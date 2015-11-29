Google'ın düzenlediği yarışmada Türk öğrenciler bölge birincisi oldu

Google’ın düzenlemiş olduğu online pazarlama yarışması olan Google Online Marketing Challenge'da Bilkent Üniversitesi’ni temsil eden işletme bölümü öğrencileri; Akif Karaismailoğlu, Arda Akat, Nihal Tokluoğlu, Nur Betül Özdemir ve Hansa Kaya’dan oluşan takım, Ortadoğu ve Afrika bölgesi birincisi seçildi.

https://www.google.com/onlinechallenge/past/winners-2015.html

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80 farklı ülkeden 1.700 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışmada dünya çapında ilk beş takım arasına giren Bilkent Üniversitesi öğrencileri, işletme bölümü öğretim üyesi Timothy Kiessling danışmanlığında çalıştı. Yarışma süresince 3 gün boyunca Google Dublin Avrupa Merkez Ofisi’nde ağırlanan öğrenciler ödüllerini teslim aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar 100.000’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sekiz yıllık yarışma tarihinde ilk defa Türkiye’den bir takım kazananlar arasına girdi.Google Online Marketing Challenge, öğrenciler için Google AdWords’ü kullanarak online pazarlama kampanyaları oluşturma ve deneyimleme olanağı tanıyor. Google'ın sağladığı reklam bütçesiyle yola çıkan öğrenciler, yerel ve daha önce AdWords tecrübesi olmayan bir işletme için üç hafta süren bir reklam kampanyası yürütüyorlar. En başarılı kampanyaları yürüten öğrenciler Google çalışanları ve Amerika’daki çeşitli üniversitelerde görev yapan akademik personellerden oluşan jüri tarafından belirlenerek, Google ofislerini ziyaretin de aralarında bulunduğu çeşitli ödüller kazanıyor.Yarışmaya Bilkent Üniversitesi’nin yanı sıra ülkemizdeki farklı üniversitelerden 5 ekip daha katıldı. Kazanan öğrenciler, bir aile şirketi olan ve Türkiye’de Cupcake kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan Ankara merkezli Very Cupcake için Adsense üzerinden bir pazarlama çalışması yürüttü.