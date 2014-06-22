Google'dan işaret dilini canlı olarak çevirebilen yeni uygulama projesi: Gesture

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Farklı alanlarda çalışma göstermeye devam eden internet devi Google, İsveç merkezli Berghs İletişim Okulu öğrencileri ile sağır ve dilsiz bireylerin çevrelerindeki insanlarla çok daha rahat şekilde iletişime girmesi için geliştirdiği yeni uygulama projesi Gesture'yi tanıttı.
Özel bir akıllı telefon uygulaması ve kollara takılan iki adet bant ile çalışma gösteren Gesture projesi, işaret dilini gerçek zamanlı olarak belirlenen diğer dillere çeviriyor (Bu çeviri sesli yapılıyor) ve böylece sağır ve dilsiz kişilerin yaşadığı iletişim problemleri ortadan kaldırılabiliyor. El hareketlerini doğru şekilde algılamak için Myo Armband bünyesinde de kullanılan elektromiyografi (EMG) sensörlerinden yararlanan sistem, kol kaslarındaki elektriksel aktiviteyi takip ederek kararlı bir performans ortaya koyabiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden Gesture projesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.slashgear.com/google-gesture-real-time-sign-language-translation-with-an-arm-band-21334705/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bana applein kar ve tekel amaci gutmeyen tek bir yatirimini gosterebilirmisiniz. sirket imaji icin yapilan gostermelik bagislari kastetmiyorum. yok "kirmizi iphone, ipod alin parasinin bir kismini afrikaya bagisliyalim." buda tam komedi ya. benim paramla bagis yapip ne kadar yardimseverim imaji yapiyor. sanki ben bagis yapmasini bilmiyorum. googleda neticede kar amaciyla kurulmus bir sirket ama burda hakkini yememek lazim, insanlarin faydasi ve gelecegi icin ciddi kafa yordugu sayisiz projeleri var. en basitinden bu haberdeki gesture uygulamasindan yapabilecegi nerdiyse hic kar yok. koskoca piyasada el isaretleri iletisim kuran kac kisi var, onlara verecegin bedava uygulamaya reklam koysan bile ne kadar kazanabilirsin. maliyetini kurtarmiyacagi acik ama sagir dilsiz olan insanlarin dunyalarina ve yasam kalitelerine cok ciddi katki sagliyacagi asikar. bana apple in bu tipde tek bir projesini yatirimini gosterin, tum soylediklerimi yutmaya hazirim. paragozlugunu o kadar elestirdigim micrososftun kurucusu bill gatesin bile insanlarin refahi icin destekledigi, on ayak oldugu sayisiz projesi var. en son besin yetersizligi ceken tropik bolge insanlari icin genetigi degistirilmis muz projesini yapti. tropic bolgede havuc benzeri beta karoten iceren sebzeler yetismediginden gelismemis ulkelerde a vitamini kaynakli hastaliklar cok ciddi boyutlarda. muzun genleri degistirilerek beta karoten uretmesini sagladilar. a vitamini eksikligi cekenler icin surekli beta karotenli gida gonderemezsiniz, bunun yerine kendi iklimlerinde kendilerin yetistirebilcekleri beta karotenli bir mevya tasarladilar. insanliga katki budur iste. varmi appleda benzer bir ornek.
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