Google’ın Twitter’ı satın alacağı iddia ediliyor

Büyümenin durması, gelirlerin sürekli düşmesi ve kullanıcı aktifliğinin negatif eksende bir seyir izlemesi Twitter’ın uzunca bir süredir önleyemediği durumlar. Küçük düzenlemelere rağmen bir türlü toparlanamayan sosyal medya devinin hisse değeri Nisan 2015’te 50 dolar seviyelerindeyken bugün 20 doların altına inmiş durumda.
Tek Alıcı Google Değil
Bu arada Twitter’la ilgilenen tek alıcı Google da değil. Bir çok teknoloji şirketinin Twitter’ı satın almak istediği gelen bilgiler arasında. Google’dan sonraki güçlü adaylardan biri de CRM çözümleri ve araçları sunan, bulut işlem uzmanı Salesforce. Ciddi bir nakit rezervi bulunan Salesforce bu satın alma ile sosyal medya işlerini de güçlendirmek istiyor olabilir.
Elbette ki Twitter’ın adından, sosyal ağ tecrübesinden ya da sosyal ağlar içindeki pozisyonundan ziyade asıl önemli olan elindeki veri tabanı. Gerek Google’ın gerekse Salesforce’un özellikle bu birikimi kullanmak iştahını kabartıyordur. Yani sonuç itibariyle platform değil, kullanıcı verileri satılacak.
Her ne kadar içeriği servis eden CNBC satın almanın çok yavaş olacağını söylese de ilerleyen günlerde ciddi gelişmelerin ortaya çıkacağını ön görebiliriz. Haber çıktıktan dakikalar sonra Twitter’ın %20 değer kazanması da işin bir başka ilginç boyutu.
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Şuan için Türkiye'de herhangi bir holding'in (Koç, Sabancı vs.) nakit rezervi Twitter'ı satın almaya yetmez. Orta Anadolu'dan birkaç il-ilçe satmamız lazım Twitter'ı almamız için ki yine de satmazlar bize. Twitter bir Amerikan şirketi, Google satın alırsa yine Amerika'da kalacak ki büyük ihtimal Google alır.