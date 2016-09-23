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Google’ın Twitter’ı satın alacağı iddia ediliyor

Google ile Twitter arasındaki satın alma söylentileri gün geçtikçe daha ciddi bir boyut kazanıyor. Son idddalar ve Twitter’daki son gelişmeler satın almanın masada olduğuna işaret ediyor.
2 yıl
6,6b
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11
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’ın Twitter’ı satın alabileceği iddiası aslında pek de yeni bir olay değil. Daha önce de çok defa gündeme gelen ancak bir neticeye ulaşmayan bu söylenti yeniden gün yüzüne çıktı. CNBC’nin sağlam kaynaklara dayandığı iddiasıyla yayınladığı habere göre Twitter’ı satın almak için şimdiden bir çok teknoloji devi kapıya dayanmış durumda.

Büyümenin durması, gelirlerin sürekli düşmesi ve kullanıcı aktifliğinin negatif eksende bir seyir izlemesi Twitter’ın uzunca bir süredir önleyemediği durumlar. Küçük düzenlemelere rağmen bir türlü toparlanamayan sosyal medya devinin hisse değeri Nisan 2015’te 50 dolar seviyelerindeyken bugün 20 doların altına inmiş durumda.

Tek Alıcı Google Değil

Bu arada Twitter’la ilgilenen tek alıcı Google da değil. Bir çok teknoloji şirketinin Twitter’ı satın almak istediği gelen bilgiler arasında. Google’dan sonraki güçlü adaylardan biri de CRM çözümleri ve araçları sunan, bulut işlem uzmanı Salesforce. Ciddi bir nakit rezervi bulunan Salesforce bu satın alma ile sosyal medya işlerini de güçlendirmek istiyor olabilir.

Elbette ki Twitter’ın adından, sosyal ağ tecrübesinden ya da sosyal ağlar içindeki pozisyonundan ziyade asıl önemli olan elindeki veri tabanı. Gerek Google’ın gerekse Salesforce’un özellikle bu birikimi kullanmak iştahını kabartıyordur. Yani sonuç itibariyle platform değil, kullanıcı verileri satılacak.

Her ne kadar içeriği servis eden CNBC satın almanın çok yavaş olacağını söylese de ilerleyen günlerde ciddi gelişmelerin ortaya çıkacağını ön görebiliriz. Haber çıktıktan dakikalar sonra Twitter’ın %20 değer kazanması da işin bir başka ilginç boyutu.


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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen nefendim
nefendim


HIGHER

google almalı bence

Türk firma alsa

Şuan için Türkiye'de herhangi bir holding'in (Koç, Sabancı vs.) nakit rezervi Twitter'ı satın almaya yetmez. Orta Anadolu'dan birkaç il-ilçe satmamız lazım Twitter'ı almamız için ki yine de satmazlar bize. Twitter bir Amerikan şirketi, Google satın alırsa yine Amerika'da kalacak ki büyük ihtimal Google alır.
nefendimHIGHERgoogle almalı benceTürk firma alsaŞuan için Türkiye'de...
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DH Misafiri 2 yıl
İnanmayın bunlara. Google da üst düzey yöneticilerin hissesi vardır. Google gibi şirketler gelişmiş değil gelişmeye açık ve gelecek vaad eden şirketlere yatırım yapar yada satın alır.
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criminalay 2 yıl
Google oyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Microsoft almasında alırsa onuda batırır
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DeepMind 2 yıl
Google alıp spamları botları şu TTcileri felan yasaklarsa twitter çok iyi bir hal alır.Belki bir tasarım değişikliği ile kullanıcı sayısını arttırabilir.Amazon ve instagramın karışımında bir şey yaparsa tadından yenmez.
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kadirirdem 2 yıl
google alırsa google plus'ı kapatsın...
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HIGHER 2 yıl
google almalı bence
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nefendim 2 yıl HIGHER
HIGHER
google almalı bence

Türk firma alsa
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Cenkay KESER 2 yıl
Her 3ayda bir google twitteri alacak oluyor :) Keşke alsada google plus yerine artık twitter iş yapsa. Google için böyle bir hamle çok mantıklı olur. Google+'ı arama sonuçlarında vs. çok iyi kullanıyorlar ama kullanan yok.
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