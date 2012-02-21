Google'ın Dart programlama dili Chromium tarayıcısının yeni sürümüne entegre edildi

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Google'ın geçtiğimiz sonbahar aylarında duyurduğu, web uygulamaları için esnek bir yapı sunan ve sunuculardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan cihazlarda ve tüm web tarayıcılarında yüksek performans sağlamayı amaçlayan yeni programlama dili Dart, Chromium tarayıcısının yeni sürümünde karşımıza çıkıyor.
Geliştiricilerin incelemesine sunulan Dart sanal makinesi, Chromium tarayıcısının teknik önizleme sürümünde yer alıyor. Mac ve Linux için desteklenen Dart henüz Windows desteği sunmuyor.
Önizleme sürümü, yazılımları doğrudan Dart sanal makinesi üzerinde derleme adımını es geçerek çalıştırabiliyor. Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan makine geri dönüşlerin değerlendirimesi sonrasında Chrome tarayıcısına da entegre edilecek.
Web programcılığında önemli bir etken olaran hızlı geliştirme döngüsü, kaynak kodu değiştikten sonra uygulamanın yeniden yüklenmesini bir saniye içerisinde sağlayabiliyor. Dart programlama dili de aynı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor.
Google ayrıca Dart-to-Javascript derleyicisini de geliştirmeye devam ediyor. Böylece Dart sanal makinesi ve modern JavaScript motorları Dart'ın en önemli hedefleri arasında olacak.
Google amacının modern web için kompleks ve yüksek performanslı uygulamalar geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu belirtiyor ve geliştiricilerin geri dönüşlerini bekliyor.
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Her web yazılımı geliştiren arkadaş bilir ki AJAX'ın hayatımıza girmesi ile HTML - CSS - Javascript - PHP - SQL gidişatı ciddi anlamda yazılımcıyı yormaktadır. Buna güzel bir çözüm üretmek gerçekten şart. Buna şu anda en güzel çözüm JAVA. Ancak java tüm tarayıcılara entegre halde değil. Buda iyi bir çözüm olmadığı anlamına geliyor.
Chrome belki kendi bünyesinde iyi bir çözüm üretebilecektir ancak genel kitle için çözümün iyilik boyutu JAVA'dan farksız olacaktır.
Halen daha günümüzde %60 - 70 oranında Internet Explorer kullanılırken Microsoft java'yı bünyesine entegre etmediği gibi eminim ki Google'ın ürttiği yapıyı da bünyesine entegre etmeyecektir.
Artık tarayıcı üreticileri aralarında 1 oturum daha yapmaları gerek. Tıpkı javascript'İn bir standart olduğu gibi yeni bir standart daha geliştirilmesi şart.
Artık web sitelerinin hepsi masaüstü uygulamalarını aratmayacak şekilde tasarlanıyor. Ajax yapısının artılarını kullanan yeni bir yapı getirilmesi şart!