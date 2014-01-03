Google'ın VP9 video codec sistemine büyük destek geliyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Google'ın VP9 adını verdiği video çözücü (codec) paketi Mozilla, Google Chrome ve video oynatıcılar tarafından destekleniyordu fakat Google ekosistemi içinde donanımsal destek eksikliği de yaşanmıyor değildi.
Google cephesinden yapılan bir açıklamayla bu eksikliğin giderileceği belirtildi. Aralarında ARM,Broadcom,Intel,LG,Marvell,Mediatek,Nvidia,Panasonic,Philips,Qualcomm,RealTek,Samsung,Sigma, Sharp,Sony ve Toshiba gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı çok sayıda firma VP9 çözümüne donanımsal destek vereceklerini açıkladı. Google'ın Global Platform Ortaklığı Yöneticisi Francisco Varela, 2015 yılı içinde bu firmaların ürettiği televizyonlar, Bluray oynatıcılar ve mobil cihazlarda donanımsal VP9 desteğinin olacağını, dizüstü bilgisayarlarda ise yazılımsal desteğe ek olarak donanımsal desteğin sunulacağını belirtti.
Donanımsal VP9 desteği sayesinde hem güç tüketimi konusunda hemde VP8 ve H.264 standartlarına oranla %50'ye varan ağ genişliği tasarrufu söz konusu. Varela'nın açıklamalarına göre donanımsal VP9 desteğiyle birlikte 4K ve HD çözünürlükteki Youtube videolarının daha hızlı başlayacak ve bütün çözünürlüklerde videolar çok daha akıcı bir şekilde aktarılacak
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Google buna karşın bir kodek geliştirme derdindeydi ki WebM denen OGG ses ile VP8 video taşıyıcısını kullanmaya başlamıştı. Ancak VP8 desteği de çoğu donanımsal video hızlandırıcıda bulunmuyorken H264 çözücü donanımsal hızlandırma özelliği olmayan telefon işlemcisi bile üretilmiyordu. Ayrıca H264'e göre kalitesi de düşük idi bir oranına göre. Şöyle Youtube'dan 190 MB civarı indirebileceğiniz bir 360p video WebM ile 230 - 240 civarında oluyordu. Ha bu videoları akıcı oynatmak da iyi donanımlar gerektiriyordu. Galaxy S2 telefonumda oynamayan FullHD H264 video yok. Ama 720p WebM videolarında işlemci kullanımı tavana vuruyor ve takılmalar başlıyor. 1080p'lerde ise BSplayer çok miktarda çerçeve atlayarak en iyi görüntüyü elde ediyor ki o da herhalde bir 5 en fazla 10fps saniye civarında bir değerle. Böyle olunca da indirmek istediğim çoğu videoyu WebM indirmek istiyorken bu sıkıntılardan H264 indiriyordum. Tabi VP8 de H264'e benzer özellikler taşıyor diye eleştiriliyordu H264 camiasında. Hatta yasal bir dava olsa Google kaybeder deniyordu.
Özetle, VP9 da Google'ın video kodeği lisansları durumuna karşı kendini güvenceye almak için yaptığı bir çalışma. VP8'in üzerine bir şeyler katıp H264'ten daha düşük bir oranına ihtiyaç duyar hale getirmesi takdire değer. İşlem tarafında da kodlama işlemini donanımsal olarak yapacak donanımsal hızlandırıcılı ürünlerin artması ile daha yaygın hale gelebilecektir.
Şu an Youtube videolarının bile herhalde daha tamamı WebM biçimine kavuşmadı, biraz zaman alacak bu işler.