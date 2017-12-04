Google’ın bugün yer verdiği Doodle’ı kaçırmayın

İçinde bulunduğumuz günün önemine binaen anasayfasındaki Doodle adı verilen logosunu ilginç tasarımlara bürüyen Google, bugün oldukça hoş bir çalışmaya imza atıyor.

Temel kodlama

Çocukların kod yazmasının 50. yılı münasebetiyle hoş bir oyun hazırlayan firma, miniklere kodlamanın temellerini öğretmeyi amaçlıyor. Alanda bulunan tavşanı hareket ettirmek ve havuçları toplamak için size verilen kod bloklarını kullanmanız gerekiyor. Müzikler de oldukça kaliteli.

Hareketler ve döngüler gibi kodlamanın temel araçlarına yer veren oyun çocukların oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor. Meraklıların kaçırmamasını tavsiye ediyoruz.

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Bugünün önemine gelecek olursak yayınlanan Doodle, 1967 yılında Seymour Papert ve MIT araştırmacıları tarafından çocuklar için tasarlanan ilk kodlama dili Logo’ya işaret ediyor.

Logo ile çocuklar bir kaplumbağanın hareketlerini programlayarak matematik ve bilim alanında yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmaya çalıştı. O dönem insanlığa henüz çok yabancı olan bilgisayarların eğitimde ne kadar önemli olabileceği gösterilmiş ve basit kodlamaların da ilk adımları atılmıştı.