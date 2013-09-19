Google'dan iOS ve Android kullanıcılarına hediye: Ücretsiz QuickOffice + 10GB'lık depolama alanı

Geçtiğimiz yıl hem iOS hem de Android platformunun sevilen ofis yazılımı QuickOffice'i satın alan Google'ın, iOS ve Android kullanıcılarına küçük bir hediyesi var...

Google, bugün yaptığı değişiklik ile her iki platformda da kullanıcıların QuickOffice'e ücretsiz olarak sahip olabilmelerinin yolu açtı. Ancak Google'ın hediyesi bununla sınırlı değil. Eğer 26 Eylül'e kadar uygulamayı ücretsiz olarak yükleyip Google Hesabınızla uygulamaya giriş yaparsanız, 2 sene boyunca kullanacağınız 10GB'lık Google Drive depolama alanı da hesabınıza tanımlanacak.

Bu fırsat kaçmaz diyerekten Google QuickOffice'in App Store ve Google Play bağlantılarını paylaşalım:

App Store: Quickoffice - Quickoffice, Inc.

Güncelleme: Google'dan gelen açıklamaya göre 10GB'lık ek depolama alanı (5GB Google Drive'ın ücretsiz depolama alanına ekleyince 15GB olmakta), önümüzdeki haftalarda hesaplara tanımlanacak.