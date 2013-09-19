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Google'dan iOS ve Android kullanıcılarına hediye: Ücretsiz QuickOffice + 10GB'lık depolama alanı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google'dan iOS ve Android kullanıcılarına hediye: Ücretsiz QuickOffice + 10GB'lık depolama alanı

Geçtiğimiz yıl hem iOS hem de Android platformunun sevilen ofis yazılımı QuickOffice'i satın alan Google'ın, iOS ve Android kullanıcılarına küçük bir hediyesi var...

Google, bugün yaptığı değişiklik ile her iki platformda da kullanıcıların QuickOffice'e ücretsiz olarak sahip olabilmelerinin yolu açtı. Ancak Google'ın hediyesi bununla sınırlı değil. Eğer 26 Eylül'e kadar uygulamayı ücretsiz olarak yükleyip Google Hesabınızla uygulamaya giriş yaparsanız, 2 sene boyunca kullanacağınız 10GB'lık Google Drive depolama alanı da hesabınıza tanımlanacak.

Bu fırsat kaçmaz diyerekten Google QuickOffice'in App Store ve Google Play bağlantılarını paylaşalım:

App Store: Quickoffice - Quickoffice, Inc.

Güncelleme: Google'dan gelen açıklamaya göre 10GB'lık ek depolama alanı (5GB Google Drive'ın ücretsiz depolama alanına ekleyince 15GB olmakta), önümüzdeki haftalarda hesaplara tanımlanacak.


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Shady 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhabalar,
Haberi güncelledim ancak buradan da yazmakta fayda var. Az önce Google'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre 10GB'lık ücretsiz depolama alanı, önümüzdeki haftalarda hesaplara tanımlanacakmış.
Arkadaşlar merhabalar,Haberi güncelledim ancak buradan da yazmakta fayda var. Az önce Google'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre 10GB'lık ücretsi...
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aceleciburak 5 yıl
Android 4.4 KitKat ın kuvvetle muhtemel dahili uygulamalarından biri olacak QuickOffice.
diğer taraftan ücretsiz olarak Office seçeneği bulmak zordu olanlarda bolca eksiklerle geliyordu Google güzel bir açığı kapattı ayrıca yakın zaman içerisinde sunulacak olan Android için MS Office prgramına şimdiden rakip çıkarmış oldu ...
Android 4.4 KitKat ın kuvvetle muhtemel dahili uygulamalarından biri olacak QuickOffice.diğer taraftan ücretsiz olarak Office seçeneği bulmak zordu olanlar...
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GokhanMaths 5 yıl
Google aldıysa çoşar
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DH Misafiri 5 yıl
Bende tam appstore da böyle bir uygulama arıyordum gerçekten çok işime yaradı.
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DH Misafiri 5 yıl
Dunya alemin bilgisini topla nsa peskes cek
Simdi de sira insanlarin office dosyalarini calmaya geldi
Rehberimi bile google hirsiziyla senkronize etmiyorum
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lido 5 yıl
Quick office n95 8gb ımda da vardı eskiden şimdi haberi gördüm yükledim pdf world excel denedim başarılı bence.. sağol google paran var huzurun var tabi al gitsin yazılımları
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ogzo 5 yıl
indirdim dün gece ama olmamış galiba 15 gb alanım var hala
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Sherlock 5 yıl
Excel formülleri aynı şekildemi quickoffice'te.

Bide tablette kullanımı PC kadar rahat oluyormu, aktif kullanan varmı
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beyinsis 5 yıl Sherlock
Real Madrid
...
Bide tablette kullanımı PC kadar rahat oluyormu, aktif kullanan varmı


olacak şey mi o? ilk başlarda toplantılara ipad ile katılan ciksler görüyordum ama hepsi notebook'a döndüler, kesinlikle notebook klavyesinin yanına bile yaklaşamaz.
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TeamAnimus 5 yıl
Ya bu uygulamada "smooth scrolling"den eser mi yok yoksa benim Nexus 4'e özel muammmele mi çekiyor QuickOffice?
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swat882 5 yıl
google dan bir office uygulamasının çıkarılması şarttı
güzel oldu bu, ayrıca depolama alanı
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Fenomenon 5 yıl
google drive zaten 5GB değil 15GB
çünkü gmail, google drive ve google+ hesapları hersi bir yerde toplanıyor
o yüzden ek depolama alanı vereceğini hiç düşünmüyorum
ayrıca ofis programı kullanışlı olursa kullanılabilir.
bildiğim kadarıyla kingsoft dışında beleş office programı yoktu (beleş olanların hepsi viewer)
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Raikirin 5 yıl
Teşekkürler
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Mmertkk 5 yıl
Bu nasıl kullanılıyor ben hiç bişey anlamadım da
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