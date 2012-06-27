Google'dan yeni eğlence cihazı Nexus Q

Bugünkü I/O 2012 konferansında Google'ın yeni bir tablet ve Android sürümü tanıtacağı hemen hemen kesin gibiydi. Ancak tanıtılan yeni eğlence cihazı Nexus Q herkes için bir sürpriz oldu.

Nexus Q tamamen bir ev içi eğlence cihazı olarak tasarlandı. Adını aldığı Galaxy Nexus modelinden 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP 4460 işlemcisini de alan Nexus Q tamamen internete bağlı bir cihaz olarak çalışıyor. Çift bant WiFi, Bluetooth, NFC, microUSB, Ethernet, microHDMI, ses çıkışları gibi bağlantılara sahip cihaz televizyona veya ses sistemine bağlanabiliyor.

Cihaz tüm içeriğini Google Play ve YouTube üzerinden alıyor. Müzik, videolar, filmler doğrudan Nexus Q cihazı ile kullanıcılara aktarılıyor. Tablet veya akıllı telefonunuz ile size sadece kontrol etmek düşüyor. Cihaz içerisinde bir de dahili yüksek kaliteli hoparlör bulunuyor. Bu yüzden ek bir ses sistemine de gerek kalmıyor. Cihaz sadece aynı kablosuz ağ içerisindeki Adroid akıllı telefon ve tabletleri tarafından yönetilebilecek.

Cihazın diğer bir ilginç özelliği şerit şeklindeki ışıklandırması ile çalınan müziğe göre renk değiştirebilmesi. Nexus Q, 299$ fiyat etiketiyle Temmuz ortasından itibaren Play mağazası üzerinden satışa sunulacak. Cihaz tamamen ABD'de üretilmesi ile de dikkat çekiyor.









http://www.nytimes.com/2012/06/28/technology/google-and-others-give-manufacturing-in-the-us-a-try.html?_r=2