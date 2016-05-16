Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor

Google'ın internet arama hakimiyetini kötüye kullanma konusunda Avrupa Birliği tarafından para cezasına çarptırılacağı iddiaları giderek büyüyor. Peki bu ceza ne kadar yüksek olacak? Telegraph'a konuşan kaynaklar arama devini oldukça büyük bir cezanın beklediğini ifade ediyorlar. Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu Google'a 3.4 milyar dolarlık bir para cezası verebilir.

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Avrupa Birliği daha önce pazardaki hakimiyetini kötü kullanarak rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle Intel'e 1.4 milyar dolarlık rekor bir ceza kesmişti. Gerçekleşmesi durumunda Google'a uygulanacak yaptırım, tüm zamanların en yüksek antitröst para cezası olarak kayıtlara geçecek. Arama devi, rakiplerinin arama sonuçlarında fark edilmesini zorlaştırmak için bazı uygulamalar yapmakla suçlanıyor.

Haberler doğruysa Komisyon Haziran ayı başında para cezasını açıklayarak konuya resmiyet kazandıracak. Telegraph'a konuşan kaynaklar koşulların henüz kesinleşmediğini, bu nedenle hükmün önümüzdeki haftalarda değişme şansının olduğunu söylüyorlar. Ne Avrupa Komisyonu ne de Google şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmış değiller. Ancak Reuters kaynakları, son altı yıl içerisindeki üç uzlaşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Google'ın bu yönde bir adım atmaktan vazgeçtiğini belirtiyorlar.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/14/google-faces-record-breaking-fine-for-web-search-monopoly-abuse/