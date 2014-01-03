Google'ın VP9 video codec sistemine büyük destek geliyor

Google'ın VP9 adını verdiği video çözücü (codec) paketi Mozilla, Google Chrome ve video oynatıcılar tarafından destekleniyordu fakat Google ekosistemi içinde donanımsal destek eksikliği de yaşanmıyor değildi.

Google cephesinden yapılan bir açıklamayla bu eksikliğin giderileceği belirtildi. Aralarında ARM,Broadcom,Intel,LG,Marvell,Mediatek,Nvidia,Panasonic,Philips,Qualcomm,RealTek,Samsung,Sigma, Sharp,Sony ve Toshiba gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı çok sayıda firma VP9 çözümüne donanımsal destek vereceklerini açıkladı. Google'ın Global Platform Ortaklığı Yöneticisi Francisco Varela, 2015 yılı içinde bu firmaların ürettiği televizyonlar, Bluray oynatıcılar ve mobil cihazlarda donanımsal VP9 desteğinin olacağını, dizüstü bilgisayarlarda ise yazılımsal desteğe ek olarak donanımsal desteğin sunulacağını belirtti.

Donanımsal VP9 desteği sayesinde hem güç tüketimi konusunda hemde VP8 ve H.264 standartlarına oranla %50'ye varan ağ genişliği tasarrufu söz konusu. Varela'nın açıklamalarına göre donanımsal VP9 desteğiyle birlikte 4K ve HD çözünürlükteki Youtube videolarının daha hızlı başlayacak ve bütün çözünürlüklerde videolar çok daha akıcı bir şekilde aktarılacak