Google'dan iOS ve Android kullanıcılarına hediye: Ücretsiz QuickOffice + 10GB'lık depolama alanı

Haber Editörü
Google, bugün yaptığı değişiklik ile her iki platformda da kullanıcıların QuickOffice'e ücretsiz olarak sahip olabilmelerinin yolu açtı. Ancak Google'ın hediyesi bununla sınırlı değil. Eğer 26 Eylül'e kadar uygulamayı ücretsiz olarak yükleyip Google Hesabınızla uygulamaya giriş yaparsanız, 2 sene boyunca kullanacağınız 10GB'lık Google Drive depolama alanı da hesabınıza tanımlanacak.
Bu fırsat kaçmaz diyerekten Google QuickOffice'in App Store ve Google Play bağlantılarını paylaşalım:
App Store: Quickoffice - Quickoffice, Inc.
Google Play: Quickoffice - Quickoffice, Inc.
Güncelleme: Google'dan gelen açıklamaya göre 10GB'lık ek depolama alanı (5GB Google Drive'ın ücretsiz depolama alanına ekleyince 15GB olmakta), önümüzdeki haftalarda hesaplara tanımlanacak.
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Haberi güncelledim ancak buradan da yazmakta fayda var. Az önce Google'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre 10GB'lık ücretsiz depolama alanı, önümüzdeki haftalarda hesaplara tanımlanacakmış.
diğer taraftan ücretsiz olarak Office seçeneği bulmak zordu olanlarda bolca eksiklerle geliyordu Google güzel bir açığı kapattı ayrıca yakın zaman içerisinde sunulacak olan Android için MS Office prgramına şimdiden rakip çıkarmış oldu ...