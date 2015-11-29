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Google'ın düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler bölge birincisi oldu

Sekiz yıldır Google tarafından düzenlenen uluslararası pazarlama yarışması "Google Online Marketing Challenge"da Türkiye’den bir takım da dereceye girmeyi başardı.
3 yıl
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13
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google'ın düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler bölge birincisi oldu
Google’ın düzenlemiş olduğu online pazarlama yarışması olan Google Online Marketing Challenge'da Bilkent Üniversitesi’ni temsil eden işletme bölümü öğrencileri; Akif Karaismailoğlu, Arda Akat, Nihal Tokluoğlu, Nur Betül Özdemir ve Hansa Kaya’dan oluşan takım, Ortadoğu ve Afrika bölgesi birincisi seçildi.

80 farklı ülkeden 1.700 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışmada dünya çapında ilk beş takım arasına giren Bilkent Üniversitesi öğrencileri, işletme bölümü öğretim üyesi Timothy Kiessling danışmanlığında çalıştı. Yarışma süresince 3 gün boyunca Google Dublin Avrupa Merkez Ofisi’nde ağırlanan öğrenciler ödüllerini teslim aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar 100.000’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sekiz yıllık yarışma tarihinde ilk defa Türkiye’den bir takım kazananlar arasına girdi.

Google Online Marketing Challenge, öğrenciler için Google AdWords’ü kullanarak online pazarlama kampanyaları oluşturma ve deneyimleme olanağı tanıyor. Google'ın sağladığı reklam bütçesiyle yola çıkan öğrenciler, yerel ve daha önce AdWords tecrübesi olmayan bir işletme için üç hafta süren bir reklam kampanyası yürütüyorlar. En başarılı kampanyaları yürüten öğrenciler Google çalışanları ve Amerika’daki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademik personellerden oluşan jüri tarafından belirlenerek, Google ofislerini ziyaretin de aralarında bulunduğu çeşitli ödüller kazanıyor.

Yarışmaya Bilkent Üniversitesi’nin yanı sıra ülkemizdeki farklı üniversitelerden 5 ekip daha katıldı. Kazanan öğrenciler, bir aile şirketi olan ve Türkiye’de Cupcake kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara merkezli Very Cupcake için Adsense üzerinden bir pazarlama çalışması yürüttü.
https://www.google.com/onlinechallenge/past/winners-2015.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Keşke ülkemizin de böyle büyük bir firması olsa,yabancılar bu firmanın yapacağı yarışmalara katılsa,yabancı forumlar "ülkemizin öğrencisi bu firmanın yarışmasında birinci oldu" dese... Çok mu şey istiyoz lan
bu arada tebrikler o öğrencilere
Keşke ülkemizin de böyle büyük bir firması olsa,yabancılar bu firmanın yapacağı yarışmalara katılsa,yabancı forumlar "ülkemizin öğrencisi bu firmanın yarışması...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Mihrali Bey 3 yıl Şehmistan
Şehmistan
Aman ne önemli

-
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Guest-F8946C419 3 yıl
Bilkent mezunu olarak bizi gururlandırdınız sağolun gençler :)
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ANTİ BUG 3 yıl
Tebrikler
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ANTİ BUG 3 yıl
Tebrikler
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ciroer 3 yıl
Şehmistan
Aman ne önemli

hayatında bu çocukların yaptığından dah aönemli ne yaptın merak ediyorum...
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Patren 3 yıl
teknolojiden çok işletmeye yönelik bir başarı
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Keşke ülkemizin de böyle büyük bir firması olsa,yabancılar bu firmanın yapacağı yarışmalara katılsa,yabancı forumlar "ülkemizin öğrencisi bu firmanın yarışmasında birinci oldu" dese... Çok mu şey istiyoz lan
bu arada tebrikler o öğrencilere
1 Yanıt Yanıtla +8
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ulerte 3 yıl Sefil_Arbaletçi
Sefil_Arbaletçi
Keşke ülkemizin de böyle büyük bir firması olsa,yabancılar bu firmanın yapacağı yarışmalara katılsa,yabancı forumlar "ülkemizin öğrencisi bu firmanın yarışmasında birinci oldu" dese... Çok mu şey istiyoz lan
bu arada tebrikler o öğrencilere

ALIN MA AMA bunu böyle alalede bir şekilde arzu ediceğine yap


İSTEME YAP MAĞDEM İSTİYOSUN SADECE ISTEME YAP
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Şehmistan 3 yıl
Aman ne önemli
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Krethuss 3 yıl
hiç şaşırmadım bilkentten çıkmasına :D ve adamın öncülüğünde şaka gibi !
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Mihrali Bey 3 yıl Şehmistan
Şehmistan
Aman ne önemli

-
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Mianfei 3 yıl
Congratz Bruh and Gürls
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
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