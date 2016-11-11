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Qualcomm Quick Charge 4.0 için 28W iddiaları

Uzun süredir kullanımda olan Qualcomm’un Quick Charge hızlı şarj teknolojisi gelecek yıl yenileniyor. Quick Charge 4.0 çok yüksek enerji aktarım seviyelerine ulaşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm Quick Charge 4.0 için 28W iddiaları

Hızlı şarj teknolojilerinin yaygınlaşmasında önemi bir pay sahibi olan Qualcomm, yıllardır Snapdragon yonga setleri ile entegre olarak Quick Charge hızlı şarj teknolojisini kullanıcılara sunuyor. 3 nesli geride bırakan teknoloji gelecek yıl önemli bir adım atacak.

En Yüksek Aktarım Seviyesi

Quick Charge 4.0 olarak tanıtılması beklenen hızlı şarj teknolojisi iddialara göre 28W seviyesine kadar çıkabilecek. Quick Charge 3.0 için en fazla 18W enerji seviyeleri mümkün oluyordu ve 2750mAH kapasiteli bir bataryanın yüzde 70’i yarım saat içerisinde doluyordu. Yeni teknolojide 3000mAH kapasiteli bir bataryanın 45 dakika içerisinde dolabileceği ifade ediliyor.

Qualcomm bu konuda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip olmasına rağmen rakip teknolojiler rekabeti iyice körüklemeye başladı. Oppo’nun Super VOOC teknolojisi 20W seviyesine kadar enerji verebiliyor. Huawei ise 22.5W seviyesine çıktı ve 4000mAh kapasiteli bataryayı bir saatte doldurabiliyor. Qualcomm biraz geride kalmaya başlamıştı. Şimdi beklenen hamle gelmek üzere.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı"

Qualcomm’un yeni standardında önemli bir teknoloji kullanılıyor. INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage) adındaki teknoloji enerji aktarımını sürekli kontrol ederek voltajı en dengeli seviyede tutuyor. Batarya ısınmaya başladığı zaman ise enerjiyi düşürerek muhtemel risklerin önüne geçiyor. Quick Charge 4.0 ile birlikte 5V/4.7A, 5V/5.6A veya 9V/3A arasında adaptör desteğinin de geleceği ifade ediliyor.  

Her dönem olduğu gibi Quick Charge 4.0 teknolojisi de yeni Snapdragon yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bakımdan Snapdragon 830 yonga setini beklemek gerekiyor. İlk cihazlar ise gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak. 

 

http://hexus.net/mobile/news/general/99091-qualcomm-quick-charge-40-rumoured-support-28w/ Yorum Yaz
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GreyParrot 3 yıl en beğenilen
Bunun bir özellik değilde teknoloji gibi tanıtılması nedir? hayır lithium pil teknolojisinde bir gelişme oldu da biz mi duymadık, o kadar kısa sürüde dolan bataryanın göreceği şoktan, ömründen kimse bahsetmiyor ama. Ondan sonra 1 seneye kalmaz kullanım ömürleri neden kısaldı, sarj atlayarak düşüyor, daha geç sarj oluyor, telefon durduk yere kapanıyor, eskisinden daha fazla ısınıyor gibi sorular sormayın.
Bunun bir özellik değilde teknoloji gibi tanıtılması nedir? hayır lithium pil teknolojisinde bir gelişme oldu da biz mi duymadık, o kadar kısa sürüde dolan bata...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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GreyParrot 3 yıl Kheldar
Orijinalden alıntı: Kheldar
Milyarlarca dolarlık firmalar düşünmüyor hiç şuraya yazılanları. Bütün zeka küpleri bizde maşallahhhhh!

Birde böyle tipler var, başkası senin yerine düşünüyor en iyisi sen bildiğin konuda bile yorum yapma, hatta yaşamana bile gerek birileri düşünüyor nasıl olsa, senin muhteşem savına gelirsek o firmalar ürünü bir senede değiştir diye üretiyor, senin ilgi çekip sattı mı tamam, anlık karını düşünüyor ürün elinden çıktıktan sonra kimsenin umrunda değilsin.
Orijinalden alıntı: KheldarMilyarlarca dolarlık firmalar düşünmüyor hiç şuraya yazılanları. Bütün zeka küpleri bizde maşallahhhhh!Birde ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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hareketliperde 3 yıl
ulan bizim s2 0.6mah ile 4 saatte sarj oluyor adamlar nerlere varmis.
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Greylights 3 yıl
Meizu 12v 2A ile 24W hızlı şarjı vardı zaten ve neredeyse 1 yıldan fazladır kullanıyor. Ben hiç görmedim/duymadım şarjda sıkıntı çıkarması yada patlama gibi olaylar. 2650 mah bataryayı 60 dakkada dolduruyor. Zaten pilin seviyesine göre akım ve voltaj ayarlanıyor. Teknoloji bu kadar ilerlemişken hala yok batarya ölüyor yok bilmem ne oluyor diyenler var. Ben inanmıyorum. İki yıldır kullanıyorum hiçbir sorun görmedim. Zaten batarya belli bir süre sonra kapasite kaybediyor. Şarjla olacak pek bişey yok.
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Mr.Data 3 yıl
Yakında araba ile telefonu aynı kablo ile şarj ederiz teşekkürler qualcomm
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Gravaze 3 yıl
Beğenmeyen arkadaşlar hızlı şarjla kullanmak durumunda değiller. İşi olan var, hızlıca doldurmak zorudna olan var, pili bir senede eskise de umursamayacaklar var. Mesela şu anda iphone 6s'in şarjı stock şarj aletiyle neredeyse 4 saatte doluyor ama istersen 10w'lık ipad şarj aletiyle daha kısa sürelere çekebiliyorsun. 10 aylık ve sadece stock şarj aletiyle şarj olan telefonum yine de pil yönünden iyi değil, arada kendi kendine kapanmalar falan oluyor yine, demek ki güncel teknolojiyle de piller 10 sene randımanlı kullanılamıyor. İster onu kullan ister bunu kullan. Kaldı ki android cihazlarda (samsung gördüm sadece) bu hızlı şarj olayı kapatılabiliyor da.
eyin tatavasını yapıyorsunuz ki, anlamıyorum ben. İşi olan kullanır, sen yine gece takar sabah çekersin yavaş şarjla. Adamlar teknoloji geliştiriyor bizimkiler sadece eleştiriyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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hareketliperde 3 yıl
ulan bizim s2 0.6mah ile 4 saatte sarj oluyor adamlar nerlere varmis.
Yanıtla +12
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Kheldar 3 yıl
Milyarlarca dolarlık firmalar düşünmüyor hiç şuraya yazılanları. Bütün zeka küpleri bizde maşallahhhhh!
1 Yanıt Yanıtla +4
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GreyParrot 3 yıl Kheldar
Orijinalden alıntı: Kheldar
Milyarlarca dolarlık firmalar düşünmüyor hiç şuraya yazılanları. Bütün zeka küpleri bizde maşallahhhhh!

Birde böyle tipler var, başkası senin yerine düşünüyor en iyisi sen bildiğin konuda bile yorum yapma, hatta yaşamana bile gerek birileri düşünüyor nasıl olsa, senin muhteşem savına gelirsek o firmalar ürünü bir senede değiştir diye üretiyor, senin ilgi çekip sattı mı tamam, anlık karını düşünüyor ürün elinden çıktıktan sonra kimsenin umrunda değilsin.
1 Yanıt Yanıtla +21
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Elsa 3 yıl
mini sürümde düzenle diyince konu açmaya yönlendiriyor

regülatör parçaları telefona yüklemek değil şarj aletine yüklemek lazım ayrıca. VOOC (Dash Charge)'da şarj için gereken -tüm- komponentler şarj aletine gömülü durumda. fiyatı bu yüzden tuzlu.
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dr20mouse 3 yıl
The bomb has been planted.
Lityum pile 28 waatlik güç verilir mi sonra niye patlıyor nasıl soğutacaklar bataryayı?
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GreyParrot 3 yıl en beğenilen
Bunun bir özellik değilde teknoloji gibi tanıtılması nedir? hayır lithium pil teknolojisinde bir gelişme oldu da biz mi duymadık, o kadar kısa sürüde dolan bataryanın göreceği şoktan, ömründen kimse bahsetmiyor ama. Ondan sonra 1 seneye kalmaz kullanım ömürleri neden kısaldı, sarj atlayarak düşüyor, daha geç sarj oluyor, telefon durduk yere kapanıyor, eskisinden daha fazla ısınıyor gibi sorular sormayın.
1 Yanıt Yanıtla +35
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darkaura 3 yıl GreyParrot
GreyParrot

Bunun bir özellik değilde teknoloji gibi tanıtılması nedir? hayır lithium pil teknolojisinde bir gelişme oldu da biz mi duymadık, o kadar kısa sürüde dolan bataryanın göreceği şoktan, ömründen kimse bahsetmiyor ama. Ondan sonra 1 seneye kalmaz kullanım ömürleri neden kısaldı, sarj atlayarak düşüyor, daha geç sarj oluyor, telefon durduk yere kapanıyor, eskisinden daha fazla ısınıyor gibi sorular sormayın.

bir ozellik diyemeyiz cunku ciddi arge gerektiren teknolojik gelisim. lityum pilleri hizli sarj etmek, yukle fazladan voltaji hizli sekilde dolsun olmuyor. dolumun her asamasinda farkli gerilimler uygulanmasi bunun icin uygun yazilimlar, voltaj akim kontrol sistemlerinin gelistirilmesi gerekiyor. ve bu isin henuz kesfedilmis matematiksel bir ifadeside yok. yani bataryanin bir dolum grafik fonsiyonu mevcut degil. arge ile arastirilarak surekli mukemmellesitiriyor. bu yuzden konmus ozellik diyemeyiz. gercek bir teknolojik gelisim.
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Elsa 3 yıl
sorun bataryanın 10 dakika içinde ellenmeyecek derece ısınması oldukça 9V'a 3.4A gibi konfigürasyonlar bir işe yaramayacak. Super VOOC bu işi çok güzel çözdü, amperi yüksek tutup voltajı hep 5 bırakırsan ne telefon ısınır, ne de kullanırken şarj azalır.
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