Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor

Haber Editörü
Google'ın internet arama hakimiyetini kötüye kullanma konusunda Avrupa Birliği tarafından para cezasına çarptırılacağı iddiaları giderek büyüyor. Peki bu ceza ne kadar yüksek olacak? Telegraph'a konuşan kaynaklar arama devini oldukça büyük bir cezanın beklediğini ifade ediyorlar. Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu Google'a 3.4 milyar dolarlık bir para cezası verebilir.Ayrıca Bkz. "Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor"
Avrupa Birliği daha önce pazardaki hakimiyetini kötü kullanarak rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle Intel'e 1.4 milyar dolarlık rekor bir ceza kesmişti. Gerçekleşmesi durumunda Google'a uygulanacak yaptırım, tüm zamanların en yüksek antitröst para cezası olarak kayıtlara geçecek. Arama devi, rakiplerinin arama sonuçlarında fark edilmesini zorlaştırmak için bazı uygulamalar yapmakla suçlanıyor.
Haberler doğruysa Komisyon Haziran ayı başında para cezasını açıklayarak konuya resmiyet kazandıracak. Telegraph'a konuşan kaynaklar koşulların henüz kesinleşmediğini, bu nedenle hükmün önümüzdeki haftalarda değişme şansının olduğunu söylüyorlar. Ne Avrupa Komisyonu ne de Google şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmış değiller. Ancak Reuters kaynakları, son altı yıl içerisindeki üç uzlaşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Google'ın bu yönde bir adım atmaktan vazgeçtiğini belirtiyorlar.
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/14/google-faces-record-breaking-fine-for-web-search-monopoly-abuse/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AB: Evet ama devam edersen ilerde yine ceza keseriz.
Google: Sıkıntı yok al şu 3 Milyarı çekil önümden.
indir bindir kopya teşhiri ne ruh halidir, face gibi yerler yetmiyormu ?
Google felsefesinde 6. madde şöyle: "You can make money without doing evil." yani "kötülük yapmadan para kazanabilirsin."
google.com/...
o değil de keşke google dünyayı ele geçirse :/
Google her ne kadar 2-3 üniversiteli tarafından kurulmuş olsada artık onların değil. Artık Amerikanın elinde milyonlarca insan hakkında bytlerca veri içeren koca bir kütüphane.
Bu yüzden Google Masallarına inanmamanızı tavsiye ederim.
Bu tarz projelerin Amerika'dan başarılı olmasının nedeni devlet desteğidir.Bugün facebook,google gibi bir şirketler en değerli bilgileri içermektedir. Facebook'un kurulduğu yıllarda belki daha iyisi benzeri Türkiye'de de yapılmıştı üniversitelerde. Tutulmasının nedeni bu bizim elimizde gelişsin hem geliri bize gelsin hemde bilgisi bize gelsin bir taşla iki kuş vuralım mantığıdır.
Verin şu 3 milyarını bize bu iş huzur içinde çözülsün
Bende aynı fikirdeyim.
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google, ab ve