Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın gizlice "Arcade" adlı bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı

Arama devi Google'ın, genç yaşta dev şirketlerde çalışma şansını yakalayan 21 yaşındaki girişimci Michael Sayman ile yeni bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı. Oyunun detayları haberimizde.
1 yıl
1,6b
1
2
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın, genç teknoloji girişimisi ve Michael Sayman ile gizlice bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre, Arcade adı verilen projenin mevcut herhangi bir sosyal ağa bağlı olmayacağı bildirildi. Bunun yerine kullanıcılar oyunu oynayabilmek için telefon numaralarını temel alan hesaplar oluşturacaklar.

"Arcade" trivia oyunlarına benzer olacak

Oyun projesinin başında henüz 17 yaşında Facebook'ta çalışmaya başlayan ve şu anda Google bünyesinde yer alan 21 yaşındaki genç teknoloji girişimcisi Michael Sayman'ın olduğu belirtildi. Oyunun dünya çapındaki rakiplerle eşleşilerek oynanan trivia benzeri unsurlar içereceği ifade ediliyor. Bunun dışında da oyunla ilgili henüz netlik kazanmış bir bilgi maalesef ki yok.
Google'ın bu atağı kullanıcılar için heyecan verici gibi görünse de, piyasada onlarca benzerinin olduğunu belirtmek de yanlış olmaz. Fakat işin içinde Google olunca, karşımıza benzerlerinden farklı ve üst seviye bir oyun çıkacağı kesin. Arcade oyunu ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.theverge.com/2018/5/2/17312318/google-alphabet-arcade-gaming-startup Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THENORTHFACE 1 yıl
Yandaki çocuk daha fena, şirkette ne yemek çıkıyorsa artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Mark zecurbergin o resimdeki hali tam bir troll nasıl güler şekli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Twitter, Android uygulamasının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor 1 yıl Vivo X21 UD, Çin dışındaki pazarlara geliyor 1 yıl Gigabyte G750H PSU inceleme 1 yıl God of War, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet sattı 1 yıl Adata, oyunculara yönelik XPG INFAREX fare ve klavye setini satışa sundu 1 yıl Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak" 1 yıl OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı 1 yıl Turtle Beach kulaklıklar ARAL ile ülkemize geldi 1 yıl Instagram Hikâyelere Spotify’dan nasıl şarkı eklenir? 1 yıl Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi 1 yıl Yeni iPhone'ların kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkacak 1 yıl GTX1050Ti aslında her şeye yeter mi? "Acer Nitro 5 incelemesi" 1 yıl Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var 1 yıl HTC U12+ 23 Mayıs'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler 1 yıl Windows 10 Nisan Güncellemesi'nin donma problemine yol açtığı ortaya çıktı 1 yıl LG'nin anketine bakılırsa kullanıcılar çentikten pek de nefret etmiyor 1 yıl Elon Musk, Tesla Model Y'nin üretim tarihini açıkladı 1 yıl Pentagon, tüm ABD üslerinde Huawei ve ZTE marka telefon satışını yasakladı 1 yıl ABD, yeni otomobillerde geri görüş kamerasını zorunlu hale getiriyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'ın gizlice "Arcade" adlı bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı Sonraki Xiaomi yeni S serisinin ilk işaretini verdi 1 yıl Wikipedia: "Türkiye'yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder" 1 yıl Disney'in VR ceketi, kullanıcılara oyunlardaki fiziksel tepkimeleri hissettirecek 1 yıl BMW 6 Serisi Gran Turismo, 620d ile yeni dizel motora kavuştu 1 yıl Xiaomi nihayet borsaya açılıyor 1 yıl Xiaomi yeniden dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi 1 yıl HBO'dan Westworld hayranlarını sevindirecek açıklama 1 yıl Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu 1 yıl Gigabyte AORUS X470 Gaming anakartlar satışa sunuldu 1 yıl Bilim adamları, körlüğe çare olabilecek yapay retina geliştirdiler 1 yıl Cambridge Analytica kapanıyor 1 yıl Barış anlaşması Blockchain'de 1 yıl Apple, iPhone pil değişim programının zararını, "gereksiz" onarım yaparak çıkarmaya çalışıyor 1 yıl NASA'nın 800 milyon dolarlık dev görevi başlıyor "InSight bu hafta fırlatılıyor" 1 yıl Facebook mesajlaşma uygulamasını yeniden tasarlıyor 1 yıl Facebook ve RED profesyonel bir sanal gerçeklik kamerası geliştiriyor 1 yıl Düşen satışlara rağmen Sony mobil bölümden vazgeçmiyor 1 yıl DS, 2025'ten itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek 1 yıl İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi 1 yıl Oculus Go sanal gerçeklik başlığı 199 dolar fiyatla satışa sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim