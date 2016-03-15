Google’dan Android’de oyun deneyimini geliştirecek yenilikler

Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC 2016) kapsamında Google, Play Games odağında bir dizi yeni aracı duyurdu. Platforma yönelik açılanan yeni araçlar, öncelikle geliştiricilerin oyunlarda elini güçlendirirken bunun doğal bir yansıması olarak da Android’in oyun deneyimini birkaç adım öteye taşıyacak.

Şubat ayında Play Games için Gamer ID uygulamasını başlatarak oyuncu kimliğinin evrensel olarak kullanılabilir olmasına olanak tanıyan Google, Google Play Games için Google+ zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı. Bu sayede yakında sunulacak olan Gamer Friends entegrasyonu, oyuncuların oyun içindeki arkadaşları ile iletişim halinde olmasına imkan tanıyacak.

Google Play Games Indie Corner

Ayrıca Google Play içerisine eklenecek olan Indie Corner, bağımsız oyun geliştiricilerinin hazırladığı oyunları Android kullanıcılarına ulaştırabilmeleri için yeni bir kanal sunuyor. Geliştiriciler g.co/indiecornersubmission adresindeki formu doldurarak bu alanda yer alabilecek. Google buradaki oyunlarda Google Play oyun servislerinin iyi bir şekilde kullanılmış olduğunu dikkat edeceğini söylüyor.

Geliştiriciler Uygulamayı Güncellemeden Oyuna Yeni Özellikler Ekleyebilecek

Oyun içi parametrelerin düzenlenmesi için uygulamanın güncellenmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran Google, hem oynanış kriterleri hem de oyun içi ekonomiye dair düzenlemelerde APK değişikliğine gerek bırakmıyor. Artık oyunlardaki değişiklikler doğrudan Developer Console üzerinden yapılarak oyuna entegre edilebilecek. Oyuncular da oyunu açtığı anda bu değişiklikleri görebilecek. Mesela bir oyunda herhangi bir karakteri 1000 oyun içi paraya kullanabiliyorsunuz geliştirici dilerse bunu 500’e düşürecek siz de bunu anında görebileceksiniz.

Video Kayıt Desteği ve Oyun İçi Analiz

Google Play API’ları arasına Video Recording API ekleyen Google, geliştiricilerin uygulama içine kolayca video kayıt özelliği eklemesine imkan tanıyor. Bu kayıtlar tek tıklama ile sosyal ağlardan ve YouTube üzerinden paylaşılabilecek. Aynı zamanda oyunların yine YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanabilmesi de sağlanacak.

Buna ek olarak geliştiricilerin kullanıcı davranışlarını daha iyi analiz edebilmeleri ve yapımlarını bu odakta düzenlemeleri adına Play Stats API’nı kullanıma sokan Google, oyun içi davranışları analiz edecek. Mesela bir oyuncu hangi hamleden sonra hangi satın almayı yapmış veya hangi karakter ile hangi araçları birlikte kullanmış tüm bunlar analiz edilecek ve 30 günlük veriler halinde saklanacak. Böylelikle geliştiriciler oyunlarını bu odakta düzenleme veya oyun içi satın almalar için kampanyalar düzenleme imkanı bulacak.

Oyunların Deneme Sürümleri İndirmeden Oynanabilecek

Oyunların içine eklenecek reklamlar ile hedef kitleyi daha iyi yakalayacak reklam çalışmaları gerçekleştirecek olan Google, oyunların 30 dakikalık önizlemelerini özel bir emulatör üzerinden indirmeden oynayabilmelerini sağlayacak. Oyunu beğenen kullanıcılar 10 dakika sonunda doğrudan indirme bağlantısı edinebilecek. Ayrıca dikey oyunlar için dikey video reklamların sayısını artırmak isteyen Google, bu sayede dikey açıyla oynanan oyunlardaki reklam gelirini ve reklam verenler için verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Şimdilerde Google Display Network içerisinde yatay tam ekran video reklam oranı %80 seviyesinde.

Ayrıca yine geliştiricilerin farklı reklam ağları içerisinden oyunlarında en verimli reklamı yayınlayabilmeleri için reklam değişim programını farklı ağlara açan Google, reklam sağlayıcıların hedefleme ve doluluk oranı yüksek reklamlar göstermesini geliştiricilerin de daha yüksek kazanç sağlamasını olanaklı kılacak. An itibariyle geliştiricilerin kullanabileceği, sisteme entegre olmuş reklam ağları AdColony, AppLovin, Chartboost, Fyber, Upsight, Vungle olarak sıralanmış. İlerleyen dönemde daha fazla reklam ağı sisteme entegre olmuş olacak.