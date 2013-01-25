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Google'ın görsel arama moturu yenilendi

6 yıl
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26
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternette fotoğraf arama denildiği zaman akıllara ilk gelen yerlerden olan Google'ın görsel arama motoru, firma tarafından yenilendi.
Google'ın yaptığı yeni değişiklik ile görsel arama motoru daha hızlı, güvenilir ve ayrıntılı bir hale geldi. Eskiden fotoğraflar üzerine basıldığında ayrı sayfa açılırken, artık direk sayfa içinde ayrı bölüm açılarak görüntüleniyor. Yeni açılan sayfada fotoğrafın ismi, çözünürlüğü, görsel ayrıntıları ve kaynak bilgileri daha kolay bir biçimde görüntüleniyor. Ayrıca yeni sistem ile gelen görsel ayrıntıları özelliği ile fotoğrafın daha önce hangi sitelerde yer aldığı da görüntülenebiliyor. Yeni motor sayesinde başka sayfalara aktarım işlemi olmadığı ve fotoğraflar bilgileri direk sayfa üzerinden görülebildiği için, çok daha hızlı bir görsel arama performansı sağlanmış oluyor.
Google, yaptığı çalışmalar ile servislerini geliştirmeye ve kullanıcı dostu haline getirmeye devam ediyor.
http://googlewebmastercentral.blogspot.ca/2013/01/faster-image-search.html

http://googlewebmastercentral.blogspot.ca/2013/01/faster-image-search.html Yorum Yaz
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Jacobıan 6 yıl en beğenilen
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EarlyPeace 5 yıl
Bence bu hali eski haline oranla çok güzel ama eski sürümde resimler daha çabuk açılıyodu sanki
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Trust Me 5 yıl
Yandex'ten çalmışlar.
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CEO 5 yıl
Resim sitesi olanlari batiran bir yenilik
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arias 5 yıl
ordan burdan esinlenerek google farkıyla ortaya çıkmış bir çalışma olmuş .
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DH Misafiri 6 yıl
yorumların birçoğu fake gibi gelmiyor mu size de ey bunu okuyan arkadaşım. herkes övgü yagdırıyor
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SaatliBomba 6 yıl
güzel bi güncelleme olmuş
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icg 6 yıl
güzel olmuş, üç boyutlu akan bir arayüz isteğe bağlı cooliris benzeri arayüzler de bekliyoruz kendilerinden.
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Tanarri 6 yıl
youtube daki kötü dizaynın başarısızlığın dan sonra, bu baya güzel göründü gözüme.
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724canli 6 yıl
Gecenlerde bende Kendi Sitemde www.videovid.net Payşaltım Çok Sövdüler Videosuda Vardı bu Haberin Ama Hala Değişmemiş Nezaman Değişir Bilgisi olan varmı?
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onur_ken 6 yıl
bende sorun yok.. gayette guzel olmuss...
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depeche35 6 yıl
İyi de daha olağanüstü birşey de olabilirdi. Rakibi yok ki onu zorlayacak....
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Zenci Forvet 6 yıl
Güzel olmuş.
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FERFEROS 6 yıl
Bende de değişeli 2 -3 gün oluyor. Eskisine göre daha pratik.
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