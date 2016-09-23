Google’ın Twitter’ı satın alacağı iddia ediliyor





Google’ın Twitter’ı satın alabileceği iddiası aslında pek de yeni bir olay değil. Daha önce de çok defa gündeme gelen ancak bir neticeye ulaşmayan bu söylenti yeniden gün yüzüne çıktı. CNBC’nin sağlam kaynaklara dayandığı iddiasıyla yayınladığı habere göre Twitter’ı satın almak için şimdiden bir çok teknoloji devi kapıya dayanmış durumda.

Büyümenin durması, gelirlerin sürekli düşmesi ve kullanıcı aktifliğinin negatif eksende bir seyir izlemesi Twitter’ın uzunca bir süredir önleyemediği durumlar. Küçük düzenlemelere rağmen bir türlü toparlanamayan sosyal medya devinin hisse değeri Nisan 2015’te 50 dolar seviyelerindeyken bugün 20 doların altına inmiş durumda.

Tek Alıcı Google Değil

Bu arada Twitter’la ilgilenen tek alıcı Google da değil. Bir çok teknoloji şirketinin Twitter’ı satın almak istediği gelen bilgiler arasında. Google’dan sonraki güçlü adaylardan biri de CRM çözümleri ve araçları sunan, bulut işlem uzmanı Salesforce. Ciddi bir nakit rezervi bulunan Salesforce bu satın alma ile sosyal medya işlerini de güçlendirmek istiyor olabilir.

Elbette ki Twitter’ın adından, sosyal ağ tecrübesinden ya da sosyal ağlar içindeki pozisyonundan ziyade asıl önemli olan elindeki veri tabanı. Gerek Google’ın gerekse Salesforce’un özellikle bu birikimi kullanmak iştahını kabartıyordur. Yani sonuç itibariyle platform değil, kullanıcı verileri satılacak.

Her ne kadar içeriği servis eden CNBC satın almanın çok yavaş olacağını söylese de ilerleyen günlerde ciddi gelişmelerin ortaya çıkacağını ön görebiliriz. Haber çıktıktan dakikalar sonra Twitter’ın %20 değer kazanması da işin bir başka ilginç boyutu.