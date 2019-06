Google'ın ''Nexus Two'' için herhangi bir planı yok mu?

Google'ın, HTC firmasıyla anlaşma yaparak Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Nexus One ile akıllı telefon pazarına ilk adımını atmasının ardından internette Nexus Two söylentileri yayılmaya başlamış; yeni telefonun üretimi için Motorola'yla el sıkışılabileceğine ilişkin iddialar öne sürülmüştü.

Google'ın CEO'su Eric Schmidt, Telegraph ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda firmalarının Nexus Two için henüz bir planlarının olmadığını ''It was so successful, we didn't have to do a second one - (Nexus One'ı kast ederek) Oldukça başarılıydı, ikincisini yapmak zorunda kalmadık'' sözleriyle belirtti. İkinci nesil Nexus'un gelip gelmeyeceğini artık zaman gösterecek.

Piyasada satışına devam edilen Nexus One'ın teknik özellikleri şu şekildeydi;

- Quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) şebekesi desteği

- 3.7 inç, 480x800 piksel, dokunmatik AMOLED ekran (kapasitif)

- Android OS v2.1

- 1 GHz Snapdragon QSD8250 işlemci

- 512 MB RAM / 512 MB ROM

- İvme sensörü

- 3.5 mm kulaklık girişi

- 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek (microSD kartlarla)

- 5 megapiksel kamera, led flaş, otofokus, geo-tagging

- WI-FI 802.11 a/b/g

- GPS / A-GPS

- 1400 mAh batarya

