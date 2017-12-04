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Google’ın bugün yer verdiği Doodle’ı kaçırmayın

Çocuğunuza kodlamanın temellerini öğretmek niyetindeyseniz Google’ın bugün için hazırladığı Doodle’ı sakın kaçırmayın. Mini oyun çocuğunuza bir şeyler kazandırmak niyetinde.
1 yıl
5b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İçinde bulunduğumuz günün önemine binaen anasayfasındaki Doodle adı verilen logosunu ilginç tasarımlara bürüyen Google, bugün oldukça hoş bir çalışmaya imza atıyor.

Temel kodlama

Çocukların kod yazmasının 50. yılı münasebetiyle hoş bir oyun hazırlayan firma, miniklere kodlamanın temellerini öğretmeyi amaçlıyor. Alanda bulunan tavşanı hareket ettirmek ve havuçları toplamak için size verilen kod bloklarını kullanmanız gerekiyor. Müzikler de oldukça kaliteli.

Hareketler ve döngüler gibi kodlamanın temel araçlarına yer veren oyun çocukların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor. Meraklıların kaçırmamasını tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Bkz. "Ünlü Barclays, müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçiyor"

Bugünün önemine gelecek olursak yayınlanan Doodle, 1967 yılında Seymour Papert ve MIT araştırmacıları tarafından çocuklar için tasarlanan ilk kodlama dili Logo’ya işaret ediyor.

Logo ile çocuklar bir kaplumbağanın hareketlerini programlayarak matematik ve bilim alanında yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmaya çalıştı. O dönem insanlığa henüz çok yabancı olan bilgisayarların eğitimde ne kadar önemli olabileceği gösterilmiş ve basit kodlamaların da ilk adımları atılmıştı. 

 

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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Gözüm nasıl alıştıysa mini oyunu milli oyun diye okudum.
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DH Misafiri 1 yıl
Yaklaşık 4 yıldır bilişim teknolojileri derslerinde 5,6,7. sınıf öğrencilerine blok kodlama ile oyun ve program tasarımı yaptırıyorum. Bu sayede öğrenciler kodlamanın mantığını algoritma kurmayı severek ve eğlenerek öğreniyor. Lakin bakanlığımız kodlamayı geç de olsa ancak bu yıl müfredata koydu. Her şeyi geriden takip ediyoruz maalesef.
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nForcer 1 yıl
Kaçıranlar buradan oynayabilirler:
google.com/...
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Akşam akşam güzel kafa dağıttırdı :)
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muccos 1 yıl
Kodlamaya uğraşan birisi olarak çok hoşuma gitti. Güzel olmuş.
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Infinitum 1 yıl en beğenilen
Gözüm nasıl alıştıysa mini oyunu milli oyun diye okudum.
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labtek38 1 yıl
Ben de başarıyla bitirdim oyunu. Şİmdi ben de cod mu yazmış oldum :D
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tobepeople 1 yıl
labtek38

Ben de başarıyla bitirdim oyunu. Şİmdi ben de cod mu yazmış oldum :D

Normal bitirmek kolay da en kısa çözümde bitirmek sıkıntı ben sonuncuyu en kısa çözümde bitiremedim mesela gerçi zorlasak bulurduk da değmez :D
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