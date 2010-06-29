Google'dan Android ve iOS destekli Google Docs Viewer

İnternet ve yazılım devi Google, Android ve iOS platformlarını destekleyen Google Docs Viewer (Görüntüleyici) internet uygulamasını hayata geçirdi. Bundan böyle Android ve iOS kullanıcıları hesaplarındaki PDF, PPT, DOC ve DOCX formatındaki dökümanların yüklenmesini beklemeden rahatlıkla görüntüleyebilecekler.

Kullanıcılar, Google hesaplarıyla giriş yaparak kullanabilecekleri Google Docs Viewer ile görüntüledikleri dökümanların sayfaları arasında dolaşabilir, sayfanın tamamını görüntüleyebilir ve sol üst köşedeki yakınlaştırma butonları ya da iOS kullanıcıları iki parmak (pinch to zoom) ile yakınlaştırma yapabilirler.