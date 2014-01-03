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Google'ın VP9 video codec sistemine büyük destek geliyor

Google'ın VP9 video çözücüsü (codec) birçok büyük firma tarafından ciddi bir şekilde desteklenecek
5 yıl
17,3b
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38
Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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 Google'ın VP9 adını verdiği video çözücü (codec) paketi Mozilla, Google Chrome ve video oynatıcılar tarafından destekleniyordu fakat Google ekosistemi içinde donanımsal destek eksikliği de yaşanmıyor değildi.
Google cephesinden yapılan bir açıklamayla bu eksikliğin giderileceği belirtildi. Aralarında ARM,Broadcom,Intel,LG,Marvell,Mediatek,Nvidia,Panasonic,Philips,Qualcomm,RealTek,Samsung,Sigma, Sharp,Sony ve Toshiba gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı çok sayıda firma VP9 çözümüne donanımsal destek vereceklerini açıkladı. Google'ın Global Platform Ortaklığı Yöneticisi Francisco Varela, 2015 yılı içinde bu firmaların ürettiği televizyonlar, Bluray oynatıcılar ve mobil cihazlarda donanımsal VP9 desteğinin olacağını, dizüstü bilgisayarlarda ise yazılımsal desteğe ek olarak donanımsal desteğin sunulacağını belirtti.
Donanımsal VP9 desteği sayesinde hem güç tüketimi konusunda hemde VP8 ve H.264 standartlarına oranla %50'ye varan ağ genişliği tasarrufu söz konusu. Varela'nın açıklamalarına göre donanımsal VP9 desteğiyle birlikte 4K ve HD çözünürlükteki Youtube videolarının daha hızlı başlayacak ve bütün çözünürlüklerde videolar çok daha akıcı bir şekilde aktarılacak

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sis651 5 yıl en beğenilen
H.264 vs. kodekler lisansa bağlı olduklarından Google için maddi olarak da sıkıntı idi. Kullandıkları bu kodek için MPEGLA şirketine geliştirici patentleri için ödeme yapmaları gerekiyordu belli oranlarda. MPEGLA de birkaç yıl önce lisans ücretlerini kaldırmış ya da çok kısmıştı kodeğin yaygınlaşması için. Sonrasında da normal ücretleri almaya devam edecekti, hatta pahalıya bile lisanslaması ihtimali düşünülüyordu.
Google buna karşın bir kodek geliştirme derdindeydi ki WebM denen OGG ses ile VP8 video taşıyıcısını kullanmaya başlamıştı. Ancak VP8 desteği de çoğu donanımsal video hızlandırıcıda bulunmuyorken H264 çözücü donanımsal hızlandırma özelliği olmayan telefon işlemcisi bile üretilmiyordu. Ayrıca H264'e göre kalitesi de düşük idi bir oranına göre. Şöyle Youtube'dan 190 MB civarı indirebileceğiniz bir 360p video WebM ile 230 - 240 civarında oluyordu. Ha bu videoları akıcı oynatmak da iyi donanımlar gerektiriyordu. Galaxy S2 telefonumda oynamayan FullHD H264 video yok. Ama 720p WebM videolarında işlemci kullanımı tavana vuruyor ve takılmalar başlıyor. 1080p'lerde ise BSplayer çok miktarda çerçeve atlayarak en iyi görüntüyü elde ediyor ki o da herhalde bir 5 en fazla 10fps saniye civarında bir değerle. Böyle olunca da indirmek istediğim çoğu videoyu WebM indirmek istiyorken bu sıkıntılardan H264 indiriyordum. Tabi VP8 de H264'e benzer özellikler taşıyor diye eleştiriliyordu H264 camiasında. Hatta yasal bir dava olsa Google kaybeder deniyordu.
Özetle, VP9 da Google'ın video kodeği lisansları durumuna karşı kendini güvenceye almak için yaptığı bir çalışma. VP8'in üzerine bir şeyler katıp H264'ten daha düşük bir oranına ihtiyaç duyar hale getirmesi takdire değer. İşlem tarafında da kodlama işlemini donanımsal olarak yapacak donanımsal hızlandırıcılı ürünlerin artması ile daha yaygın hale gelebilecektir.
Şu an Youtube videolarının bile herhalde daha tamamı WebM biçimine kavuşmadı, biraz zaman alacak bu işler.
H.264 vs. kodekler lisansa bağlı olduklarından Google için maddi olarak da sıkıntı idi. Kullandıkları bu kodek için MPEGLA şirketine geliştirici patentleri içi...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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uzil 5 yıl
şuraya bak saniyede 4 Mbit e anca düşüyor..ttnetin yarısını sömürdü..adamlar sırf bizim için çalışmıyorsa ne olayım..maksat Türkler de rahat rahat video izlesin
şuraya bak saniyede 4 Mbit e anca düşüyor..ttnetin yarısını sömürdü..adamlar sırf bizim için çalışmıyorsa ne olayım..maksat Türkler de rahat rahat video izlesi...
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Tensi 5 yıl
Adamlar 2K'dan ya da Full HD'den bahsediyorlar. Gelsinler TTNET kullansinlar birak yari yariyayi %20 sine indirecek kodek gelistirirler. Bizde 360 in uzerine cikinca youtube takilmaya basliyor. Nasil 8 Mbps baglanti ise artik. :D
Adamlar 2K'dan ya da Full HD'den bahsediyorlar. Gelsinler TTNET kullansinlar birak yari yariyayi %20 sine indirecek kodek gelistirirler. Bizde 360 in uzerine ci...
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DH Misafiri 3 yıl
evet teknoloji gelişiyor iyi güzel diyorsunuzda arkadaşlar, her biri bize fayda sağladığı gibi bir taraftanda bizim işimizi bitiriyor. Bakın eldeki cihazlar vp9 codec li dosyaları oynatmaya yetmiyor, bpyutlar azalıyor ama performans yükseldiği için sürekli cihazları yenilemek zorunda kalıyoruz, tabi bunun yanında bir sürüde farklı formatlarda dosya kalabalığı da cabası
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Karıncayiyen Yiyen Adam 5 yıl
Toshiba, Google'ıda bir elden geçirsin, mağdur tüketicilerine çektirdikleri yetmedi anlaşılan.
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Nokia Specialist 5 yıl
Keşke daha önceden yaygınlaşsaydı. Vp8 uzun süredir piyasadaydı ama mantıklı değildi. Vp9'u biraz daha erken empoze etselerdi snapdragon 600'den itibaren kullanıyor olurduk
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multisongohan 5 yıl
daala vp9 h.265 arkadaşlar anladığım kadarıyla bu codecler h264 ün işini bitirecek

ancak çok yönlü olarak baktığınızda (bitrate video işleme yer kaplama ücretli ücretsiz)bu üç codecten hangisi en iyisi olacak birde bireysel kullanım olarak çıkış tarihi hangisinin en önce olur

codecler daala vp9 h.265
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interwap 5 yıl
MediaTek MTK6592 (8 çekirdekli olan) destekliyor.
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PeerNet* 5 yıl
Güzel olur, yoksa bu kadar fazla boyut kaplayan şeyleri ne barındırabiliriz ne de bu yavaş internetler ile izleyebiliriz
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
YIFY elemanlarını googleye alsınlar.Onlar her işlerini yapar :)
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Batuist 5 yıl
çok iyi bir gelişme... daha az boyutlu 1080p videolar bizi bekliyor..
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SEO-Uzmanı 5 yıl
şu kodeki androite koysunlarda izleyek :D
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meego 5 yıl
umarım en kısa zamanda çıkar vr telefonların kayıt yetegine gelir çünkü FullHD videolar çok yer kaplıyor
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Guest-1A72C1774 5 yıl
h265 doğmadan mi öldü ne oldu
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