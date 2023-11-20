Türkiye’de Youtube oyun testleri başladı

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, platform içinde bulunan oyunların testlerini Türkiye’de de paylaşmaya başladı.
Youtube konuyla alakalı “Ana ekranı aşağı kaydırarak “Hazır Oyunlar” rafını bulun veya Keşfet menüsündeki “Hazır Oyunlar” bağlantısını tıklayın. Android, iOS ve masaüstü web’de kullanılabilir.” şeklinde açıklama yaptı.
Youtube’un oyun seçeneğini sadece Premium kullanıcıları görebiliyor.
18 Kasım itibarıyla itibarıyla Youtube tarafından kişilere altı farklı basit oyun sunuldu. Bu oyun sayısının zamanla artması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.