Google'ın gizlice "Arcade" adlı bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı

Google'ın, genç teknoloji girişimisi ve Michael Sayman ile gizlice bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, Arcade adı verilen projenin mevcut herhangi bir sosyal ağa bağlı olmayacağı bildirildi. Bunun yerine kullanıcılar oyunu oynayabilmek için telefon numaralarını temel alan hesaplar oluşturacaklar.

"Arcade" trivia oyunlarına benzer olacak

Oyun projesinin başında henüz 17 yaşında Facebook'ta çalışmaya başlayan ve şu anda Google bünyesinde yer alan 21 yaşındaki genç teknoloji girişimcisi Michael Sayman'ın olduğu belirtildi. Oyunun dünya çapındaki rakiplerle eşleşilerek oynanan trivia benzeri unsurlar içereceği ifade ediliyor. Bunun dışında da oyunla ilgili henüz netlik kazanmış bir bilgi maalesef ki yok.

Google'ın bu atağı kullanıcılar için heyecan verici gibi görünse de, piyasada onlarca benzerinin olduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Fakat işin içinde Google olunca, karşımıza benzerlerinden farklı ve üst seviye bir oyun çıkacağı kesin. Arcade oyunu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.theverge.com/2018/5/2/17312318/google-alphabet-arcade-gaming-startup