptırım, tüm zamanların en yüksek antitröst para cezası olarak kayıtlara geçecek. Arama devi, rakiplerinin arama sonuçlarında fark edilmesini zorlaştırmak için bazı uygulamalar yapmakla suçlanıyor.
Haberler doğruysa Komisyon Haziran ayı başında para cezasını açıklayarak konuya resmiyet kazandıracak. Telegraph'a konuşan kaynaklar koşulların henüz kesinleşmediğini, bu nedenle hükmün önümüzdeki haftalarda değişme şansının olduğunu söylüyorlar. Ne Avrupa Komisyonu ne de Google şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmış değiller. Ancak Reuters kaynakları, son altı yıl içerisindeki üç uzlaşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Google'ın bu yönde bir adım atmaktan vazgeçtiğini belirtiyorlar.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/14/google-faces-record-breaking-fine-for-web-search-monopoly-abuse/ Yorum Yaz
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dobrasam 3 yıl en beğenilen
Avrupa otomobil skandalı dolayısıyla uğradığı zararı paye paye çıkartacak Amerika lı şirketlerden bu daha başlangıç ardından gelmeye başlayacak facebook vs ilerleyen günlerde göreceğiz
Avrupa otomobil skandalı dolayısıyla uğradığı zararı paye paye çıkartacak Amerika lı şirketlerden bu daha başlangıç ardından gelmeye başlayacak facebook vs iler...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bir zamanlar MS içinde aynı tekel davaları açılıyordu !
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Virinom 3 yıl
Google: Yani şimdi ben 3 Milyar verince yaptığım şeyleri yapmaya devam edebiliyor muyum?
AB: Evet ama devam edersen ilerde yine ceza keseriz.
Google: Sıkıntı yok al şu 3 Milyarı çekil önümden.
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arel.gr 3 yıl
biraz edep, her gün, her saat, her fırsatta , her haberi bu kadar baariz bi şekilde kirletmek ayıptır.
indir bindir kopya teşhiri ne ruh halidir, face gibi yerler yetmiyormu ?


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kadirirdem 3 yıl
Google a dokunmaz
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Guest-5E274E432 3 yıl
Google'a koymaz
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lecagot 3 yıl
google'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum açıkcası. ancak yapsa da google'ın değerini hiç düşürmez gözümde.
Google felsefesinde 6. madde şöyle: "You can make money without doing evil." yani "kötülük yapmadan para kazanabilirsin."
google.com/...
o değil de keşke google dünyayı ele geçirse :/
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl lecagot
lecagot

google'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum açıkcası. ancak yapsa da google'ın değerini hiç düşürmez gözümde.

Google felsefesinde 6. madde şöyle: "You can make money without doing evil." yani "kötülük yapmadan para kazanabilirsin."

google.com/...


o değil de keşke google dünyayı ele geçirse :/



Google her ne kadar 2-3 üniversiteli tarafından kurulmuş olsada artık onların değil. Artık Amerikanın elinde milyonlarca insan hakkında bytlerca veri içeren koca bir kütüphane.

Bu yüzden Google Masallarına inanmamanızı tavsiye ederim.

Bu tarz projelerin Amerika'dan başarılı olmasının nedeni devlet desteğidir.Bugün facebook,google gibi bir şirketler en değerli bilgileri içermektedir. Facebook'un kurulduğu yıllarda belki daha iyisi benzeri Türkiye'de de yapılmıştı üniversitelerde. Tutulmasının nedeni bu bizim elimizde gelişsin hem geliri bize gelsin hemde bilgisi bize gelsin bir taşla iki kuş vuralım mantığıdır.
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redoracle 3 yıl
Saray bunu beğendi

Verin şu 3 milyarını bize bu iş huzur içinde çözülsün
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dobrasam 3 yıl en beğenilen
Avrupa otomobil skandalı dolayısıyla uğradığı zararı paye paye çıkartacak Amerika lı şirketlerden bu daha başlangıç ardından gelmeye başlayacak facebook vs ilerleyen günlerde göreceğiz
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wolfestein 3 yıl dobrasam
dobrasam

Avrupa otomobil skandalı dolayısıyla uğradığı zararı paye paye çıkartacak Amerika lı şirketlerden bu daha başlangıç ardından gelmeye başlayacak facebook vs ilerleyen günlerde göreceğiz

Bende aynı fikirdeyim.
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selahattın ısık 3 yıl
Bizim için büyük para fakat google a tokanmaz...
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