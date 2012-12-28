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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın Windows Phone 8 ve Windows RT için uygulama geliştirmesi için imza kampanyası başlatıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone 8 ve Windows RT işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar Google'ın bu platformlara servislerini getirmesi için yeni bir imza kampanyası başlattı.

Hali hazırla Google'ın servisleri bu platformlar için üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sunuluyor olsa da, bu uygulamaların güvenlik açısından Google'ın kendi geliştirdiği uygulamalar kadar başarılı olduğu söylenemez. Bu kampanyanın şimdilik Microsoft'un platformları için herhangi bir planı bulunman Google'ı harekete geçirme konusunda ne kadar etkili olacağını tahmin etmek zor. Ancak, yeterli talebin sağlanması durumunda Google'ın kendi geliştirdiği uygulamaları Windows 8 ve Windows RT platformlarında da görebiliriz.

Bu kampanya ile birlikte Google'ın Android ve iOS platformlarına gösterdiği ilgiyi Windows Phone 8 ve Windows RT'ye de gösterip gösteremeyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Aşağıda yer alan kaynak linklerinden bu kampanyaya destek verebilirsiniz.  

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wolf silver 6 yıl
yanilmiyorsam sadece google'nin harita servisinden bahsetmiyorlar. tüm servisleri için imza toplatılmaya calisiliyor.
neyse imza toplamaya çalışsinlar belki google onlar için birşey yapabili
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oktayakgoz 6 yıl
ne gerek varki servislerine. herkes kendi çözümü ile gelir. hangisni beğenirseniz onu kullanırsınız. ben eko sistem olarak mücrosoft ürünlerini tercih ettiğim için Windows phone 8 ve Windows pro lu bir tablet almayı düşünüyorum. ondan sonra Google ın ne maili nede maps benim için bir şey ifade etmiyor.

bence bi imza toplanacaksa bing için toplansın da türkiye desteklensin.
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wolf silver 6 yıl
hahaha google ye muhtaçsiniz tıpkı apple gibi.. biraz yalvarin belki sizin için uygulama geliştirebilir :-)
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SystemApps 6 yıl wolf silver
wolf silver

hahaha google ye muhtaçsiniz tıpkı apple gibi.. biraz yalvarin belki sizin için uygulama geliştirebilir :-)

nokia maps varken çevrim dışı navigasyon varken google maps?sen apple ile karıştırdın sanırım.arama motorlarında bile google yok bence pek de lazım mış gibi görünmüyor bu platformda...
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Jül Sezar 6 yıl wolf silver
wolf silver

hahaha google ye muhtaçsiniz tıpkı apple gibi.. biraz yalvarin belki sizin için uygulama geliştirebilir :-)

Reklamcı hırsız tayfa
Muhtaç demiş bide
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