Google’dan üreticilere: Çentik sayısı en fazla iki olacak

Sharp Aquos S2 ve Essential Phone ile telefon pazarına adım atan, sonrasında iPhone X modeli ile gündeme oturan çentik tasarımı ivmesini koruyor. Bugün telefonlarda üst çentiğe rastlarken gelecek planlarında daha fazla sayıda çentik var. Google ise buna bir dur demekte kararlı.

Sınırlama geldi

Üretici ortaklara gönderilen bilgilendirmede Google, telefonların sadece üst ve alt kısmında bir çentik olmasını istiyor. Yani toplamda iki çentik olabilecek ve bunlar alt-üst kenarlarda bulunacak.

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Bunun haricinde örneğin üst kenarda iki çentik veya sağ veya sol kenarda bir çentik şeklinde bir tasarım tavsiye edilmiyor. Android P sürümü ile çentik tasarımlarına destek veren Google abartıya kaçılmasını da istemiyor.

Google’ın tavsiye kararı üreticileri ne derece etkileyecek merak konusu. Genelde telefonların iki çentik üzerine çıkacağı pek tahmin edilmiyor ancak ilerleyen dönemlerde ilginç tasarımlara imza atmak isteyen üreticiler de çıkacaktır.