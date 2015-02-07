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Google'dan Chromecast sahiplerine 6 dolarlık sevgililer günü hediyesi

4 yıl
6,4b
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Medya Oynatıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın televizyona HDMI bağlantısı üzerinden bağlanan medya oynatıcı cihazı Chromecast sevgililer günü için kullanıcılarına küçük bir hediye sunuyor. Şirket 6 dolarlık bir hediye çekini kullanıcıların hesaplarına tanımlarken bu hediye çeki Google Play hizmetlerinde geçerli olacak. Ülkemizde bulunmasa da Google Play Movies hizmetin'den HD bir film kiralamak isteyen çiftler Google'ın bu jesti ile filmi ücretsiz izleyebilecekler.

Yurt dışında 35 Dolarlık fiyatı bulunan ürün akıllı telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları kablosuz olarak televizyonunuza aktarabiliyor. Google, Play ve Youtube gibi kendi servislerini de cihazda sunsa da Netflix gibi henüz ülkemizde kullanılmayan servisler de cihazda yer alıyor. Ancak ülkemizde cihazı edinen kullanıcılar VPN çözümleri ile bu servislere ulaşabiliyorlar. Chromecast cihazına sahip kullanıcılar ise bu bağlantıdan hediyelerini temin edebilirler
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jjgudu 4 yıl
Amazondan alan arkadaşlara bir sorum olacak.. Ürünü almaya çalışıyorum fakat ürünü bulunduğunuz ülkeye yollayamıyoruz diyor.. Nasıl aldınız anlatabilirmisiniz. Ben mi yanlış birşey yapıyorum anlamadım. Teşekkürler.
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Arka Destroyer 4 yıl
Zaman geçirmek için güzel ürün ya
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doctor_bey 4 yıl
Bence normal Google Play kullanıcılarına da böyle bir iyilik yapmalı, Amazon'dan örnek alsın biraz
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Gece772 4 yıl
Çöp ürün
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Master_Evil 4 yıl
ilk defa duydum ürünü
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DH Misafiri 4 yıl
Ülkemizde satılmıyor fakat ben 2 adet aldım çok kullanışlı herkese tavsiye ederim YouTube'dan video izlerken yada tüm ekranı cast edip diğer işleri yaparken çok işe yarıyor :)
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gageracer 4 yıl
ülkede yok fakat 35 dolar olduğu için amazondan alabilirsin.Ben üç tane elden aldım amerika dan gümrük birşey demedi.
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stalker(1979) 4 yıl
Bu cihazı kullanabilmek için internete bağlı olması mı? gerekiyor onu anlamadım? Zaten ülkemizde satılmıyor diye biliyorum.
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umut_baris 4 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Bu cihazı kullanabilmek için internete bağlı olması mı? gerekiyor onu anlamadım? Zaten ülkemizde satılmıyor diye biliyorum.

Evet.

Evinizdeki wi-fi ağına bağlı olması gerekiyor.

Daha sonra google servislerindeki butona tıklayarak o servisi ekrana yansıtabiliyorsunuz.

google.com/...
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