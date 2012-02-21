Google'ın Dart programlama dili Chromium tarayıcısının yeni sürümüne entegre edildi

Google'ın geçtiğimiz sonbahar aylarında duyurduğu, web uygulamaları için esnek bir yapı sunan ve sunuculardan cep telefonlarına kadar geniş bir yelpazede yer alan cihazlarda ve tüm web tarayıcılarında yüksek performans sağlamayı amaçlayan yeni programlama dili Dart, Chromium tarayıcısının yeni sürümünde karşımıza çıkıyor.

Geliştiricilerin incelemesine sunulan Dart sanal makinesi, Chromium tarayıcısının teknik önizleme sürümünde yer alıyor. Mac ve Linux için desteklenen Dart henüz Windows desteği sunmuyor.

Önizleme sürümü, yazılımları doğrudan Dart sanal makinesi üzerinde derleme adımını es geçerek çalıştırabiliyor. Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan makine geri dönüşlerin değerlendirimesi sonrasında Chrome tarayıcısına da entegre edilecek.

Web programcılığında önemli bir etken olaran hızlı geliştirme döngüsü, kaynak kodu değiştikten sonra uygulamanın yeniden yüklenmesini bir saniye içerisinde sağlayabiliyor. Dart programlama dili de aynı tecrübeyi sunmayı amaçlıyor.

Google ayrıca Dart-to-Javascript derleyicisini de geliştirmeye devam ediyor. Böylece Dart sanal makinesi ve modern JavaScript motorları Dart'ın en önemli hedefleri arasında olacak.

Google amacının modern web için kompleks ve yüksek performanslı uygulamalar geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu belirtiyor ve geliştiricilerin geri dönüşlerini bekliyor.