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Google'dan yeni eğlence cihazı Nexus Q

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugünkü I/O 2012 konferansında Google'ın yeni bir tablet ve Android sürümü tanıtacağı hemen hemen kesin gibiydi. Ancak tanıtılan yeni eğlence cihazı Nexus Q herkes için bir sürpriz oldu. 
Nexus Q tamamen bir ev içi eğlence cihazı olarak tasarlandı. Adını aldığı Galaxy Nexus modelinden 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP 4460 işlemcisini de alan Nexus Q tamamen internete bağlı bir cihaz olarak çalışıyor. Çift bant WiFi, Bluetooth, NFC, microUSB, Ethernet, microHDMI, ses çıkışları gibi bağlantılara sahip cihaz televizyona veya ses sistemine bağlanabiliyor.  
Cihaz tüm içeriğini Google Play ve YouTube üzerinden alıyor. Müzik, videolar, filmler doğrudan Nexus Q cihazı ile kullanıcılara aktarılıyor. Tablet veya akıllı telefonunuz ile size sadece kontrol etmek düşüyor. Cihaz içerisinde bir de dahili yüksek kaliteli hoparlör bulunuyor. Bu yüzden ek bir ses sistemine de gerek kalmıyor. Cihaz sadece aynı kablosuz ağ içerisindeki Adroid akıllı telefon ve tabletleri tarafından yönetilebilecek.
Cihazın diğer bir ilginç özelliği şerit şeklindeki ışıklandırması ile çalınan müziğe göre renk değiştirebilmesi. Nexus Q, 299$ fiyat etiketiyle Temmuz ortasından itibaren Play mağazası üzerinden satışa sunulacak. Cihaz tamamen ABD'de üretilmesi ile de dikkat çekiyor.
Google'dan yeni eğlence cihazı Nexus Q
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http://www.nytimes.com/2012/06/28/technology/google-and-others-give-manufacturing-in-the-us-a-try.html?_r=2 Yorum Yaz
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9Tales 7 yıl
Bu alet bu fiyatla hiç bir yere varamaz. En azindan Türkiye de.
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Jacobıan 7 yıl
düşünce güzel fiyat tr de kim bilir kaç olur
bu yüzden geçiniz
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saltooo 7 yıl
google her alete androidi bağlayacak
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel kompact bir cihaz olmuş telefonla tabletle iletişim kurabiliyor, evdeki tv ye ve müzik setine bağlanıyor, herşeyi bir araya toplayacak eski televizyonumuzu akıllandıracak bir geçiş noktası olmuş. Artık androide dönüşüm tamamlanıyor, gözlük kadar ütopik bir proje değil ihtiyaca hizmet eden hazır piyasası olan bir ürün. Fiyat daha düşer.
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napolyon94 7 yıl
Apple tv den 3 kat pahali ,kotu fiyatlandirma
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Pardus Linux 7 yıl
Google büyük bir multimedia ekosistemi olma yolunda başarıyla ilerliyor. Önce Google TV sonra Google Play üzerinden müzik, film indirme ve ardından bu tür bir cihaz ve Android telefon ve tabletler ile etkileşim içinde olan koskoca bir ekosistem gerçekten başarılı olmaması için bir sebep görünmüyor...
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aceleciburak 7 yıl
onu bırakında gözlük mükemmel adamlar san francisco semalarında zeplinden atladılar...
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andersin 7 yıl
ilginc bi uretim nexus adini koymasaydiniz bari adini lekelenmezdi :)
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IceRulez 7 yıl
bebelere balon
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