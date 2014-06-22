Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan işaret dilini canlı olarak çevirebilen yeni uygulama projesi: Gesture

4 yıl
387
1
19
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'dan işaret dilini canlı olarak çevirebilen yeni uygulama projesi: Gesture
Farklı alanlarda çalışma göstermeye devam eden internet devi Google, İsveç merkezli Berghs İletişim Okulu öğrencileri ile sağır ve dilsiz bireylerin çevrelerindeki insanlarla çok daha rahat şekilde iletişime girmesi için geliştirdiği yeni uygulama projesi Gesture'yi tanıttı.

Özel bir akıllı telefon uygulaması ve kollara takılan iki adet bant ile çalışma gösteren Gesture projesi, işaret dilini gerçek zamanlı olarak belirlenen diğer dillere çeviriyor (Bu çeviri sesli yapılıyor) ve böylece sağır ve dilsiz kişilerin yaşadığı iletişim problemleri ortadan kaldırılabiliyor. El hareketlerini doğru şekilde algılamak için Myo Armband bünyesinde de kullanılan elektromiyografi (EMG) sensörlerinden yararlanan sistem, kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip ederek kararlı bir performans ortaya koyabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden Gesture projesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.slashgear.com/google-gesture-real-time-sign-language-translation-with-an-arm-band-21334705/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Scavenger Of Human Sorrow 4 yıl en beğenilen
Teknoloji biraz da bu yönde gelişmeli, 0.1 saniye daha hızlı diye her ay yeni bir amiral gemisi çıkarıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 4 yıl
O zaman geliştirildiğinde Android Wear cihazlara adapte edilebilir. Bu da giyilebilir teknolojilerin daha çabuk hayatımızın önemli bir parçası olacağını gösterir. Hoş teknoloji gerçekten.
O zaman geliştirildiğinde Android Wear cihazlara adapte edilebilir. Bu da giyilebilir teknolojilerin daha çabuk hayatımızın önemli bir parçası olacağını gösteri...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Google dan insanlık namına bir atılım .
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 4 yıl
Yine olay yine iBoy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 4 yıl
Google'yi sevmezdim ama işte buna helal olsun denir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemus 4 yıl
yalnız hareket manidar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
Helal olsun Google
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Bunun icin sevmek lazım teknolojiyi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EinsteininTorunu 4 yıl
dilsiz bireyler için inanılmaz güzel bir proje helal olsun Google
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 4 yıl
Böyle haberleri görmek güzel bu tip teknolojilerin daha fazla gelişmesi gerekiyor.Ve tabiki giyatlarının daha uygun hale getirilmeside önemli sonuçta herkesin gücü yetmeyebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WolftimeTR 4 yıl
APPLE YAPSA YERDEN YERE VURURDUNUZ DİMİ?_!!!!!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
Helal olsun hızla Türkçe yi de kapsayacak şekilde gelişir umarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 4 yıl WolftimeTR
WolftimeTR

APPLE YAPSA YERDEN YERE VURURDUNUZ DİMİ?_!!!!!

bana applein kar ve tekel amaci gutmeyen tek bir yatirimini gosterebilirmisiniz. sirket imaji icin yapilan gostermelik bagislari kastetmiyorum. yok "kirmizi iphone, ipod alin parasinin bir kismini afrikaya bagisliyalim." buda tam komedi ya. benim paramla bagis yapip ne kadar yardimseverim imaji yapiyor. sanki ben bagis yapmasini bilmiyorum. googleda neticede kar amaciyla kurulmus bir sirket ama burda hakkini yememek lazim, insanlarin faydasi ve gelecegi icin ciddi kafa yordugu sayisiz projeleri var. en basitinden bu haberdeki gesture uygulamasindan yapabilecegi nerdiyse hic kar yok. koskoca piyasada el isaretleri iletisim kuran kac kisi var, onlara verecegin bedava uygulamaya reklam koysan bile ne kadar kazanabilirsin. maliyetini kurtarmiyacagi acik ama sagir dilsiz olan insanlarin dunyalarina ve yasam kalitelerine cok ciddi katki sagliyacagi asikar. bana apple in bu tipde tek bir projesini yatirimini gosterin, tum soylediklerimi yutmaya hazirim. paragozlugunu o kadar elestirdigim micrososftun kurucusu bill gatesin bile insanlarin refahi icin destekledigi, on ayak oldugu sayisiz projesi var. en son besin yetersizligi ceken tropik bolge insanlari icin genetigi degistirilmis muz projesini yapti. tropic bolgede havuc benzeri beta karoten iceren sebzeler yetismediginden gelismemis ulkelerde a vitamini kaynakli hastaliklar cok ciddi boyutlarda. muzun genleri degistirilerek beta karoten uretmesini sagladilar. a vitamini eksikligi cekenler icin surekli beta karotenli gida gonderemezsiniz, bunun yerine kendi iklimlerinde kendilerin yetistirebilcekleri beta karotenli bir mevya tasarladilar. insanliga katki budur iste. varmi appleda benzer bir ornek.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 4 yıl
mükemmel.. çok duygulandım nedense..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scavenger Of Human Sorrow 4 yıl en beğenilen
Teknoloji biraz da bu yönde gelişmeli, 0.1 saniye daha hızlı diye her ay yeni bir amiral gemisi çıkarıyorlar
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Çok güzel, bunu bir de text to speech gibi seslendirme cihazlarıyla bütünleştirebilirlerse, karşıdan dönüş alamasalar bile işitme engelliler sağlıklı insanlara çok güzel bir şekilde derdini anlatabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Google dan insanlık namına bir atılım .
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
387 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, uygulama haber ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Nostalji, Amazon Fire Phone, Galaxy Note 4,BB10'a Uygulama Dopingi, Nokia Z Launcher ve dahası... 4 yıl Samsung Gear 2 video inceleme "Samsung akıllı saat yarışında vites yükseltiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim