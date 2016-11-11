Qualcomm Quick Charge 4.0 için 28W iddiaları

Hızlı şarj teknolojilerinin yaygınlaşmasında önemi bir pay sahibi olan Qualcomm, yıllardır Snapdragon yonga setleri ile entegre olarak Quick Charge hızlı şarj teknolojisini kullanıcılara sunuyor. 3 nesli geride bırakan teknoloji gelecek yıl önemli bir adım atacak.

En Yüksek Aktarım Seviyesi

Quick Charge 4.0 olarak tanıtılması beklenen hızlı şarj teknolojisi iddialara göre 28W seviyesine kadar çıkabilecek. Quick Charge 3.0 için en fazla 18W enerji seviyeleri mümkün oluyordu ve 2750mAH kapasiteli bir bataryanın yüzde 70’i yarım saat içerisinde doluyordu. Yeni teknolojide 3000mAH kapasiteli bir bataryanın 45 dakika içerisinde dolabileceği ifade ediliyor.

Qualcomm bu konuda uzun yıllara dayalı tecrübeye sahip olmasına rağmen rakip teknolojiler rekabeti iyice körüklemeye başladı. Oppo’nun Super VOOC teknolojisi 20W seviyesine kadar enerji verebiliyor. Huawei ise 22.5W seviyesine çıktı ve 4000mAh kapasiteli bataryayı bir saatte doldurabiliyor. Qualcomm biraz geride kalmaya başlamıştı. Şimdi beklenen hamle gelmek üzere.

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Qualcomm’un yeni standardında önemli bir teknoloji kullanılıyor. INOV (Intelligent Negotiation for Optimum Voltage) adındaki teknoloji enerji aktarımını sürekli kontrol ederek voltajı en dengeli seviyede tutuyor. Batarya ısınmaya başladığı zaman ise enerjiyi düşürerek muhtemel risklerin önüne geçiyor. Quick Charge 4.0 ile birlikte 5V/4.7A, 5V/5.6A veya 9V/3A arasında adaptör desteğinin de geleceği ifade ediliyor.

Her dönem olduğu gibi Quick Charge 4.0 teknolojisi de yeni Snapdragon yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bakımdan Snapdragon 830 yonga setini beklemek gerekiyor. İlk cihazlar ise gelecek yılın ilk aylarında piyasada olacak.