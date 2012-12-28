Google'ın Windows Phone 8 ve Windows RT için uygulama geliştirmesi için imza kampanyası başlatıldı

Microsoft'un Windows Phone 8 ve Windows RT işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar Google'ın bu platformlara servislerini getirmesi için yeni bir imza kampanyası başlattı.





Hali hazırla Google'ın servisleri bu platformlar için üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunuluyor olsa da, bu uygulamaların güvenlik açısından Google'ın kendi geliştirdiği uygulamalar kadar başarılı olduğu söylenemez. Bu kampanyanın şimdilik Microsoft'un platformları için herhangi bir planı bulunman Google'ı harekete geçirme konusunda ne kadar etkili olacağını tahmin etmek zor. Ancak, yeterli talebin sağlanması durumunda Google'ın kendi geliştirdiği uygulamaları Windows 8 ve Windows RT platformlarında da görebiliriz.





Bu kampanya ile birlikte Google'ın Android ve iOS platformlarına gösterdiği ilgiyi Windows Phone 8 ve Windows RT'ye de gösterip gösteremeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Aşağıda yer alan kaynak linklerinden bu kampanyaya destek verebilirsiniz.