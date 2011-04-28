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Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
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4
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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Android, sonunda, tarayıcı üzerinden çalışmayan gerçek bir Google Docs uygulamasına kavuştu. Her ne kadar mobil sürümü bulunsa da uzun süreli kullanımlarda sıkıntı yaratmasından dolayı gerekli olan Google Docs uygulaması Android Market'te yerini aldı.

Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
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Android 2.1 ve üzeri sistemlerde çalışabilen Google Docs'a QR barkodu ile ulaşabilirsiniz.

Google'ın son uygulaması Android için Google Docs ile kullanıcılar Gmail'lerine gelen ekleri direk olarak açmak, dökümanlarını paylaşmak ya da telefon üzerinde yeni dökümanları hesaplarına aktarmak gibi temel işlevleri yerine getirebilir. Ana ekran widget'ı ile kullanıcılara hızla bir şekilde dosyalarını açma, fotoğraf yükleme ya da yeni dosya yükleme izni veren uygulamanın en dikkat çeken özelliği ise OCR, yani optik karakter tanıma özelliği. Kullanıcılar fotoğraflarını çektikleri yazılı dökümanlarını, OCR teknolojisi sayesinde bilgisayar ortamına aktarabilir ve üzerinde değişiklik yapabilirler. Fakat bu özellik, maalesef, el yazısını ve bazı fontları bilgisayar ortamına aktaramıyor.

Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
Tam Boyutta Gör
Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
Tam Boyutta Gör
Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
Tam Boyutta Gör
Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
Tam Boyutta Gör
Google'dan Android için özel Google Docs uygulaması
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Rainbow6 8 yıl
Google costu su isletim Androidi de bi adam gibi yapsalar cok super olacak bence bu haliyle hardware canavari ben google den daha kullanici dostu bi isletim sistemi beklerdim 3.0 da da bulduklari herseyi tikistirmislar isletim sistemine cift cekirdekli tabletleri bile yoruyor yada yazilimda hatalar var bilemiyorum motorola tableti cokta hizli calismiyor
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ManoMachine 8 yıl
sununda geldi. artik goggle docs u da aktif kullanabilecegiz...

ben de ciktigi gun kurdum, basarili buldum.
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my54 8 yıl
resmi, yazıya aktarması çok kullanışlı bir özellik olacak gibi
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fato65 8 yıl
Haber verdiğiniz için teşekkürler, hemen yükledim.
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