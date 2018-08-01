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Google’dan üreticilere: Çentik sayısı en fazla iki olacak

Bundan sonra akıllı telefonlarda çentik sayısı ikiyi geçemeyecek. Google yükselişe geçen trende bir çeki düzen vermek için üretici ortaklarına tavsiye vermeye başladı.
9 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp Aquos S2 ve Essential Phone ile telefon pazarına adım atan, sonrasında iPhone X modeli ile gündeme oturan çentik tasarımı ivmesini koruyor. Bugün telefonlarda üst çentiğe rastlarken gelecek planlarında daha fazla sayıda çentik var. Google ise buna bir dur demekte kararlı.

Sınırlama geldi

Üretici ortaklara gönderilen bilgilendirmede Google, telefonların sadece üst ve alt kısmında bir çentik olmasını istiyor. Yani toplamda iki çentik olabilecek ve bunlar alt-üst kenarlarda bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 9 büyük bir soğutma çözümüne sahip olacak"

Bunun haricinde örneğin üst kenarda iki çentik veya sağ veya sol kenarda bir çentik şeklinde bir tasarım tavsiye edilmiyor. Android P sürümü ile çentik tasarımlarına destek veren Google abartıya kaçılmasını da istemiyor.

Google’ın tavsiye kararı üreticileri ne derece etkileyecek merak konusu. Genelde telefonların iki çentik üzerine çıkacağı pek tahmin edilmiyor ancak ilerleyen dönemlerde ilginç tasarımlara imza atmak isteyen üreticiler de çıkacaktır.

 

http://www.ubergizmo.com/2018/07/google-limits-the-number-of-notches-an-android-device-can-have/ Yorum Yaz
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Kefelon 9 ay en beğenilen
(Zaytung)
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cngzmls 9 ay
Çentik kadar saçma bir şey görmedim. Bu saçma akıma kapilmadigi için Samsung u çok takdir ediyorum. Samsung çentiksiz de ekran kasa oranının yüksek olabileceğini gösterdi.
Çentik kadar saçma bir şey görmedim. Bu saçma akıma kapilmadigi için Samsung u çok takdir ediyorum. Samsung çentiksiz de ekran kasa oranının yüksek olabileceği...
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***Respect*** 9 ay
Çentikler elden gidiyeahhhh
Yanıtla +4
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csh 9 ay
Gercekten anlamiyorum, bazi telefon modellerinde ustte centik var ekrandaki bos alandan kazanmak icin, ama altta da kocaman siyah bir alan birakmislar. Eger centik ekran alanini arttirmak icinse altta neden siyah bosluk var?
Apple iPhone X ile ekran alanini kazanmak icin uste centik koydu, alttan da home butonunu kaldirdi, ekran alanini maximize etti. Bu guzel birsey. Diger markalar ise bu centik olayini cok yanlis anladi sanirim
Centigi sus icin olan birsey mi sandilar acaba?
Steve Jobs'in bircok urune çöp deerken ne kadar hakli oldugunu centiklerin kullanimiyla cok daha iyi anliyorum. Yani Apple'in yaptigi bir gecici cozumu, bir iyilestirmeyi diger firmalar bir tasarim harikasi olarak ele alip urunlerine koyuyorlar ya, bu kadar mi basiretsizlik olur gercekten! Centikle birlikte ekranin altina koyduklari siyah alan da ayri bir komik duruyor.
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aycibin 9 ay
ne kısıtı birşey anladıysam arap olayım.tüm telefonlarda aynı yerde aynı adet çentik var zaten
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V4LKyR 9 ay
Ooo hayırdır Ekri, çentiği ilk Apple'ın bulduğunu yazmamışsın... Nasıl oluyor bu.
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brostalker 9 ay
Çentik nedir resimli gösterebilir mi biri
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Turkiye34BJK 9 ay brostalker
O üstteki kamera ve sensorları kaplayan siyah renk
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cngzmls 9 ay
Çentik kadar saçma bir şey görmedim. Bu saçma akıma kapilmadigi için Samsung u çok takdir ediyorum. Samsung çentiksiz de ekran kasa oranının yüksek olabileceğini gösterdi.
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osnakli 9 ay
Şaşırıyorum çentik ekran çılgınlığına:)
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***Respect*** 9 ay
Çentikler elden gidiyeahhhh
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Curimo 9 ay
Aptal bunlar ya...
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deoks 9 ay
Çentiğime dokunma Google!!
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serafon 9 ay
Benim telefonum 4 çentik, 8 düğmeli
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