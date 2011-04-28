Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması

Android, sonunda, tarayıcı üzerinden çalışmayan gerçek bir Google Docs uygulamasına kavuştu. Her ne kadar mobil sürümü bulunsa da uzun süreli kullanımlarda sıkıntı yaratmasından dolayı gerekli olan Google Docs uygulaması Android Market'te yerini aldı.

Android 2.1 ve üzeri sistemlerde çalışabilen Google Docs'a QR barkodu ile ulaşabilirsiniz.

Google'ın son uygulaması Android için Google Docs ile kullanıcılar Gmail'lerine gelen ekleri direk olarak açmak, dökümanlarını paylaşmak ya da telefon üzerinde yeni dökümanları hesaplarına aktarmak gibi temel işlevleri yerine getirebilir. Ana ekran widget'ı ile kullanıcılara hızla bir şekilde dosyalarını açma, fotoğraf yükleme ya da yeni dosya yükleme izni veren uygulamanın en dikkat çeken özelliği ise OCR, yani optik karakter tanıma özelliği. Kullanıcılar fotoğraflarını çektikleri yazılı dökümanlarını, OCR teknolojisi sayesinde bilgisayar ortamına aktarabilir ve üzerinde değişiklik yapabilirler. Fakat bu özellik, maalesef, el yazısını ve bazı fontları bilgisayar ortamına aktaramıyor.