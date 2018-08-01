Google’dan üreticilere: Çentik sayısı en fazla iki olacak

Sharp Aquos S2 ve Essential Phone ile telefon pazarına adım atan, sonrasında iPhone X modeli ile gündeme oturan çentik tasarımı ivmesini koruyor. Bugün telefonlarda üst çentiğe rastlarken gelecek planlarında daha fazla sayıda çentik var. Google ise buna bir dur demekte kararlı.
Sınırlama geldi
Üretici ortaklara gönderilen bilgilendirmede Google, telefonların sadece üst ve alt kısmında bir çentik olmasını istiyor. Yani toplamda iki çentik olabilecek ve bunlar alt-üst kenarlarda bulunacak.Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 9 büyük bir soğutma çözümüne sahip olacak"
Bunun haricinde örneğin üst kenarda iki çentik veya sağ veya sol kenarda bir çentik şeklinde bir tasarım tavsiye edilmiyor. Android P sürümü ile çentik tasarımlarına destek veren Google abartıya kaçılmasını da istemiyor.
Google’ın tavsiye kararı üreticileri ne derece etkileyecek merak konusu. Genelde telefonların iki çentik üzerine çıkacağı pek tahmin edilmiyor ancak ilerleyen dönemlerde ilginç tasarımlara imza atmak isteyen üreticiler de çıkacaktır.
http://www.ubergizmo.com/2018/07/google-limits-the-number-of-notches-an-android-device-can-have/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple iPhone X ile ekran alanini kazanmak icin uste centik koydu, alttan da home butonunu kaldirdi, ekran alanini maximize etti. Bu guzel birsey. Diger markalar ise bu centik olayini cok yanlis anladi sanirim Centigi sus icin olan birsey mi sandilar acaba?
Steve Jobs'in bircok urune çöp deerken ne kadar hakli oldugunu centiklerin kullanimiyla cok daha iyi anliyorum. Yani Apple'in yaptigi bir gecici cozumu, bir iyilestirmeyi diger firmalar bir tasarim harikasi olarak ele alip urunlerine koyuyorlar ya, bu kadar mi basiretsizlik olur gercekten! Centikle birlikte ekranin altina koyduklari siyah alan da ayri bir komik duruyor.
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