Google'dan işaret dilini canlı olarak çevirebilen yeni uygulama projesi: Gesture

Farklı alanlarda çalışma göstermeye devam eden internet devi Google, İsveç merkezli Berghs İletişim Okulu öğrencileri ile sağır ve dilsiz bireylerin çevrelerindeki insanlarla çok daha rahat şekilde iletişime girmesi için geliştirdiği yeni uygulama projesi Gesture'yi tanıttı.





Özel bir akıllı telefon uygulaması ve kollara takılan iki adet bant ile çalışma gösteren Gesture projesi, işaret dilini gerçek zamanlı olarak belirlenen diğer dillere çeviriyor (Bu çeviri sesli yapılıyor) ve böylece sağır ve dilsiz kişilerin yaşadığı iletişim problemleri ortadan kaldırılabiliyor. El hareketlerini doğru şekilde algılamak için Myo Armband bünyesinde de kullanılan elektromiyografi (EMG) sensörlerinden yararlanan sistem, kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip ederek kararlı bir performans ortaya koyabiliyor.





Üzerinde çalışmalar devam eden Gesture projesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.slashgear.com/google-gesture-real-time-sign-language-translation-with-an-arm-band-21334705/