Google'ın görsel arama motoru "kullanım hakları" açısından kolaylaştı

Son zamanlarda satın aldığı şirketler ile gündemden düşmeyen Google, görsel arama motorunu "kullanım hakları" açısından daha basit bir yapıyla güncellendi.

Lawrence Lessig'in isteği üzerine yapılan değişiklik doğrultusunda daha önceden gelişmiş görsel arama seçeneği içerisinde yer alan "kullanım hakları" menüsü, direkt olarak görsel arama bölümünün ana sayfasına yerleştirildi. Bu değişiklik sayesinde kişilerin lisans durumuna göre arama yapması çok daha kolay bir hale getirilmiş oldu.

Konu hakkında Matt Cutts'ın attığı twett'e burada ulaşabilirsiniz.





http://www.engadget.com/2014/01/14/google-image-search-creative-commons/?ncid=rss_truncated