Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın Haritalar uygulamasıyla birlikte iOS 6'ya geçiş %29 oranında arttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
782
1
24
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın iOS 6 ile birlikte kendi haritasını kullanmasıyla birlikte pek çok kullanıcı Google'ın haritalar servisinden mahrum kalmamak için işletim sistemin yeni sürümüne geçme konusunda çekingen davranmıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta ayrı bir uygulama olarak yayınlanan Google Haritalar, bu durumu değiştirmiş gibi görünüyor.

Veri reklam yönetim platformu MoPub'un paylaştığı verilere göre, Google Haritaların yayınlanmasının ardından iOS 6 kullanıcılarının sayısında %29'luk bir artış yaşanmış durumda. Söz konusu verilerin bir başka reklam ağı olan Chitika'nın yayınladığı veriler ile çelişmesi de dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Chitika'nın verilerine baktığımızda Google Haritalar uygulamasının yayınlanmasının ardından iOS 6'ya geçen kullanıcıların oranı sadece %0.2 olarak görünüyor. Ancak, MoPub'ın Chitika'ya göre daha geniş bir veri kapasitesine, daha geniş bir zaman çerçevesine sahip olduğu ve hafta sonu gelen trafiği de işin içine kattığı düşünülecek olursa, bu farkın nedeni daha iyi anlaşılıyor.

iOS platformunda yayınlanmasının ardından birçok kullanıcının varsayılan haritası olmayı başaran ve bazı kullanıcıların iOS 6'ya geçmesindeki başlıca nedenlerden biri olan Google Haritalar uygulamasının henüz Appstore Türkiye'de yerini almadığını da hatırlatalım.

http://techcrunch.com/2012/12/18/google-maps-ios-6/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Faux Carnival 6 yıl
Yine kurtardi Google Apple'i. :) Yoksa bir sonraki sunumlarinda bas bas bagiramayacaklardi "% bilmem kac adoption rate, bla bla..." diye.

Edit: Jailbreak'liler uygulamayi Installous'ta bulabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmer23s 6 yıl
Apple, Google'ye bir teşekkürü çok görmemeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
algorian
--== Türkiye için GOOGLE MAPS KURULUMU ==--Google maps, iTunes Türkiye için kurulmuyor ama şu şekilde kurabilirsiniz:1. iPhone - Ayarlar - iTunes & AppStore - AppleID2. View AppleID3. Country : United States (En üstte)4. Gerekli bilgileri girin (Kredi kartı bilgileri kısmını silip geçebilirsiniz)5. I Agree vs kısımları onaylayin.6. Safari - itunes.apple.com/... iTunes - search - google maps

indirdim teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl
Programları varsayılan yapamamamız kötü ama. Siri kullananlar, Apple'ın haritasını, başka bir uygulamadan linke tıklayanlar Safari'yi vs. kullanmak zorunda kalmasa keşke.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl Zuko
Erchamion

Programları varsayılan yapamamamız kötü ama. Siri kullananlar, Apple'ın haritasını, başka bir uygulamadan linke tıklayanlar Safari'yi vs. kullanmak zorunda kalmasa keşke.

Yeni fark ettim, son güncellemeyle gelmiştir belki. Youtube uygulamasında "Linkleri Chrome ile aç." şeklinde bir seçenek var, linke tıklayınca Safari değil Chrome açılıyor. Bu diğer uygulamalarca yaygınlaşsa mesela, seçenek ekleseler Chrome, iCab, Opera Mini, Dolphin v.s. gibi çok güzel olur bence. Asıl tarayıcımızdan vazgeçmemiş oluruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Demekki sistem bir b*ka yaramıyomuş google maps için geçiyomuş millet.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 6 yıl JohnLord
JohnLord

Demekki sistem bir b*ka yaramıyomuş google maps için geçiyomuş millet.

tabi canim ios cihazlarin hepsi google maps icin aliniyor zaten, baska ne diye alalim ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
Direkt böyle bir sonuca varmak kolay olamaz.. eğer google haritalar uygulaması gelmeseydi aynı artışın olmayacağını ispat edebilirse söyledikleri tutarlı olabilir.. zaten geçiş süreci hiçbir zaman hoop diye hemen olup biten birşey değilki.. tabiki zamana yayılacak bir gelişmedir.. şimdi bunu farklı bir neden kolyaca herhangi bir kişi bağlayabilir.. mesela ben ios 6 uyumlu yeni bir uygulama yazdım ondan bu kadar artış oldu desem kim aksini ispat edebilir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler bu da farklı bir amerikan pazarlamasıdır.. sürü psikolojisi ile insanları biryerlere çekmenin en kolay yollarından biridir..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aspirin_Gripin 6 yıl
Google map iphone sattirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 6 yıl Batuist
Batuist
Direkt böyle bir sonuca varmak kolay olamaz.. eğer google haritalar uygulaması gelmeseydi aynı artışın olmayacağını ispat edebilirse söyledikleri tutarlı olabilir.. zaten geçiş süreci hiçbir zaman hoop diye hemen olup biten birşey değilki.. tabiki zamana yayılacak bir gelişmedir.. şimdi bunu farklı bir neden kolyaca herhangi bir kişi bağlayabilir.. mesela ben ios 6 uyumlu yeni bir uygulama yazdım ondan bu kadar artış oldu desem kim aksini ispat edebilir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler bu da farklı bir amerikan pazarlamasıdır.. sürü psikolojisi ile insanları biryerlere çekmenin en kolay yollarından biridir..

Uygulamanın indirilme sayısı da ortada ama hocam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 yıl
Hala ios 5.1 deyim hiç bir sıkıntım yok güncellemeyi düşünmüyorumda. Yandex yeter bana :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Olur Öyle Şeyler 6 yıl alemburda34
alemburda34
Hala ios 5.1 deyim hiç bir sıkıntım yok güncellemeyi düşünmüyorumda. Yandex yeter bana :)

5.1 de zaten google maps var yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunewiki 6 yıl
Google yapar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
algorian 6 yıl
--== Türkiye için GOOGLE MAPS KURULUMU ==--
Google maps, iTunes Türkiye için kurulmuyor ama şu şekilde kurabilirsiniz:
1. iPhone - Ayarlar - iTunes & AppStore - AppleID
2. View AppleID
3. Country : United States (En üstte)
4. Gerekli bilgileri girin (Kredi kartı bilgileri kısmını silip geçebilirsiniz)
5. I Agree vs kısımları onaylayin.
6. Safari - itunes.apple.com/...
veya iTunes - search - google maps
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
Ben olsam apple'a map falan vermezdim. Madem artistik çektiler kullanıcıların iyice mağdur olması için elimden geleni yapardım. Çünkü en ufak iyiliği hak etmeyen davalardan geçinen rantçı simsar bir firma.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl WarSaw
WarSaw
Ben olsam apple'a map falan vermezdim. Madem artistik çektiler kullanıcıların iyice mağdur olması için elimden geleni yapardım. Çünkü en ufak iyiliği hak etmeyen davalardan geçinen rantçı simsar bir firma.

1 milyar dolarcik yahu cok abarttin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
782 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve
4 etiket daha Apple google google maps appstore
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG L9 Video İnceleme: L serisinin en yeni ve dikkat çekici üyesi test masamızda 6 yıl Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim