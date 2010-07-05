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Google'ın ''Nexus Two'' için herhangi bir planı yok mu?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,1b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Google'ın, HTC firmasıyla anlaşma yaparak Android işletim sistemi desteğini arkasına alan Nexus One ile akıllı telefon pazarına ilk adımını atmasının ardından internette Nexus Two söylentileri yayılmaya başlamış; yeni telefonun üretimi için Motorola'yla el sıkışılabileceğine ilişkin iddialar öne sürülmüştü.

Google'ın CEO'su Eric Schmidt, Telegraph ile geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda firmalarının Nexus Two için henüz bir planlarının olmadığını ''It was so successful, we didn't have to do a second one - (Nexus One'ı kast ederek) Oldukça başarılıydı, ikincisini yapmak zorunda kalmadık'' sözleriyle belirtti. İkinci nesil Nexus'un gelip gelmeyeceğini artık zaman gösterecek.

Piyasada satışına devam edilen Nexus One'ın teknik özellikleri şu şekildeydi;

- Quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) şebekesi desteği
- 3.7 inç, 480x800 piksel, dokunmatik AMOLED ekran (kapasitif)
- Android OS v2.1
- 1 GHz Snapdragon QSD8250 işlemci
- 512 MB RAM / 512 MB ROM
- İvme sensörü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar arttırılabilir bellek (microSD kartlarla)
- 5 megapiksel kamera, led flaş, otofokus, geo-tagging
- WI-FI 802.11 a/b/g
- GPS / A-GPS
- 1400 mAh batarya

 


http://www.techdigest.tv/2010/07/googles_eric_sc.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erabrown 9 yıl
umarim google'in akilli telefon uretimleri devam eder, nexus gercekten cok iyi bir cihaz.
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nexusinfinite 9 yıl
neden söylesinki? mantıklı olarak 1.sinin başarılı olduğunu ve 2.si için bi çalışmaları olmadığını belirtiyor ki insanlar beklemesin, alsın
benim daha önceleri duyduğuma göre Nexus Two için Motorola ile anlaşmış Google
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