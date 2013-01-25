Google'ın görsel arama moturu yenilendi





İnternette fotoğraf arama denildiği zaman akıllara ilk gelen yerlerden olan Google'ın görsel arama motoru, firma tarafından yenilendi.

Google'ın yaptığı yeni değişiklik ile görsel arama motoru daha hızlı, güvenilir ve ayrıntılı bir hale geldi. Eskiden fotoğraflar üzerine basıldığında ayrı sayfa açılırken, artık direk sayfa içinde ayrı bölüm açılarak görüntüleniyor. Yeni açılan sayfada fotoğrafın ismi, çözünürlüğü, görsel ayrıntıları ve kaynak bilgileri daha kolay bir biçimde görüntüleniyor. Ayrıca yeni sistem ile gelen görsel ayrıntıları özelliği ile fotoğrafın daha önce hangi sitelerde yer aldığı da görüntülenebiliyor. Yeni motor sayesinde başka sayfalara aktarım işlemi olmadığı ve fotoğraflar bilgileri direk sayfa üzerinden görülebildiği için, çok daha hızlı bir görsel arama performansı sağlanmış oluyor.

Google, yaptığı çalışmalar ile servislerini geliştirmeye ve kullanıcı dostu haline getirmeye devam ediyor.

http://googlewebmastercentral.blogspot.ca/2013/01/faster-image-search.html

http://googlewebmastercentral.blogspot.ca/2013/01/faster-image-search.html