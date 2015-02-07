Google'dan Chromecast sahiplerine 6 dolarlık sevgililer günü hediyesi

Yurt dışında 35 Dolarlık fiyatı bulunan ürün akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları kablosuz olarak televizyonunuza aktarabiliyor. Google, Play ve Youtube gibi kendi servislerini de cihazda sunsa da Netflix gibi henüz ülkemizde kullanılmayan servisler de cihazda yer alıyor. Ancak ülkemizde cihazı edinen kullanıcılar VPN çözümleri ile bu servislere ulaşabiliyorlar. Chromecast cihazına sahip kullanıcılar ise bu bağlantıdan hediyelerini temin edebilirler
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Evet.
Evinizdeki wi-fi ağına bağlı olması gerekiyor.
Daha sonra google servislerindeki butona tıklayarak o servisi ekrana yansıtabiliyorsunuz.
google.com/...