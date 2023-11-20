Türkiye’de Youtube oyun testleri başladı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan Youtube, platform içinde bulunan oyunların testlerini Türkiye’de de paylaşmaya başladı.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Youtube konuyla alakalı “Ana ekranı aşağı kaydırarak “Hazır Oyunlar” rafını bulun veya Keşfet menüsündeki “Hazır Oyunlar” bağlantısını tıklayın. Android, iOS ve masaüstü web’de kullanılabilir.” şeklinde açıklama yaptı.

Youtube’un oyun seçeneğini sadece Premium kullanıcıları görebiliyor.

18 Kasım itibarıyla itibarıyla Youtube tarafından kişilere altı farklı basit oyun sunuldu. Bu oyun sayısının zamanla artması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.