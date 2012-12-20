Google'ın Haritalar uygulamasıyla birlikte iOS 6'ya geçiş %29 oranında arttı

Apple'ın iOS 6 ile birlikte kendi haritasını kullanmasıyla birlikte pek çok kullanıcı Google'ın haritalar servisinden mahrum kalmamak için işletim sistemin yeni sürümüne geçme konusunda çekingen davranmıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta ayrı bir uygulama olarak yayınlanan Google Haritalar, bu durumu değiştirmiş gibi görünüyor.





Veri reklam yönetim platformu MoPub'un paylaştığı verilere göre, Google Haritaların yayınlanmasının ardından iOS 6 kullanıcılarının sayısında %29'luk bir artış yaşanmış durumda. Söz konusu verilerin bir başka reklam ağı olan Chitika'nın yayınladığı veriler ile çelişmesi de dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Chitika'nın verilerine baktığımızda Google Haritalar uygulamasının yayınlanmasının ardından iOS 6'ya geçen kullanıcıların oranı sadece %0.2 olarak görünüyor. Ancak, MoPub'ın Chitika'ya göre daha geniş bir veri kapasitesine, daha geniş bir zaman çerçevesine sahip olduğu ve hafta sonu gelen trafiği de işin içine kattığı düşünülecek olursa, bu farkın nedeni daha iyi anlaşılıyor.





iOS platformunda yayınlanmasının ardından birçok kullanıcının varsayılan haritası olmayı başaran ve bazı kullanıcıların iOS 6'ya geçmesindeki başlıca nedenlerden biri olan Google Haritalar uygulamasının henüz Appstore Türkiye'de yerini almadığını da hatırlatalım.

http://techcrunch.com/2012/12/18/google-maps-ios-6/